27 июля с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский, ул. Пионерская,
ул. Песочная.
27 июля с 09.00 до 18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
27 июля с 09.00 до 17:00
Веревское СП:
д. Романовка,
27 июля с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Покровская,
д. Монделево
СНТ «Магистраль».
27 июля с 09.30 до 18.00
Большеколпанское СП:
п. Ремиз
27 июля с 08.00 до 16.00
п.Сиверский:
ТП-31 частная Белогорское шоссе д.15;
ул. Первомайская д 1-29.
27 июля с 09.00 до 12.00
п.Вырица:
магазин «Пятерочка», ул. Самарская д. 39-43; ул. Тамбовская д. 1-10; ул. Хвалынская д. 21-33; ул. Самарская д. 42-46.
27 июля с 13.00 до 16.00
п. Вырица:
ул. Астраханская д. 2А-22, ул. Казанская д. 43-56, ул. Зареченская д.7-12В, ул. Симбирская д.40А-д.40Д, ул. Хвалынская д.1-д.4.
28 июля с 09.00 до 15.45 с включением на ночь
г. Гатчина:
ул. Киевская д. 2а (магазин «Автозапчасти»);
ул. Киевская д. 4 (шинный центр «VIANOR», магазин «Планета инструмента», магазин «Автоэмали», шиномонтаж);
ул. Киевская д. 6, 8, 10, 10б, 7/15, гаражи;
ул. Киевская д. 7/1 (магазин); сети НО;
ул. Киевская д. 6г (автомойка, сауна, СТО);
ул. Киевская д. 4А, 4Б, кафе «СИМ-СИМ», гаражи.
28 июля с 09.00 до 16.00
п. Вырица:
ул. Коминтерна д. 7-15.
28 июля с 09.00 до 12.00
п. Вырица:
ул. Песочная д. 2-14; ул. Войнова д. 1, 4, 4А.
28 июля с 13.00 до 16.00
п. Вырица:
ул. Тельмана д. 1-10.
29 июля с 09.00 до 17.00
г. Гатчина:
пр. 25 Октября д. 56; д. 54 к. 2; д. 50; д. 52; д. 54 к. 1.
29 июля с 09.00 до 16.00
п. Сиверский:
пр. Пролетарский д. 1-34; ул. Стурцеля д. 1-26; ул. Вишневского д. 1-55А.
28 июля с 09.00 до 16.00
п.Сиверский:
ул. Паркетная д. 23-51; пер. Паркетный д. 1-12; ул. Куйбышева д. 21-52; ул. Ленина д. 16-29; ул. Свободы д. 19-44; ул. Паркетная д. 1-21; ул. Куйбышева д. 1-35; ул. Красная д. 1-11; ш. Белогорское д. 1-15; ул. Мира д. 13В; ТП-31 частная Белогорское шоссе д. 15; ул. Первомайская д. 1-29; ул. Кирова д. 1-41.