«Голосуйте, где вам удобно!»

С 29 июля избиратели, которые планируют проголосовать на выборах Губернатора Ленинградской области по месту своего нахождения (а не по месту регистрации), могут подать соответствующее заявление в территориальных избирательных комиссиях, в многофункциональных центрах, а также через сайт «Госуслуги». Выборы Губернатора Ленинградской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на избирательном участке по месту нахождения, гражданин может лично подать в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области, в любом многофункциональном центре в Ленинградской области, а также – в электронном виде – на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru в период с 29 июля по 8 сентября.

Прием таких заявлений в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области будет осуществляться: с понедельника по пятницу - с 15 до 19 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов.

Информацию об адресах и телефонах ТИК можно узнать на сайте Леноблизбиркома (в разделе «Территориальные избирательные комиссии» http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php).

Гражданин, который по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности) не может самостоятельно прибыть в территориальную избирательную комиссию для подачи заявления может устно или письменно (в том числе при содействии иных лиц) обратиться в ТИК для предоставления ему возможности подать заявление на дому.

Адреса и режим работы многофункциональных центров в Ленинградской области – на сайте www.mfc47.ru.

Со 2 по 8 сентября заявления о голосовании по месту нахождения можно будет подать также в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области. Прием заявлений в участковых комиссиях будет осуществляться по такому же графику работы, как и в территориальных избирательных комиссиях.

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также рекомендуется заранее выбрать избирательный участок по месту нахождения, на котором гражданин планирует голосовать.

После подачи заявления гражданина исключают из списка избирателей по месту регистрации и включают в список по месту нахождения.

Гражданин может подать заявление один раз. В случае выявления того, что избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым.

Заявление содержит основную часть, которая остаётся в соответствующей избирательной комиссии или в МФЦ, и отрывную часть, которая передается избирателю. Отрывная часть предназначена для информирования избирателя и не является обязательной для предъявления при голосовании по месту нахождения.



