Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

28.07.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

ул. Новая д. 20, 22, 23а, 24-33, 35-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Восточная д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; ул. Крайняя д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15; ул. Восточная д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 86; пер. Восточный д. 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Матвеева д. 73, 75, 79, 81, 83; ул. Железнодорожная д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18; ул. Новая д. 14, 19, 21, 23; ул. Солнечная д. 2, 3А, 4, 5, 6, 7; ул. Уральская д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 15, 16, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 28-32, 35.

29.07.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

пр. 25-го Октября д. 37, 37А, 35В, 35, 33/1; ул. Киргетова д. 8, 13, 14, 15.

30.07.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

пр. 25-го Октября д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 2А, 5, 6, 9; ул. Красная д. 7/5, 14Б; ул. Соборная д. 5.





Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:





28.07.20 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Каушта,

д. Горки.

28.07.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

п. Сяськелево, ул. Центральная, Школьная, администрация, амбулатория.

28.07.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

28.07.20 с 09.00 до 18.00

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

28.07.20 с 08.00 до 17.00

д.Мельница,

д.Кобрино,

д.Покровка,

д.Прибытково,

п. Суйда (СНТ «Егерьское», «Лесное»).

28.07.20 с 09.00 до 17:30

Веревское СП:

д. Пегелево,

д. Кирлово,

д. Торфопредприятие,

Сад-во "Мостовик", Сад-во "Лесное", Сад-во "Тайцы", Сад-во "Тритон", Сад-во "Ольха", Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец."

28.07.20 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Покровская, к.п. Павловский посад, к.п. Павловская слобода,

д. Вяхтелево, ул. Заречная.

28.07.20 с 09.00 до 17:30

Большеколпанское СП:

д. Вопша.

28.07.20 с 09.00 до 17:30

Пудостьское СП:

п.Пудость, ул.Новая.

п. Мыза-Ивановка,

д. Оровка,

д. Кямяря.

28.07.20 с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево,

д. Остров,

д. Лампово (гаражи).

28.07.20 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Дружноселье.