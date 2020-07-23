Стационар сестринского ухода «Родные люди» продолжает приём пациентов

- Валентина Николаевна, расскажите немного
о статусе стационара сестринского ухода «Родные люди». Кто может
воспользоваться его услугами?
- Стационар сестринского ухода «Родные
люди» является медико-социальным учреждением, оказывающим услуги гражданам
пожилого возраста. Организация основана в декабре 2013 года, с декабря 2014
года включена в Реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области и
принимает граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в предоставлении
социальных услуг на временное и постоянное проживание по индивидуальным
программам предоставления социальных услуг (ИППСУ), разработанными Комитетом по
социальной защите населения
Ленинградской области. Также осуществляется прием граждан в соответствии с
договором на оказание платных медицинских услуг.
- Какие услуги могут получить пациенты в
стационаре?
- Социальные услуги оказываются пациентам,
проживающим в девяти отделениях стационара. Пациенты получают весь комплекс
социальных, медицинских и психологических услуг в соответствии с ИППСУ.
Пациенту оказывается сестринский уход, проживание в палате выбранной категории,
лечебно-диетическое пятиразовое питание, предусмотрена при необходимости помощь
в приеме пищи, наблюдение за состоянием здоровья, осмотр пациента
врачом-терапевтом, круглосуточный пост медсестры на отделении, комплекс
санитарно-гигиенических процедур, обеспечение пациента одеждой, обувью, бельем.
Стационар сестринского ухода «Родные люди»
находится в центре города Гатчины, на улице Достоевского, дом 8. Он объединяет
несколько корпусов. На территории стационара оборудованы уютные скверы, во
время прогулок пациенты могут подышать свежим воздухом, отдохнуть на скамеечках
и полюбоваться многочисленными зелеными насаждениями и цветами. В стационаре
организован досуг пациентов, проводятся культурно-массовые мероприятия,
организованы творческие кружки по интересам.
- Хватает ли возможностей уделить внимание
каждому пациенту?
- Проживающие находятся под постоянным
наблюдением младшего и среднего медицинского персонала. На одну санитарку
приходится примерно 8 пациентов, что позволяет обеспечить надлежащий,
своевременный и качественный уход. За состоянием здоровья проживающих ежедневно
наблюдают три врача-терапевта, прошедших обучение по гериатрии, врач-психиатр
и врач функциональной диагностики. В
штате также есть медицинская сестра по массажу и лечебной физкультуре.
- Валентина Николаевна, могут ли пациенты,
если потребуется по состоянию здоровья, рассчитывать на получение медицинской
помощи?
- Стационар имеет медицинскую лицензию по
многим направлениям медицинской деятельности, среди которых терапия, гериатрия,
кардиология, неврология, лечебная физкультура, массаж, физиотерапия,
функциональная диагностика и т.д. С августа 2016 года стационар имеет лицензию
по психиатрии, благодаря чему появилась возможность принимать пациентов не
только общего профиля, но и геронтопсихиатрического.
- Принимаете ли вы маломобильных
пациентов, с ограниченными физическими возможностями здоровья?
- В учреждении предусмотрен комплекс мер
по организации «Доступной среды» для маломобильной группы проживающих. На
территории стационара, в комнатах и местах общего пользования предусмотрено все
для комфортного проживания данной категории граждан: функциональные кровати,
кнопки вызова персонала, пандусы и поручни, световая индикация, тактильные
таблички со шрифтом Брайля и т.д. Эти меры помогают людям с ограниченными
физическими возможностями намного легче ориентироваться в пространстве,
свободнее перемещаться по территории стационара и внутри здания.
- Где можно получить направление к вам в
стационар по областной программе?
-
Оформление пациентов в отделения с постоянным проживанием - «Активное
долголетие», «Милосердие», «Геронтопсихиатрическое», а также в отделение с
временным проживанием проводится по индивидуальным программам предоставления
социальных услуг (ИППСУ).
Программу для пациентов, постоянно или
временно зарегистрированных в Гатчине и Гатчинском районе, можно оформить в
Гатчинском филиале «Центра социальной защиты населения Ленинградской области»
по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, дом 14 А, кабинет № 2 (телефон 8(81371)
9-82-35). По вопросу оформления ИППСУ граждане из других районов Ленинградской
области также могут обратиться в филиал «Центра социальной защиты населения»
того муниципального района, в котором они зарегистрированы.
- Как организована работа стационара в
период ограничительных мероприятий в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19?
- Прием новых получателей социальных услуг
в отделения с постоянным и временным проживанием
осуществляется после прохождения ими необходимой временной изоляции на срок 14
дней. В стационаре соблюдены все условия для временного пребывания пациентов в
обсервации. Это новое отдельно стоящее от основных корпусов здание с
организованными комфортными условиями пребывания. Высококвалифицированный
персонал имеет большой опыт работы с пациентами различной степени тяжести
состояния здоровья и их когнитивных способностей. После прохождения 14-дневного
карантина пациенты переводятся в отделения в соответствии с индивидуальными
программами предоставления социальных услуг.
При поступлении в стационар дополнительно
необходимо: флюорография не старше одного года, справка от участкового
терапевта об отсутствии контакта пациента с больными коронавирусом по месту
проживания, отрицательный мазок на COVID-19 не старше 7-ми дней.
По вопросам оформления
пациентов и работы стационара проконсультируют сотрудники стационара
сестринского ухода по телефону 8 (812) 900-04-66 и в администрации стационара
по адресу: город Гатчина, ул. Достоевского, д. 8.