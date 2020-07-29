«Голосуйте, где вам удобно!»

С 29 июля избиратели,
которые планируют проголосовать на выборах Губернатора Ленинградской области по
месту своего нахождения (а не по месту регистрации), могут подать соответствующее заявление в территориальных избирательных
комиссиях, в многофункциональных центрах, а также через сайт «Госуслуги». Выборы
Губернатора Ленинградской области пройдут в единый день голосования 13 сентября
2020 года.
Заявление о желании голосовать
не по месту регистрации, а на избирательном участке по месту нахождения, гражданин
может лично подать в пунктах приема заявлений территориальных избирательных
комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, в
любом многофункциональном центре в Ленинградской области, а также – в
электронном виде – на «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru в период с 29 июля по 8 сентября.
Прием таких заявлений в
территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского
округа Ленинградской области будет осуществляться: с понедельника по пятницу - с
15 до 19 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.
Информацию об адресах и
телефонах ТИК можно узнать на сайте Леноблизбиркома (в разделе «Территориальные
избирательные комиссии» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php).
Гражданин, который по
уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) не может
самостоятельно прибыть в территориальную избирательную комиссию для подачи
заявления может устно или письменно (в том числе при содействии иных лиц)
обратиться в ТИК для предоставления ему возможности подать заявление на дому.
Адреса и режим работы многофункциональных
центров в Ленинградской области – на сайте www.mfc47.ru.
Со 2 по 8 сентября заявления о
голосовании по месту нахождения можно будет подать также в любой участковой
избирательной комиссии Ленинградской области. Прием заявлений в участковых
комиссиях будет осуществляться по такому же графику работы, как и в
территориальных избирательных комиссиях.
При подаче заявления необходимо
иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также рекомендуется заранее выбрать избирательный участок по месту нахождения, на котором гражданин планирует
голосовать.
После подачи заявления гражданина
исключают из списка избирателей по месту регистрации и включают в список по
месту нахождения.
Гражданин может подать заявление
один раз. В случае выявления того, что избиратель подал более одного заявления,
действительным считается заявление, поданное первым.
Заявление содержит основную
часть, которая остаётся в соответствующей избирательной комиссии или в МФЦ, и
отрывную часть, которая передается избирателю. Отрывная часть предназначена для
информирования избирателя и не является обязательной для предъявления при
голосовании по месту нахождения.