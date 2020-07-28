В Никольском Гатчинского района – 19 новых COVID-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция по состоянию на 28 июля подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- с. Никольское (+10)

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское (+9)

- Большие Колпаны (+1)

- Питкелево (+1)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 28 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1667 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1260 человек, зарегистрировано 18 летальных исходов. Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 389 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 28 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5757 человек, 4056 поправились, 56 скончались.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 630 человек (выздоровели 540),

- г. Коммунар – 107 человек (выздоровели 59),

- п. Вырица – 102 человека (выздоровели 85),

- п. Сиверский– 101 человек (выздоровели 82),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 55 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 53 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 34 человека (выздоровели 18),

- п. Пудость, д. Большие Колпаны – 28 человек,

- д. Малое Верево, д. Лампово – 27 человек,

- с. Никольское - 21 человек (выздоровели 9),

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, п. Войсковицы, д. Пудомяги – 16 человек,

- п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек,

- д. Большое Рейзино – 11 человек,

- д. Батово, п. Семрино – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, д. Покровская, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено, п. Суйда, д. Жабино – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово, д. Орлино – по 3 человека,

- п. Дивенский, Тихковицы, Новосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Горки, Питкелево - по 1 человеку.