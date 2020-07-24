«Добрые продукты» помогают

По просьбе представителей
фонда «Благо Дари», были приобретены два письменных стола для школьников из
малообеспеченной семьи. Теперь детям есть, где заниматься творчеством и делать
уроки.
В рамках проекта была
оказана помощь инвалиду детства Александру Ю.: ему приобрели новый холодильник взамен
старого, который давно сломался.
В общей сложности, в июне
на добрые дела потрачено 32 тысячи рублей.
Напомним, что «Добрые
продукты» - это социальный проект, который был создан в 2014 году по инициативе
руководителя сети магазинов «Как сыр в масле», депутата городского совета А.С.
Свердлина. Его идею поддержал производитель мясных и колбасных изделий «Мясной
дом Ивановых» Алексей Иванов.
Фонд «Добрых продуктов»
формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. Арифметика проста: с
каждого проданного в магазинах «Как сыр в масле» килограмма продукции,
участвующей в акции, один рубль в фонд перечисляет производитель, а один -
продавец.