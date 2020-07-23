Виртуальный бордель оказался мошенническим

15-го июля поздно вечером в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 38-летнего жителя Петербурга. Находясь в этот день в Гатчине, он решил воспользоваться услугами женщины с пониженной социальной ответственностью. В связи с чем на сайте, предлагающем таких дам в Гатчине, выбрал девушку и позвонил по указанному номеру. Девушка ответила на звонок и сообщила, что сначала нужно перевести тысячу рублей ей на карту. Что молодой человек и сделал. Потом в течение некоторого времени он еще несколько раз созванивался с девушкой и по ее просьбе переводил деньги на ту же карту – в общей сложности перевел 8500 рублей. Однако обещанных услуг так и не получил.

Полиция проводит проверку.