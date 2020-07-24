«Добрые продукты» помогают

По просьбе представителей фонда «Благо Дари», были приобретены два письменных стола для школьников из малообеспеченной семьи. Теперь детям есть, где заниматься творчеством и делать уроки.

В рамках проекта была оказана помощь инвалиду детства Александру Ю.: ему приобрели новый холодильник взамен старого, который давно сломался.

В общей сложности, в июне на добрые дела потрачено 32 тысячи рублей.

Напомним, что «Добрые продукты» - это социальный проект, который был создан в 2014 году по инициативе руководителя сети магазинов «Как сыр в масле», депутата городского совета А.С. Свердлина. Его идею поддержал производитель мясных и колбасных изделий «Мясной дом Ивановых» Алексей Иванов.

Фонд «Добрых продуктов» формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. Арифметика проста: с каждого проданного в магазинах «Как сыр в масле» килограмма продукции, участвующей в акции, один рубль в фонд перечисляет производитель, а один - продавец.