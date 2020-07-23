Виртуальный бордель оказался мошенническим

15-го июля поздно вечером в УМВД России по Гатчинскому
району поступило заявление от 38-летнего жителя Петербурга. Находясь в этот
день в Гатчине, он решил воспользоваться услугами женщины с пониженной
социальной ответственностью. В связи с чем на сайте, предлагающем таких дам в Гатчине,
выбрал девушку и позвонил по указанному номеру. Девушка ответила на звонок и
сообщила, что сначала нужно перевести тысячу рублей ей на карту. Что молодой
человек и сделал. Потом в течение некоторого времени он еще несколько раз
созванивался с девушкой и по ее просьбе переводил деньги на ту же карту – в
общей сложности перевел 8500 рублей. Однако обещанных услуг так и не получил.
Полиция проводит проверку.