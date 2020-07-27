Ярмарка на главной торговой улице в Гатчине

Субботний день
погодой не радовал – с утра зарядил мелкий дождь. Но даже он не смог остановить
развернувшуюся в центре улицы Соборной ярмарку, где местные предприниматели
демонстрировали свой товар, привлекая горожан попробовать угощения и приобрести
товары.
Посмотреть
действительно было, на что – 20 гатчинских предпринимателей предлагали ручные
изделия народного творчества, шапки и шарфы, иконы, сувениры, чай и кофе,
разнообразные приправы, пирожки и свежий хлеб, колбасы и молочную продукцию,
тут же работал известный в районе кузнец Виталий Гжибовский из поселка
Кобралово. В общем, можно смело утверждать, что богата земля гатчинская
настоящими умельцами, которые готовы всех накормить, напоить, одеть и
приукрасить. По состоянию на первое апреля 2020 года всего на территории
Гатчинского района зарегистрировано и работают 1628 объектов розничной
торговли, 269 объектов общественного питания, 568 объектов бытового
обслуживания. Численность населения работающего в отрасли составляет более 12
тысяч человек.
В своем
выступлении Петр I приветствовал представителей торговли Гатчинского района и
отметил, что с самого начала своего царствования он обратил внимание на
торговлю, как на «корень, откуда произрастает благосостояние государства
российского». Об этом же говорили глава Гатчины и Гатчинского района Виталий
Филоненко и глава районной администрации Людмила Нещадим.
- Сфера торговли
во все времена была авангардом развития экономики. Для нас важно, чтобы
Гатчинский район оставался лидером в сфере развития предпринимательства,
торговли и бытового обслуживания в Ленинградской области. Тем не менее, нам
есть, куда стремится, так как не во всех поселения района торговля развивается
на должном уровне, - сказала Людмила Нещадим и передала заверения губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко о всесторонней поддержке
предпринимателей со стороны областного правительства.
Руководители
Гатчинского района также выразили благодарность предпринимателям, которые
сумели выстоять в непростой период пандемии и научились работать в новых
условиях.
- Мы ценим вас и
благодарим за работу, - сказал Виталий Филоненко.
Пока шла церемония
награждения лучших представителей сферы торговли Гатчинского района, гости
праздника смогли пройтись по торговым рядам, посмотреть на предлагаемые товары
и что-то приобрести или продегустировать.
Компания «Мясной
Дом Ивановых» представила на суд гатчинцев сразу пять наименований колбасных
изделий. На блюдах дымились горячие и ароматные сардельки из телятины, разнообразные колбаски для гриля, которые
традиционно пользуются спросом в летнее время, а также колбаса «Сливочная»
и сырокопченая колбаса «Валенсия».
Компания «Мясной Дом Ивановых» работает на рынке колбасных изделий более
десяти лет и поставляет свою продукцию в магазины Гатчины, Гатчинского района,
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и некоторых городом северо-западного
округа. Ведущий менеджер по продажам Сергей Удалов рассказал, что в период
пандемии спрос вырос на всю продукцию, так как большинство были вынуждены
оставаться на самоизоляции, наибольшим спросом всегда пользуется вареная группа
товаров – колбасы, сардельки, сосиски. Компания постоянно расширяет линейку
товаров, вводя в ассортимент новую продукцию.
- Разрабатываем сами новые рецепты или обращаемся к старинным русским, -
сказал Сергей Удалов.
Еще одно
гатчинское предприятие с многолетней историей, которое следит за ситуацией на
рынке и постоянно расширяет свою линейку продукции – это компания «Гатчинский
хлеб», производство которой расположено в микрорайоне Мариенбург. Старший продавец Светлана Зезикова
рассказала, что среди новинок компании – бездрожжевой хлеб, улучшенные сорта
привычного хлеба, эклеры и пирожки. Но, как и прежде, высокий спрос остается на
привычную всем нам продукцию – булочки «Лакомка», ватрушки и конверты с
начинкой.
Продукция компании «Гатчинский хлеб» представлена в четырех магазинах,
расположенных по всему городу. Не смотря на то, что практически на каждом углу
в Гатчине сегодня работают пекарни, Светлана Зезикова уверена, что они не могут
конкурировать с заводским производством хлеба и хлебобулочных изделий, которое
отличает применение совсем других технологий, рецептур, а значит, и вкусовые
качества.
На ярмарке было представлено большое количество изделий мастеров
декоративно-прикладного творчества, выполненных вручную. Так, педагог
Гатчинской художественной школы искусств Ольга Кадушкина продемонстрировала
изделия из вяленой шерсти, которыми она занимается в свободное от работы время.
Ее произведения искусства можно найти в фотоальбомах арт-студии «Валяша»
ВКонтакте. Они хранят тепло рук мастерицы и станут отличным подарком, как для
детей, так и для взрослых.
Еще один мастер своего дела – представитель Таицкой столярной мастерской
Сергей Жаров является постоянным участником различных тематических выставок и
ярмарок в Гатчине и Санкт-Петербурге. Сергей Александрович занимается
строительством домов, лестниц, а в свободное время вырезает иконы и картины из
дерева, разнообразные панно. На его работах изображены известные библейские
сюжеты, виды Северной столицы, официальные символы Российской Федерации.
- Это хобби для души и очень кропотливая работа, которая приносит много
радости и удовольствия, - сказал Сергей Жаров.
Фото Ольги Фирсовой