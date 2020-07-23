За русский язык – высший балл!

Двух 100-балльников по русскому языку подготовила Гатчинская гимназия имени К.Д. Ушинского. Прекрасный результат показали Анна Феер (педагог Ольга Александровна Гоголева) и Екатерина Смелова (педагог Татьяна Николаевна Семенова.

В Войсковицкой школе №1 на 100 баллов сдала ЕГЭ по русскому языку Диана Прошина (педагог Ирина Алексеевна Калинина).

В Первой Академической гимназии высший балл заслужила Диана Иоффе (педагог Наталья Сергеевна Кривошеева).

В целом по Ленинградской области 100 баллов по русскому языку получили 30 человек.

По результатам ЕГЭ по математике максимальную оценку в Гатчинском муниципальном районе – 98 баллов - получил выпускник Гатчинской школы №9 Егор Шереметов (педагог Ольга Викторовна Баранова). Как отмечают эксперты, экзамен по математике в этом году был очень сложный. Егор и все ребята, набравшие 80-90 баллов по математике – большие молодцы. Кстати, в экзаменационной копилке Егора Шереметова уже лежит и более высокий результат - 100 баллов по информатике.

Татьяна Можаева

Фото: Комитет образования Гатчинского муниципального района