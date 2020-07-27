Ярмарка на главной торговой улице в Гатчине

Субботний день погодой не радовал – с утра зарядил мелкий дождь. Но даже он не смог остановить развернувшуюся в центре улицы Соборной ярмарку, где местные предприниматели демонстрировали свой товар, привлекая горожан попробовать угощения и приобрести товары.

Посмотреть действительно было, на что – 20 гатчинских предпринимателей предлагали ручные изделия народного творчества, шапки и шарфы, иконы, сувениры, чай и кофе, разнообразные приправы, пирожки и свежий хлеб, колбасы и молочную продукцию, тут же работал известный в районе кузнец Виталий Гжибовский из поселка Кобралово. В общем, можно смело утверждать, что богата земля гатчинская настоящими умельцами, которые готовы всех накормить, напоить, одеть и приукрасить. По состоянию на первое апреля 2020 года всего на территории Гатчинского района зарегистрировано и работают 1628 объектов розничной торговли, 269 объектов общественного питания, 568 объектов бытового обслуживания. Численность населения работающего в отрасли составляет более 12 тысяч человек.

В своем выступлении Петр I приветствовал представителей торговли Гатчинского района и отметил, что с самого начала своего царствования он обратил внимание на торговлю, как на «корень, откуда произрастает благосостояние государства российского». Об этом же говорили глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава районной администрации Людмила Нещадим.

- Сфера торговли во все времена была авангардом развития экономики. Для нас важно, чтобы Гатчинский район оставался лидером в сфере развития предпринимательства, торговли и бытового обслуживания в Ленинградской области. Тем не менее, нам есть, куда стремится, так как не во всех поселения района торговля развивается на должном уровне, - сказала Людмила Нещадим и передала заверения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о всесторонней поддержке предпринимателей со стороны областного правительства.

Руководители Гатчинского района также выразили благодарность предпринимателям, которые сумели выстоять в непростой период пандемии и научились работать в новых условиях.

- Мы ценим вас и благодарим за работу, - сказал Виталий Филоненко.

Пока шла церемония награждения лучших представителей сферы торговли Гатчинского района, гости праздника смогли пройтись по торговым рядам, посмотреть на предлагаемые товары и что-то приобрести или продегустировать.

Компания «Мясной Дом Ивановых» представила на суд гатчинцев сразу пять наименований колбасных изделий. На блюдах дымились горячие и ароматные сардельки из телятины, разнообразные колбаски для гриля, которые традиционно пользуются спросом в летнее время, а также колбаса «Сливочная» и сырокопченая колбаса «Валенсия».

Компания «Мясной Дом Ивановых» работает на рынке колбасных изделий более десяти лет и поставляет свою продукцию в магазины Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и некоторых городом северо-западного округа. Ведущий менеджер по продажам Сергей Удалов рассказал, что в период пандемии спрос вырос на всю продукцию, так как большинство были вынуждены оставаться на самоизоляции, наибольшим спросом всегда пользуется вареная группа товаров – колбасы, сардельки, сосиски. Компания постоянно расширяет линейку товаров, вводя в ассортимент новую продукцию.

- Разрабатываем сами новые рецепты или обращаемся к старинным русским, - сказал Сергей Удалов.

Еще одно гатчинское предприятие с многолетней историей, которое следит за ситуацией на рынке и постоянно расширяет свою линейку продукции – это компания «Гатчинский хлеб», производство которой расположено в микрорайоне Мариенбург. Старший продавец Светлана Зезикова рассказала, что среди новинок компании – бездрожжевой хлеб, улучшенные сорта привычного хлеба, эклеры и пирожки. Но, как и прежде, высокий спрос остается на привычную всем нам продукцию – булочки «Лакомка», ватрушки и конверты с начинкой.

Продукция компании «Гатчинский хлеб» представлена в четырех магазинах, расположенных по всему городу. Не смотря на то, что практически на каждом углу в Гатчине сегодня работают пекарни, Светлана Зезикова уверена, что они не могут конкурировать с заводским производством хлеба и хлебобулочных изделий, которое отличает применение совсем других технологий, рецептур, а значит, и вкусовые качества.

На ярмарке было представлено большое количество изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, выполненных вручную. Так, педагог Гатчинской художественной школы искусств Ольга Кадушкина продемонстрировала изделия из вяленой шерсти, которыми она занимается в свободное от работы время. Ее произведения искусства можно найти в фотоальбомах арт-студии «Валяша» ВКонтакте. Они хранят тепло рук мастерицы и станут отличным подарком, как для детей, так и для взрослых.

Еще один мастер своего дела – представитель Таицкой столярной мастерской Сергей Жаров является постоянным участником различных тематических выставок и ярмарок в Гатчине и Санкт-Петербурге. Сергей Александрович занимается строительством домов, лестниц, а в свободное время вырезает иконы и картины из дерева, разнообразные панно. На его работах изображены известные библейские сюжеты, виды Северной столицы, официальные символы Российской Федерации.

- Это хобби для души и очень кропотливая работа, которая приносит много радости и удовольствия, - сказал Сергей Жаров.

Фото Ольги Фирсовой