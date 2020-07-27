Получить «Форму 9» станет проще

В региональную
государственную информационную систему «Поквартирная карта Ленинградской
области» будут внесены данные о более чем 750 тысячах квартир. Сегодня в
системе уже собрана информация о 600 тысячах из них.
Вопрос завершения этой
работы и более активного участия в ней управляющих компаний в районах
обсуждался в ходе совещания с муниципальными образованиями Ленинградской
области.
«Цифровизация картотеки
позволит нам упростить получение целого ряда госуслуг для жителей области. То,
к чему мы стремимся — уйти от лишних бумаг, и получать данные через
информационные системы, не заставляя людей брать «форму 9» для каждой услуги.
Но эта система сможет заработать только при 100% наличии всех данных, поэтому
муниципалитетам и управляющим компаниям нужно активнее подключаться к этому
проекту», — обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко к
руководителям районов.
Сведения о
регистрационном учете используются для получения пособия с подтверждением
критерия нуждаемости, для оформления имущественных сделок, постановки в очередь
на жилье, оформления ипотеки, в судах, при реализации жилых помещений с торгов,
для оформления опеки и попечительства, жилищных субсидий, сделок купли-продажи
жилья.
Ряд районов уже передал
100% карт на оцифровку, и теперь их задача полностью перейти на электронный
формат — на постоянной основе вносить новые данные в информационную систему.
Однако, из числа оставшихся 175 тысяч карточек, не внесенных в цифровую
картотеку — 134 тысячи приходятся на управляющие компании Всеволожского района,
остальные – на Тосненский, Ломоносовский, Выборгский и Кировский районы. В
планах завершить передачу данных до октября этого года, а со следующего года
вести работу по поквартирному учету уже в едином цифровом пространстве.
Напомни, проект
«Поквартирная карта Ленинградской области» был утвержден на заседании
регионального Организационного штаба в ноябре прошлого года. Он предполагает
перевод данных о зарегистрированных жильцах в домах или в квартирах в
электронный вид для получения актуальных сведений и сокращения сроков
предоставления госуслуг.