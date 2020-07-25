Следственной удачи и интересных дел

- В первом полугодии мы продолжили работать с прежней интенсивностью, – рассказывает руководитель следственного отдела по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области полковник юстиции Николай Батарин. – Количество оконченных и расследованных преступлений увеличилось примерно на 10%, раскрываемость особо тяжких преступлений – убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и изнасилований составляет 100%.

- Коронавирус не осложнил обстановку?

- Пандемия мало сказалась на нашей работе: не было никакого всплеска преступности. Мы работали в прежнем режиме – с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, никто из следователей, к счастью, не заболел. Были некоторые сложности с проведением следственных действий, но постепенно ситуация налаживается.

Приостановленных дел нет. По сравнению с прошлым годом, убийств было возбуждено больше, но на количество повлияли пять дел, возбужденных по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних. Однако все дела были прекращены, поскольку несовершеннолетние нашлись, и никаких иных преступлений в отношении них совершено не было. В основном материалы проверки регистрируются по фактам самовольного ухода детей из детских домов. Как правило, это одни и те же лица, склонные к бродяжничеству.

Данная категория дел находится под особым контролем: всему, что касается несовершеннолетних, мы уделяем особое внимание. Сейчас наметилась тенденция к увеличению количества уголовных дел с участием подростков.

- С чем это связано?

- «Дети» совершают, в основном, групповые имущественные преступления: кражи с проникновением, грабежи. В прошлые годы у нас такого количества дел не было. Может быть, некоторые встали на преступный путь от безделья во время изоляции, оттого, что были предоставлены самим себе, не знали, чем заняться. За полгода в следственном отделе было зарегистрировано 16 сообщений о преступлениях, совершенных подростками, по которым возбудили пять уголовных дел. Два передали по подследственности, в остальных случаях в возбуждении уголовного дела отказали. В суд за полгода было направлено восемь уголовных дел в отношении несовершеннолетних. К концу полугодия в производстве осталось три дела о «детских» преступлениях.

Большинство этих подследственных совершили свои преступления в возрасте 16-17 лет, двое – 14-15. На учете в отделении по делам несовершеннолетних состоят только двое обвиняемых. Один из фигурантов в момент совершения преступления был пьян.

Что касается преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности несовершеннолетних: по сравнению с прошлым годом, есть небольшое снижение. Все преступления данной категории раскрыты, дела направлены в суд.

- Много дел расследуется следователями СКР?

- В первом полугодии в следственном отделе по г. Гатчине находилось в производстве 150 уголовных дел; 41 из них – остаток с прошлого года. В числе зарегистрированных преступлений было два покушения на убийство, четыре причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, четыре изнасилования, три налоговых преступления (в прошлом году таких не было), девять преступлений против государственной власти, в том числе два получения и одна дача взятки.

Кроме того, в первом полугодии было возбуждено четыре уголовных дела по фактам насильственных действий сексуального характера и четыре – по фактам действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших шестнадцати лет. Окончено, в общей сложности, девять уголовных дел по этим же статьям. Всего за полгода следователями расследовано 80 преступлений (на 34% больше, чем в прошлом году), больше половины из них – тяжкие и особо тяжкие. На сегодняшний день в производстве у следователей находится порядка 50 дел.

По уголовным делам, находящимся в суде, оправдательных приговоров не выносилось, дела на доследование не возвращались.

- Как много регистрируется сообщений о преступлениях непосредственно в следственном отделе?

- За полгода зарегистрировано 448 сообщений о преступлениях. Это, практически, столько же, сколько и в первом полугодии 2019-го. Чуть больше половины этих сообщений – о преступлениях против жизни и здоровья. 32 сообщения – о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При этом возбуждено было 70 уголовных дел, отказано в возбуждении дела по 336 сообщениям. 46 обращений передано по подследственности. 216 сообщений о преступлениях были рассмотрены в течение трех суток.

- Что с коррупцией?

- В первом полугодии окончен ряд значимых уголовных дел в этой сфере. Количество коррупционных преступлений по сравнению с прошлым годом возросло вдвое. Звучит пугающе, но в цифрах это – шесть уголовных дел. По трем из них предварительное расследование окончено, дела направлены на утверждение прокурору. В суд направлено три уголовных дела на три эпизода в отношении девяти лиц.

Всего в производстве следователей находилось 49 сообщений о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. По результатам рассмотрения данных сообщений было возбуждено девять уголовных дел: два – по статье 285 УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями, четыре – по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий, два – по статье 290 УК РФ: получение взятки, и два – по статье 291.2 УК РФ: мелкое взяточничество.

Также в этом полугодии было возбуждено четыре уголовных дела в сфере налогового законодательства. Это разные категории дел в отношении юридических лиц: и уход от налогов, и сокрытие денежных средств, подлежащих обязательному взысканию – с достаточно большими ущербами. Мы со своей стороны принимаем меры, чтобы в результате расследования денежные средства поступили в бюджет. А также чтобы было обеспечено возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Общая сумма ущерба по оконченным делам, в числе которых кражи, мошенничество, грабежи и разбои, превышает два миллиона рублей. При этом возмещено пока только 106 тысяч. Не возмещен ущерб в размере 29 тысяч рублей по преступлениям против собственности в связи с тем, что местонахождение похищенного не установлено, а у обвиняемого отсутствует имущество, на которое может быть наложен арест.

Всего за полгода в целях возмещения ущерба по уголовным делам наложен арест на общую сумму 3 млн рублей.

- Николай Михайлович, в преддверии праздника – несколько слов о коллективе следственного отдела?

- Личный состав у нас продолжает обновляться и молодеть. К сожалению, некоторые сотрудники уходят на пенсию. Молодых учим, осуществляем наставничество. Надеюсь, из новоприбывших у нас вырастут хорошие профессионалы, которые будут чтить лучшие традиции и раскрывать преступления оперативно и качественно – это самое главное.

В этом году состоялся первый выпуск Академии Следственного комитета. Во многие районы области поступят кадровые сотрудники с профильным образованием, которые привнесут новую волну, знания, полученные в течение пяти лет в Академии.

- В гатчинский отдел они не придут?

- Пока нет, поскольку на момент распределения у нас вакансий не было. Сейчас образовалась одна вакантная ставка. Каждый год примерно пятая часть личного состава меняется. От этого никуда не уйти. Средний возраст наших следователей – 25-27 лет. Много стало женщин. Надеюсь, что эта тенденция переломится. Раньше было соотношение 30% на 70% женщин и мужчин-следователей, теперь почти пополам. Правда, наши сотрудницы справляются, работают с большим интересом. Когда есть интерес, есть и желание работать. Но женщинам сложнее: специфика следовательской работы такова, что времени на семью остается мало, и это, конечно, может негативно сказаться во всех отношениях.

- Какую бы оценку вы поставили своему коллективу за первое полугодие?

- Областного рейтинга пока нет. Но в общем я оцениваю работу нашего отдела как удовлетворительную, потому что не допущено каких-то негативных моментов – возвращений уголовных дел на доследование нет. Нераскрытых тяжких преступлений нет. Во втором полугодии, надеюсь, эта динамика сохранится. Если не будет отрицательных аспектов, гатчинский следственный отдел займет достойное место среди аналогичных подразделений Ленинградской области.

25-го июля мы отметим свой профессиональный праздник. Хочется, чтобы наши следователи могли больше времени уделять своим семьям, близким, чтобы у всех была возможность отдохнуть. Хочется пожелать сотрудникам крепкого здоровья, профессионализма и удачи в раскрытии уголовных дел. Потому что без следственной удачи работать трудно. Удача должна присутствовать.