Где отключат свет в Гатчинском районе на предстоящей неделе

Где отключат свет в Гатчинском районе на предстоящей неделе

Энергоснабжающие организации уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     26 Jul 2020

27 июля с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

 

27 июля с 09.00 до 18.00       

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

27 июля с 09.00 до 17:00

Веревское СП:

д. Романовка,

 

27 июля с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Покровская,

д. Монделево

СНТ «Магистраль».

 

27 июля с 09.30 до 18.00

Большеколпанское СП:

п. Ремиз


27 июля с 08.00 до 16.00

п.Сиверский:      

ТП-31 частная Белогорское шоссе д.15;

ул. Первомайская д 1-29.


27 июля с 09.00 до 12.00

п.Вырица:

магазин «Пятерочка», ул. Самарская д. 39-43; ул. Тамбовская д. 1-10; ул. Хвалынская д. 21-33; ул. Самарская д. 42-46.     


27 июля с 13.00 до 16.00

п. Вырица:

ул. Астраханская д. 2А-22, ул. Казанская д. 43-56, ул. Зареченская д.7-12В, ул. Симбирская д.40А-д.40Д, ул. Хвалынская д.1-д.4.    


28 июля с 09.00 до 15.45 с включением на ночь

г. Гатчина:

ул. Киевская д. 2а (магазин «Автозапчасти»);

ул. Киевская д. 4 (шинный центр «VIANOR», магазин «Планета инструмента», магазин «Автоэмали», шиномонтаж);

ул. Киевская д. 6, 8, 10, 10б, 7/15, гаражи;

ул. Киевская д. 7/1 (магазин); сети НО;

ул. Киевская д. 6г (автомойка, сауна, СТО);

ул. Киевская д. 4А, 4Б, кафе «СИМ-СИМ», гаражи.  


28 июля с 09.00 до 16.00

п. Вырица:

ул. Коминтерна д. 7-15.        


28 июля с 09.00 до 12.00

п. Вырица:

ул. Песочная д. 2-14; ул. Войнова д. 1, 4, 4А.


28 июля с 13.00 до 16.00

п. Вырица:

ул. Тельмана д. 1-10.


29 июля с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

пр. 25 Октября д. 56; д. 54 к. 2; д. 50; д. 52; д. 54 к. 1.


29 июля с 09.00 до 16.00

п. Сиверский:     

пр. Пролетарский д. 1-34; ул. Стурцеля д. 1-26; ул. Вишневского д. 1-55А.   


28 июля с 09.00 до 16.00

п.Сиверский:      

ул. Паркетная д. 23-51; пер. Паркетный д. 1-12; ул. Куйбышева д. 21-52; ул. Ленина д. 16-29; ул. Свободы д. 19-44; ул. Паркетная д. 1-21; ул. Куйбышева д. 1-35; ул. Красная д. 1-11; ш. Белогорское д. 1-15; ул. Мира д. 13В; ТП-31 частная Белогорское шоссе д. 15; ул. Первомайская д. 1-29; ул. Кирова д. 1-41.               


 



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