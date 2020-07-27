Получить «Форму 9» станет проще

В региональную государственную информационную систему «Поквартирная карта Ленинградской области» будут внесены данные о более чем 750 тысячах квартир. Сегодня в системе уже собрана информация о 600 тысячах из них.

Вопрос завершения этой работы и более активного участия в ней управляющих компаний в районах обсуждался в ходе совещания с муниципальными образованиями Ленинградской области.

«Цифровизация картотеки позволит нам упростить получение целого ряда госуслуг для жителей области. То, к чему мы стремимся — уйти от лишних бумаг, и получать данные через информационные системы, не заставляя людей брать «форму 9» для каждой услуги. Но эта система сможет заработать только при 100% наличии всех данных, поэтому муниципалитетам и управляющим компаниям нужно активнее подключаться к этому проекту», — обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко к руководителям районов.

Сведения о регистрационном учете используются для получения пособия с подтверждением критерия нуждаемости, для оформления имущественных сделок, постановки в очередь на жилье, оформления ипотеки, в судах, при реализации жилых помещений с торгов, для оформления опеки и попечительства, жилищных субсидий, сделок купли-продажи жилья.

Ряд районов уже передал 100% карт на оцифровку, и теперь их задача полностью перейти на электронный формат — на постоянной основе вносить новые данные в информационную систему. Однако, из числа оставшихся 175 тысяч карточек, не внесенных в цифровую картотеку — 134 тысячи приходятся на управляющие компании Всеволожского района, остальные – на Тосненский, Ломоносовский, Выборгский и Кировский районы. В планах завершить передачу данных до октября этого года, а со следующего года вести работу по поквартирному учету уже в едином цифровом пространстве.

Напомни, проект «Поквартирная карта Ленинградской области» был утвержден на заседании регионального Организационного штаба в ноябре прошлого года. Он предполагает перевод данных о зарегистрированных жильцах в домах или в квартирах в электронный вид для получения актуальных сведений и сокращения сроков предоставления госуслуг.