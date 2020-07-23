Стационар сестринского ухода «Родные люди» продолжает приём пациентов

- Валентина Николаевна, расскажите немного о статусе стационара сестринского ухода «Родные люди». Кто может воспользоваться его услугами?

- Стационар сестринского ухода «Родные люди» является медико-социальным учреждением, оказывающим услуги гражданам пожилого возраста. Организация основана в декабре 2013 года, с декабря 2014 года включена в Реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области и принимает граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг на временное и постоянное проживание по индивидуальным программам предоставления социальных услуг (ИППСУ), разработанными Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. Также осуществляется прием граждан в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг.

- Какие услуги могут получить пациенты в стационаре?

- Социальные услуги оказываются пациентам, проживающим в девяти отделениях стационара. Пациенты получают весь комплекс социальных, медицинских и психологических услуг в соответствии с ИППСУ. Пациенту оказывается сестринский уход, проживание в палате выбранной категории, лечебно-диетическое пятиразовое питание, предусмотрена при необходимости помощь в приеме пищи, наблюдение за состоянием здоровья, осмотр пациента врачом-терапевтом, круглосуточный пост медсестры на отделении, комплекс санитарно-гигиенических процедур, обеспечение пациента одеждой, обувью, бельем.

Стационар сестринского ухода «Родные люди» находится в центре города Гатчины, на улице Достоевского, дом 8. Он объединяет несколько корпусов. На территории стационара оборудованы уютные скверы, во время прогулок пациенты могут подышать свежим воздухом, отдохнуть на скамеечках и полюбоваться многочисленными зелеными насаждениями и цветами. В стационаре организован досуг пациентов, проводятся культурно-массовые мероприятия, организованы творческие кружки по интересам.

- Хватает ли возможностей уделить внимание каждому пациенту?

- Проживающие находятся под постоянным наблюдением младшего и среднего медицинского персонала. На одну санитарку приходится примерно 8 пациентов, что позволяет обеспечить надлежащий, своевременный и качественный уход. За состоянием здоровья проживающих ежедневно наблюдают три врача-терапевта, прошедших обучение по гериатрии, врач-психиатр и врач функциональной диагностики. В штате также есть медицинская сестра по массажу и лечебной физкультуре.

- Валентина Николаевна, могут ли пациенты, если потребуется по состоянию здоровья, рассчитывать на получение медицинской помощи?

- Стационар имеет медицинскую лицензию по многим направлениям медицинской деятельности, среди которых терапия, гериатрия, кардиология, неврология, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, функциональная диагностика и т.д. С августа 2016 года стационар имеет лицензию по психиатрии, благодаря чему появилась возможность принимать пациентов не только общего профиля, но и геронтопсихиатрического.

- Принимаете ли вы маломобильных пациентов, с ограниченными физическими возможностями здоровья?

- В учреждении предусмотрен комплекс мер по организации «Доступной среды» для маломобильной группы проживающих. На территории стационара, в комнатах и местах общего пользования предусмотрено все для комфортного проживания данной категории граждан: функциональные кровати, кнопки вызова персонала, пандусы и поручни, световая индикация, тактильные таблички со шрифтом Брайля и т.д. Эти меры помогают людям с ограниченными физическими возможностями намного легче ориентироваться в пространстве, свободнее перемещаться по территории стационара и внутри здания.

- Где можно получить направление к вам в стационар по областной программе?

- Оформление пациентов в отделения с постоянным проживанием - «Активное долголетие», «Милосердие», «Геронтопсихиатрическое», а также в отделение с временным проживанием проводится по индивидуальным программам предоставления социальных услуг (ИППСУ).

Программу для пациентов, постоянно или временно зарегистрированных в Гатчине и Гатчинском районе, можно оформить в Гатчинском филиале «Центра социальной защиты населения Ленинградской области» по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, дом 14 А, кабинет № 2 (телефон 8(81371) 9-82-35). По вопросу оформления ИППСУ граждане из других районов Ленинградской области также могут обратиться в филиал «Центра социальной защиты населения» того муниципального района, в котором они зарегистрированы.

- Как организована работа стационара в период ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19?

- Прием новых получателей социальных услуг в отделения с постоянным и временным проживанием осуществляется после прохождения ими необходимой временной изоляции на срок 14 дней. В стационаре соблюдены все условия для временного пребывания пациентов в обсервации. Это новое отдельно стоящее от основных корпусов здание с организованными комфортными условиями пребывания. Высококвалифицированный персонал имеет большой опыт работы с пациентами различной степени тяжести состояния здоровья и их когнитивных способностей. После прохождения 14-дневного карантина пациенты переводятся в отделения в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

При поступлении в стационар дополнительно необходимо: флюорография не старше одного года, справка от участкового терапевта об отсутствии контакта пациента с больными коронавирусом по месту проживания, отрицательный мазок на COVID-19 не старше 7-ми дней.

По вопросам оформления пациентов и работы стационара проконсультируют сотрудники стационара сестринского ухода по телефону 8 (812) 900-04-66 и в администрации стационара по адресу: город Гатчина, ул. Достоевского, д. 8.