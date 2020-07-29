Информационное сообщение

Информационное сообщение

Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий и перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах Губернатора Ленинградской области - 13 сентября 2020 года.

Рубрики : Общество     29 Jul 2020

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13 сентября 2020 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Перечень помещений для проведения агитационных публичных

мероприятий   и перечень специальных  мест для размещения печатных предвыборных агитационных   материалов   на   выборах Губернатора Ленинградской области - 13 сентября 2020  года.

(Подготовлен на основании постановлений администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района Ленинградской области)

 

Помещения для проведения агитационных публичных

мероприятий 

Специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

Вырицкое городское поселение

 

- п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20 – МКУ МБУК «Вырицкий культурный центр»;

-  д. Мины, ул. Краснофлотская, д. 32 – здание администрации;

- п. Новинка, ул. Вокзальная, д. 1 – здание администрации;

-  п. Чаща, ул. Лесная, д. 7 -  здание администрации.

-МКУ «Вырицкий библиотечно-информационный комплекс» п. Вырица, ул. Ефимова, д. 35

-МКУ «Вырицкий библиотечно-информационный комплекс» п. Вырица, пр. Коммунальный, д. 11

-Магазин п. Вырица, ул. Вольская, д. 24 – ИП Федорова О.И.

-Магазин п.Вырица, пр.Кирова, д.42 а – ООО «XXI век»

-Магазин д. Мины – ИП Федорова О.И.

-Банно-прачечный комбинат п. Вырица, ул. Андреевская, д. 19Б

-магазин п.Вырица, ул.Ушаковская, д.5-ООО «Амур»

-магазин п.Вырица, Сиверское шоссе, д.164А-ИП Казакова Г.В.

- магазин п.Вырица, ул.Бакунина-ИП Попов

-магазин п.Вырица, ул.Осипенко- ИП Стекольникова

-магазин п. Чаща – ИП Кузнецов С.Л.

-магазин п. Новинка – Гатчинское РАЙПО

 

 

 

 

 

 

Гатчинское городское поселение

1.            - МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» (г. Гатчина,               пр. 25 Октября, д.1);

2.            МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины» Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна (г. Гатчина, ул.Володарского, д.17);

3.            МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина» (г.Гатчина, ул.Зверевой, д.15а);

4.            МУП «Кинотеатр «Победа» г. Гатчины (г. Гатчина,                          пр. 25 Октября, д.5);

5.            МБУ «Центр творчества юных» (г.Гатчина, пер. Революционный, д.1).

 

 

- Русиновский избирательный участок № 366г.Гатчина,ул.Константинова, д.7-а (напротив магазина «Пятерочка»). Щит на опорах

- Академический избирательный участок № 367        г.Гатчина

ул.Константинова, д.7-а (напротив магазина «Пятерочка»).         Щит на опорах

- Лицейский избирательный участок № 368   г.Гатчина ,ул.Константинова, д.7-а (напротив магазина «Пятерочка»). Щит на опорах

- Изотовский избирательный участок № 369   г.Гатчина ул.Изотова, д.12

(рядом с пешеходными дорожками)         Щит на опорах

- Красносельский избирательный участок № 370     г.Гатчина

пр. 25 Октября, д.46

(аптека, на торце здания)       Щит на стене

- Октябрьский избирательный участок № 371   г.Гатчина

- ул. Хохлова, д.27(на перекрестке с ул. Гагарина)  Щит на опорах Учебный

- избирательный участок № 372         г.Гатчинапр. 25 Октября, д.59

(на торце здания) Щит на стене

- Политехнический избирательный участок № 373     г.Гатчина

пр. 25 Октября, д.59(на торце здания)         Щит на стене

- Инженерный избирательный участок № 374   г.Гатчина ул. К.Маркса

(с обеих сторон киоска «Союзпечать», вблизи д.52 по ул. К.Маркса) Щит на опорах Советский избирательный участок № 375     г.Гатчина ул.Киргетова, д.28

(напротив школы №9)  Щит на опорах

- Киргетовский избирательный участок № 376        г.Гатчинаул. Киргетова, д.11;

- ул.Киргетова, д.13(перед офисом «Гатчинагаз»)     Щит на стене

Щит на опорах

- Чкаловский избирательный участок № 377   г.Гатчина ,ул.Чкалова, д.66

(у музыкальной школы)

(2 щита)     Щиты на стене

- Гагаринский избирательный участок № 378   г.Гатчина ул.Володарского, д.34(рядом с аркой)

         Щит на стене

-  Строительный избирательный участок № 379        г.Гатчина

ул. К.Маркса(с обеих сторон киоска «Союзпечать», вблизи д.52 по ул. К.Маркса)  Щит на опорах

- Новый избирательный участок № 380         г.Гатчинаул. К.Маркса

(с обеих сторон киоска «Союзпечать», вблизи д.52 по ул. К.Маркса);

- ул.Урицкого, д.26 (напротив магазина «Семья»)   Щит на опорах

- Володарский избирательный участок № 381   г.Гатчина

ул.Урицкого, д.26 (напротив магазина «Семья»)   Щит на опорах

- Чеховский избирательный участок № 382   г.Гатчина, ул.Радищева, д.15

(рядом с магазином);

- ул.Соборная(на перекрестке с ул.Володарского) Щит на опорах

- Театральный избирательный участок № 383   г.Гатчина

- ул.Урицкого, д.1(рядом с городской поликлиникой)    Щит на опорах

- Загвоздинский избирательный участок № 384        г.Гатчина

ул. Чкалова, д.3, Щит на стене

- Городской избирательный участок № 385   г.Гатчина ,ул. Чкалова, 24

(на торце здания),         Щит на стене

- Железнодорожный, избирательный участок № 386    

- г.Гатчина, ул. Новопролетарская, д.11         Щит на опорах

- Юбилейный избирательный участок № 387   г.Гатчина, ул.Хохлова,д.2 (рядом с магазином «Магнит»;  Щит на опорах

- Ленинский избирательный участок № 388   г.Гатчина ,пер.Солнечный, д.3

(на фасаде здания)        Щит на стене

- Красноармейский избирательный участок № 389         г.Гатчинапр.Красноармейский, д.26

(на торце здания магазина «Продукты»)         - Спортивный избирательный участок № 390     г.Гатчина

ул.Кныша, д.11 ( на фасаде здания магазина);

- ул. Ген. Кныша, д.14а,

( у ФОК «Арена»)        Щит на стене

- Средний избирательный участок № 391         г.Гатчина ул. Рысева, д.7 

(на здании почты)         Щит на стене

- Школьный избирательный участок № 392   г.Гатчина ул.Куприна

 (рядом с рынком);

- ул. Рысева, д.7 

(на здании почты)         Щит на опорах

- Рошальский избирательный участок № 393   г.Гатчина ,ул.Заводская, д.3-а (рядом с отделением Сбербанка»)  Щит на опорах

- Балтийский избирательный участок № 394   г.Гатчина ,ул. Ген.Кныша,

(напротив рынка) Щит на опорах

- Молодежный избирательный участок № 395        г.Гатчина

- ул.Слепнева, д.9 (пешеходная дорожка у почты)     Щит на опорах

- Авиационный избирательный участок № 396        г.Гатчина

- ул. Авиатриссы Зверевой, д.5 (на стене магазина «Пятерочка»).         Щит на стене

- Западный избирательный участок № 397   г.Гатчина

- ул. Авиатриссы Зверевой, д.8 (рядом с магазином «Продукты»)        Щит на опорах

- Аэродромный избирательный участок № 398        г.Гатчина

- ул. Авиатриссы Зверевой, д.8 (рядом с магазином «Продукты»)        Щит на опорах

- Южныйи збирательный участок № 399         г.Гатчина

- ул. Авиатриссы Зверевой, д.20 к.1 (во дворе)        Щит на опорах

Дружногорское городское поселение

-Дружногорский дом культуры, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, ул. Введенского, д.20,  (Помещение № 3);

-Ламповский сельский дом культуры, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лампово, ул. Совхозная, д. 7, (Помещение № 1);

-Орлинская сельская библиотека, адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Орлино,  ул. Центральная, д. 80;

-Дружногорская поселковая библиотека, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 1;

 

 

 

-Информационные доски объявлений по всем населенным пунктам Дружногорского городского поселения:

п. Дружная Горка: ул. Введенского;ул. Садовая;ул. Крылова; ул. Красницкая;

 с. Орлино:ул. Мира;  ул. Центральная;

д. Кургино;  ул. Центральная;

д. Изора: ул. Центральная;

д. Лязево: ул. Центральная;

д. Лампово: ул. Центральная,  ул. Совхозная;            

д. Зайцево:ул. Центральная;                   

д.Остров:ул.Центральная;ул.Вокзальная;

д. Заозерье:ул. Центральная.

 

Коммунарское городское поселение

- МКУ «Центр культуры, досуга и творчества МО город Коммунар» (зрительный зал), расположенный по адресу: г.Коммунар, ул.Ленинградское шоссе, 7

 

-Отдел «Подростково-молодежный клуб» МКУ «Центр культуры, досуга и творчества МО город Коммунар» (фойе), расположенного по адресу: г.Коммунар, ул.Антропшинская, 293.

 

-Комсомольский избирательный участок №403:

доска объявлений около д.8 по ул.Советской (магазин, почта);

доска объявлений около железнодорожного вокзала станции Антропшино около д.228;

- Первомайский избирательный участок №404:

доска объявлений около здания магазина по ул.Ижорской, д.22а;

- Новый избирательный участок №405:

доска объявлений около Торгового центра по ул.Ленинградское шоссе, д.25а;

- Школьный избирательный участок №406:

доска объявлений около д.24 по ул.Ленинградское шоссе;

- Западный избирательный участок №407:

доска объявлений около д.20а по ул.Гатчинской;

- Фабричный избирательный участок №408:

доска объявлений около д.2а по ул.Ленинградской;

- Гатчинский избирательный участок №409:

доска объявлений между домами 14 и 18 по ул.Гатчинской;

- Садовый избирательный участок №410:

доска объявлений на углу домов 4 и 8 по ул.Ленинградское шоссе;

доска объявлений напротив д.1 по ул.Западной.

Сиверское городское поселение

- СККЦ « Юбилейный» - г.п. Сиверский, ул. Вокзальная, дом 12

- Белогорский сельский   Дом культуры – д. Белогорка, ул. Спортивная,  дом 2 .

- Администрация Сиверского городского поселения – актовый зал, д. Старосиверская,  Большой проспект, д. 97.

- Спортивный зал - д. Куровицы, ул. Огородная, д. 15А.

       

 

 

г.п.Сиверский

- Пионерский пр., у д.68 а-доска объявлений

-ул.Фрунзе, д.2 а Доска объявлений на магазине ИП Чешко Е.З.

-  ул.Вокзальная, у д. 3-доска объявлений

 -ул.Военный городок ( у КПП 1)-доска объявлений

-пр.Героев, у д.2А-доска объявлений

-ул. Вокзальная, д. 5- афишная тумба

-пересечение улиц Саши Никифорова и Вокзальной- доска объявлений

-Пересечение улицы Вокзальной и Пионерского  проспекта- доска объявлений

 

п.Дружноселье

-центр, у автобусной остановки

-ул. ДПБ, у  д. 2

д.Белогорка

ул.Институтская, д. 1 Административное здание института, фойе первого этажа

ул. Институтская, у д. 4-доска объявлений

ул. Институтская, у д. 12-доска объявлений

ул. Институтская, у д. 15-доска объявлений

Д.К «Белогорский» ул. Спортивная, д. 2

ул. Садовая, у д. 1- доска объявлений

 

д.Старосиверская

Кезевская дорога, у д.  7-доска объявлений

Кезевская дорога, у магазина ИП Жуковская Е. –доска объявлений

Большой пр, д. 72 у магазина ИП Егоров- доска объявлений

д.Новосиверская

ул.Огородная, у д.27А-доска объявлений

ул.Огородная, у д.34-доска объявлений

д.Куровицы

Вырицкий пр., у д. 82-доска объявлений

ул.Огородная, у здания бани-доска объявлений

ул. Огородная, у д. № 11- доска объявлений

д.Маргусы

Центр деревни- доска объявлений

д.Большево

Центр деревни- доска объявлений

Таицкое городское поселение

пос.Тайцы, ул.Санаторская д.1а- помещение  МКУК «Таицкий культурно-досугового центр»

- щит на металлической опоре на Привокзальной площади;

- информационный стенд , деревня Большие Тайцы, ул.Санаторская, дом 24;

- пос. Тайцы, пер. Советский, вблизи д. 3 А щит на металлической опоре

Большеколпанское сельское поселение

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» - д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8.

-д.Большие Колпаны ул. Садовая у дома № 1,4-а,8, ул. 30 лет Победы у дома №3,6, 7, 15; ул. Киевское шоссе напротив дома № 13, у дома № 79;

ул. Старая у дома № 20;

Перекресток ул. Средняя и ул. Кооперативная.

д. Вопша у домов № 10, 38, 59;

д. Корписалово у дома № 14;

д. Лядино у дома № 19;

д. Малые Колпаны:

пер.Речной у дома № 1;

ул. Центральная у домов № 44, 51;

ул. Западная у дома № 21;

 д. Новое Колено у дома № 8;

д. Новые Черницы у поворота на ул. Южная;

д. Новое Хинколово у дома № 20 по ул. Карьерная;

д. Парицы у домов  № 38, 98 по ул. Большая;

д. Ротково у дома № 25;

д. Старые Черницы у дома № 14;

д. Старое Хинколово у дома № 22;

д. Тихковицы у дома № 25;

д. Химози:

ул.Ополченцев у дома № 73;

ул. Озерная у дома № 23;

ул. Восточная у дома № 1;

         с. Никольское:

ул. Шипунова у дома № 32;

ул. Силиной у дома № 40;

ул. Киевское шоссе у домов № 7, 43, 116;

ул. Меньковская у дома № 10.

 

Веревское сельское поселение

-Муниципальное казенное учреждение культуры «Веревский сельский культурно-досуговый центр» -д. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 1-а.

 информационные стенды в д. Малое Верево (ул. Школьная ИП Кочура, ул. Гатчинская, угол ул. Первостроителей, ул. Кутышева д.4-а (у администрации) Вайя, гор. Ижора, д. Вайялово, д. Пегелево, д. Кирлово, д. Торфопредприятие, Ивановка  

-информационные стенды в д.Малое Верево, (ул. Школьная ИП Кочура, ул. Кутышева д.4-а (у администрации) Б.Верево, Зайцево, Ижора, ст. Верево, Коммолово, Бугры, Горки, Романовка

 

 

Войсковицкое сельское поселение

- МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» (большой зал и малый зал) п.Войсковицы ул. Молодежная, дом 1,

- актовый зал МБОУ «Войсковицкая СОШ№2» пл.Усова, д.29,п.Новый Учхоз.

- стенд для объявлений п. Войсковицы, вблизи д.2 ул.Молодежная,

- стенд для объявлений п. Войсковицы, вблизи д.4 пл. Манина,

- стенд для объявлений п. Новый Учхоз, вблизи д. 6, пл. Усова.

Елизаветинское сельское поселение

-Зал заседания администрации поселения, п. Елизаветино, ул. Парковая д.17

-МКУК «Елизаветинский СКБК» п. Елизаветино пл. Дружбы д.41

-в других населенных пунктах поселения, не имеющих специальных помещений, по мере необходимости, на улице

 

 -доска объявлений -д. Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д. 1;

д.  Шпаньково, ул. Центральная

 -доска объявлений- п. Елизаветино, Дылицкое шоссе, д.2а;

п. Елизаветино, ул. Парковая

 -доска объявлений п. Елизаветино, пл. Дружбы, д.37.

д. Смольково, д. Ермолино, д. Заполье, д. Пульево, д. Холоповицы, д. Алексеевка, д. Яскелево, д.Березнево, д. Таровицы, д. Луйсковицы, д. Волгово, д. Дубыцы

 

Кобринское сельское поселение

-п.Высокоключевой, пр. Большой, д.35-Высокоключевая библиотека;

-п.Суйда, ул.Центральная, 2а– Суйдинский ДК;

-п.Кобринское, ул.Центральная,16– Кобринская библиотека;

-п.Карташевская, ул.Красная, д.24-Карташевский сельский клуб;

-п.Прибытково ,ул.Школьная, д.2- Прибытковская библиотека;

-д.Меньково, д.92а– Меньковская библиотека.

 

УИК № 440

- п. Высокоключевой на доске объявлений: ул. Олейниковой у дома № 12, Большой проспект у почты; ул.Колхозная д.2, ул.Чехова у магазина

УИК № 441

- на досках объявлений: в  п.Суйда у дома № 6 по улице Центральная, торгового павильоны , д.Пижма у дома 36 д. Новокузнецово у дома № 43,

-с.Воскресенское ул. Центральная у домов № 41,  

-д. Погост у дома № 2а,

- д.Мельница  ул. Морской  у дома № 12;ул.ген.Федорова,  ул.Железнодорожная ;

– на досках объявлений:

-в п.Кобринское ул. Центральная у дома № 7 ,

-д.Кобрино у дома № 35;

- на доске объявлений: ул. Красная у дома № 16 магазин; 

 – на досках объявлений:

д. Покровка ул. Центральная д.4,

 п. Прибытково ул. Пионеров д.27 и Средний проспект д. № 17а.

- на досках объявлений:  д. Меньково у дома   № 92 и  № 71а.

Новосветское сельское поселение

-МБУК НКДЦ «Лидер»

(Дом Культуры)- п. Новый Свет, д. 82

- п. Новый Свет, доска объявлений у автобусной остановки;

-п. Новый Свет, ул. Солнечная, доска объявлений на въезде;

-п. Торфяное, доска объявлений около д. 41 а (магазин ИП Кондрашов А.Г.)

-п. Пригородный, Вырицкое шоссе, д.6

 

 

 

Пудомягское сельское поселение

-пос.Лукаши, ул.Ижорская, д.8, Лукашевский дом культуры;

-дер.Пудомяги, д.15, Пудомягская библиотека.

 

 -доска объявлений около д.5, ул.Ижорская, пос.Лукаши (магазин);

-доска объявлений около д.33, ул.Заводская, пос.Лукаши (ЛОЗ «СЗМА»);

-доска объявлений около д.№8, дер.Пудомяги

-доска объявлений около д.4а, дер.Пудомяги (магазин);

-доска объявлений около д.23, дер.Антелево(магазин);

 -доска объявлений около д.118, дер.Покровская (магазин);

-доска объявлений около д.198, дер.Покровская (магазин).

-д.Руссолово, ул.Центральная, около д.5

Пудостьское сельское поселение

 Пудость, ул. Половинкиной,89 – Пудостьский культурно-досуговый центр; 

п. Терволово, ул.Ленинградская, д.14 – Терволовский сельский дом культуры;

дер. Малое Рейзино, д.7а - Рейзинский сельский клуб

дер. Ивановка – клуб

пос. Пудость - доска объявлений у дома № 6 по ул. Зайончковского;

-пос. Терволово - доска объявлений ул. Ленинградская дом 16а у магазина «Альянс»;

-дер. Ивановка - доска объявлений у магазина ИП Финаженок С.И. дом 11;

-дер. Большое Рейзино - доска объявлений у магазина ИП Улановой З.В. дом 80;        

-п. Мыза-Ивановка - доска объявлений у магазина ИП Игонина С.А. ул. Шоссейная дом 16.

Д.Петрово

П.Мыза-Ивановка ул.Шоссейная, у ФАП

П.Мыза-Ивановка ул.Шоссейная у д.32, 32а

Рождественское сельское поселение

- ДК в с.Рождествено, адрес: с.Рождествено, Большой пр.д.106

- КДЦ в  д.Батово, адрес: д.Батово, д.12

- ДК в п.Дивенский, адрес: п.Дивенский, ул.Володарского, д.29а

 

-с.Рождествено: доска объявлений  жилпоселка (около д.2 по ул.Терещенко), магазин (ул.Терещенко. д.1а),магазин (ул.Комсомольская, д.2а),- д.Батово: доска объявлений  жилпоселка (д.6); доска объявлений ЗАО «АК«Оредеж» (д.1), магазины (д.6 и д.9а), отделение связи (д.6);

- п.Дивенский: доска объявлений  ООО «ГиК» (ул.Володарского д.21), магазины (ул.Володарского д.18а, д.38),отделение связи (ул.Володарского д.18);-  д.Даймище: доска объявлений, магазины(Большой пр., д.75);

- д.Чикино, магазин (д.5а)

 д.Грязно, магазин (ул.Центральная, д.22а);

 д.Замостье, магазин (д.24)

-д.Выра, магазин (ул.Старая Выра, д.38а);

магазины (Большой пр.д.12а и д.79б)

- д.Межно, магазин (ул.Центральная д.1);

- д.СтароеПоддубье: д.7, автобусные остановки;

- д.НовоеПоддубье: д.1, автобусные остановки;

 

Сусанинское сельское поселение

- МУК КДЦ п.Сусанино (п.Сусанино, Петровский пр., д.22)

-  клуб п.Кобралово (п.Кобралово, ул. Центральная, д.12)

- общественный центр (п.Семрино, Большой пр., д.2, кв.1а)

-информационные стенды в п.Сусанино, вблизи здания управления СНТ

-информационные стенды в п.Сусанинод.Мыза, д.Заборье, д.Ковшово, д.Виркино д.Красницы  

-информационные стенды в п.Семрино, ул.Хвойная

-информационные стенды в п.Кобралово

ст.Владимирская вблизи здания управления СНТ

 

 

 

 

Сяськелевское сельское поселение

-МКУК «Сяськелевский ИДЦ» по адресу: д.Сяськелево, д.10а

-информационный стенд д.Сяськелево, ул.Центральная,7а (у магазина Пятерочка),

- информационный стенд дер.Жабино, ул.Поселковая,24

- доска объявлений дер.Тойворово, д.2/49

-информационный стенд д.Ст.Низковицы, д.49а

 

 

 

 

 

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