 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
13 сентября 2020 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Перечень помещений для проведения агитационных
публичных
мероприятий и перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов на выборах
Губернатора Ленинградской области - 13 сентября 2020 года.
(Подготовлен на
основании постановлений администраций городских и сельских поселений
Гатчинского муниципального района Ленинградской области)
|
Помещения для проведения агитационных
публичных
мероприятий
|
Специальные места для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов
|
Вырицкое городское поселение
|
- п. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20
– МКУ МБУК «Вырицкий культурный центр»;
-
д. Мины, ул. Краснофлотская, д. 32 – здание администрации;
- п. Новинка, ул. Вокзальная, д. 1 –
здание администрации;
-
п. Чаща, ул. Лесная, д. 7 -
здание администрации.
|
-МКУ «Вырицкий
библиотечно-информационный комплекс» п. Вырица, ул. Ефимова, д. 35
-МКУ «Вырицкий
библиотечно-информационный комплекс» п. Вырица, пр. Коммунальный, д. 11
-Магазин п. Вырица, ул. Вольская, д. 24
– ИП Федорова О.И.
-Магазин п.Вырица, пр.Кирова, д.42 а –
ООО «XXI век»
-Магазин д. Мины – ИП Федорова О.И.
-Банно-прачечный комбинат п. Вырица, ул.
Андреевская, д. 19Б
-магазин п.Вырица, ул.Ушаковская,
д.5-ООО «Амур»
-магазин п.Вырица, Сиверское шоссе,
д.164А-ИП Казакова Г.В.
- магазин п.Вырица, ул.Бакунина-ИП Попов
-магазин п.Вырица, ул.Осипенко- ИП
Стекольникова
-магазин п. Чаща – ИП Кузнецов С.Л.
-магазин п. Новинка – Гатчинское РАЙПО
|
Гатчинское городское поселение
|
1.
- МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.1);
2.
МБУ «Централизованная библиотечная система города
Гатчины» Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна (г. Гатчина,
ул.Володарского, д.17);
3.
МКУ «Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С.Пушкина» (г.Гатчина, ул.Зверевой, д.15а);
4.
МУП «Кинотеатр «Победа» г. Гатчины (г. Гатчина, пр. 25 Октября,
д.5);
5.
МБУ «Центр творчества юных» (г.Гатчина, пер.
Революционный, д.1).
|
- Русиновский избирательный участок №
366г.Гатчина,ул.Константинова, д.7-а (напротив магазина «Пятерочка»). Щит на опорах
- Академический избирательный участок №
367 г.Гатчина
ул.Константинова, д.7-а (напротив
магазина «Пятерочка»). Щит на
опорах
- Лицейский избирательный участок № 368 г.Гатчина ,ул.Константинова, д.7-а
(напротив магазина «Пятерочка»). Щит на
опорах
- Изотовский избирательный участок № 369 г.Гатчина ул.Изотова, д.12
(рядом с пешеходными дорожками) Щит на опорах
- Красносельский избирательный участок №
370 г.Гатчина
пр. 25 Октября, д.46
(аптека, на торце здания) Щит на стене
- Октябрьский избирательный участок №
371 г.Гатчина
- ул. Хохлова, д.27(на перекрестке с ул.
Гагарина) Щит на опорах Учебный
- избирательный участок № 372 г.Гатчинапр. 25 Октября, д.59
(на торце здания) Щит на стене
- Политехнический избирательный участок
№ 373 г.Гатчина
пр. 25 Октября, д.59(на торце здания) Щит на стене
- Инженерный избирательный участок № 374 г.Гатчина ул. К.Маркса
(с обеих сторон киоска «Союзпечать»,
вблизи д.52 по ул. К.Маркса) Щит на
опорах Советский избирательный участок № 375 г.Гатчина
ул.Киргетова, д.28
(напротив школы №9) Щит на опорах
- Киргетовский избирательный участок №
376 г.Гатчинаул. Киргетова, д.11;
- ул.Киргетова, д.13(перед офисом
«Гатчинагаз») Щит на стене
Щит на опорах
- Чкаловский избирательный участок № 377 г.Гатчина ,ул.Чкалова, д.66
(у музыкальной школы)
(2 щита) Щиты
на стене
- Гагаринский избирательный участок №
378 г.Гатчина ул.Володарского,
д.34(рядом с аркой)
Щит
на стене
-
Строительный избирательный участок № 379 г.Гатчина
ул. К.Маркса(с обеих сторон киоска
«Союзпечать», вблизи д.52 по ул. К.Маркса) Щит
на опорах
- Новый избирательный участок № 380 г.Гатчинаул. К.Маркса
(с обеих сторон киоска «Союзпечать»,
вблизи д.52 по ул. К.Маркса);
- ул.Урицкого, д.26 (напротив магазина
«Семья») Щит на опорах
- Володарский избирательный участок №
381 г.Гатчина
ул.Урицкого, д.26 (напротив магазина
«Семья») Щит на опорах
- Чеховский избирательный участок № 382 г.Гатчина, ул.Радищева, д.15
(рядом с магазином);
- ул.Соборная(на перекрестке с
ул.Володарского) Щит на опорах
- Театральный избирательный участок №
383 г.Гатчина
- ул.Урицкого, д.1(рядом с городской
поликлиникой) Щит на опорах
- Загвоздинский избирательный участок №
384 г.Гатчина
ул. Чкалова, д.3, Щит на стене
- Городской избирательный участок № 385 г.Гатчина ,ул. Чкалова, 24
(на торце здания), Щит на стене
- Железнодорожный, избирательный участок
№ 386
- г.Гатчина, ул. Новопролетарская, д.11 Щит на опорах
- Юбилейный избирательный участок № 387 г.Гатчина, ул.Хохлова,д.2 (рядом с
магазином «Магнит»; Щит на опорах
- Ленинский избирательный участок № 388 г.Гатчина ,пер.Солнечный, д.3
(на фасаде здания) Щит на стене
- Красноармейский избирательный участок
№ 389 г.Гатчинапр.Красноармейский,
д.26
(на торце здания магазина «Продукты») - Спортивный избирательный участок №
390 г.Гатчина
ул.Кныша, д.11 ( на фасаде здания
магазина);
- ул. Ген. Кныша, д.14а,
( у ФОК «Арена») Щит на стене
- Средний избирательный участок № 391 г.Гатчина ул. Рысева, д.7
(на здании почты) Щит на стене
- Школьный избирательный участок № 392 г.Гатчина ул.Куприна
(рядом с рынком);
- ул. Рысева, д.7
(на здании почты) Щит на опорах
- Рошальский избирательный участок № 393 г.Гатчина ,ул.Заводская, д.3-а (рядом с
отделением Сбербанка») Щит на опорах
- Балтийский избирательный участок № 394 г.Гатчина ,ул. Ген.Кныша,
(напротив рынка) Щит на опорах
- Молодежный избирательный участок № 395 г.Гатчина
- ул.Слепнева, д.9 (пешеходная дорожка у
почты) Щит на опорах
- Авиационный избирательный участок №
396 г.Гатчина
- ул. Авиатриссы Зверевой, д.5 (на стене
магазина «Пятерочка»). Щит на
стене
- Западный избирательный участок № 397 г.Гатчина
- ул. Авиатриссы Зверевой, д.8 (рядом с
магазином «Продукты») Щит на
опорах
- Аэродромный избирательный участок №
398 г.Гатчина
- ул. Авиатриссы Зверевой, д.8 (рядом с
магазином «Продукты») Щит на
опорах
- Южныйи збирательный участок № 399 г.Гатчина
- ул. Авиатриссы Зверевой, д.20 к.1 (во
дворе) Щит на опорах
|
Дружногорское городское поселение
|
-Дружногорский дом культуры, адрес:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка, ул.
Введенского, д.20, (Помещение № 3);
-Ламповский сельский дом культуры,
адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Лампово, ул. Совхозная, д.
7, (Помещение № 1);
-Орлинская сельская библиотека,
адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Орлино, ул. Центральная, д. 80;
-Дружногорская поселковая
библиотека, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка,
ул. Введенского, д. 1;
|
-Информационные
доски объявлений по всем населенным пунктам Дружногорского городского
поселения:
п. Дружная Горка: ул. Введенского;ул.
Садовая;ул. Крылова; ул. Красницкая;
с. Орлино:ул. Мира; ул. Центральная;
д. Кургино; ул. Центральная;
д. Изора: ул. Центральная;
д. Лязево: ул. Центральная;
д. Лампово: ул. Центральная, ул. Совхозная;
д. Зайцево:ул. Центральная;
д.Остров:ул.Центральная;ул.Вокзальная;
д. Заозерье:ул. Центральная.
|
Коммунарское городское поселение
|
-
МКУ «Центр культуры, досуга и творчества МО город Коммунар» (зрительный зал),
расположенный по адресу: г.Коммунар, ул.Ленинградское шоссе, 7
-Отдел
«Подростково-молодежный клуб» МКУ «Центр культуры, досуга и творчества МО
город Коммунар» (фойе), расположенного по адресу: г.Коммунар,
ул.Антропшинская, 293.
|
-Комсомольский
избирательный участок №403:
доска
объявлений около д.8 по ул.Советской (магазин, почта);
доска
объявлений около железнодорожного вокзала станции Антропшино около д.228;
-
Первомайский избирательный участок №404:
доска
объявлений около здания магазина по ул.Ижорской, д.22а;
-
Новый избирательный участок №405:
доска
объявлений около Торгового центра по ул.Ленинградское шоссе, д.25а;
-
Школьный избирательный участок №406:
доска
объявлений около д.24 по ул.Ленинградское шоссе;
-
Западный избирательный участок №407:
доска
объявлений около д.20а по ул.Гатчинской;
-
Фабричный избирательный участок №408:
доска
объявлений около д.2а по ул.Ленинградской;
-
Гатчинский избирательный участок №409:
доска
объявлений между домами 14 и 18 по ул.Гатчинской;
-
Садовый избирательный участок №410:
доска
объявлений на углу домов 4 и 8 по ул.Ленинградское шоссе;
доска
объявлений напротив д.1 по ул.Западной.
|
Сиверское городское поселение
|
- СККЦ « Юбилейный» - г.п. Сиверский, ул.
Вокзальная, дом 12
- Белогорский сельский Дом культуры – д. Белогорка, ул.
Спортивная, дом 2 .
- Администрация Сиверского городского поселения –
актовый зал, д. Старосиверская,
Большой проспект, д. 97.
- Спортивный зал - д. Куровицы, ул. Огородная, д.
15А.
|
г.п.Сиверский
-
Пионерский пр., у д.68 а-доска объявлений
-ул.Фрунзе,
д.2 а Доска объявлений на магазине ИП Чешко Е.З.
- ул.Вокзальная, у д. 3-доска объявлений
-ул.Военный городок ( у КПП 1)-доска
объявлений
-пр.Героев,
у д.2А-доска объявлений
-ул. Вокзальная, д. 5- афишная тумба
-пересечение улиц Саши Никифорова и Вокзальной-
доска объявлений
-Пересечение улицы Вокзальной и Пионерского проспекта- доска объявлений
п.Дружноселье
-центр,
у автобусной остановки
-ул. ДПБ, у д. 2
д.Белогорка
ул.Институтская,
д. 1 Административное здание института, фойе первого этажа
ул.
Институтская, у д. 4-доска объявлений
ул.
Институтская, у д. 12-доска объявлений
ул.
Институтская, у д. 15-доска объявлений
Д.К «Белогорский» ул. Спортивная, д. 2
ул.
Садовая, у д. 1- доска объявлений
д.Старосиверская
Кезевская
дорога, у д. 7-доска объявлений
Кезевская
дорога, у магазина ИП Жуковская Е. –доска объявлений
Большой
пр, д. 72 у магазина ИП Егоров- доска объявлений
д.Новосиверская
ул.Огородная,
у д.27А-доска объявлений
ул.Огородная,
у д.34-доска объявлений
д.Куровицы
Вырицкий
пр., у д. 82-доска объявлений
ул.Огородная,
у здания бани-доска объявлений
ул.
Огородная, у д. № 11- доска объявлений
д.Маргусы
Центр
деревни- доска объявлений
д.Большево
Центр
деревни- доска объявлений
|
Таицкое городское поселение
|
пос.Тайцы,
ул.Санаторская д.1а- помещение МКУК
«Таицкий культурно-досугового центр»
|
- щит на
металлической опоре на Привокзальной площади;
-
информационный стенд , деревня Большие Тайцы, ул.Санаторская, дом 24;
- пос. Тайцы, пер. Советский, вблизи д. 3 А щит на
металлической опоре
|
Большеколпанское сельское поселение
|
-
Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеколпанский центр культуры,
спорта и молодежной политики» - д.Большие Колпаны, ул.Садовая, д.8.
|
-д.Большие
Колпаны ул. Садовая у дома № 1,4-а,8, ул. 30 лет Победы у дома №3,6, 7, 15; ул. Киевское
шоссе напротив дома № 13, у дома № 79;
ул.
Старая у дома № 20;
Перекресток
ул. Средняя и ул. Кооперативная.
д.
Вопша у домов № 10, 38, 59;
д.
Корписалово у дома № 14;
д.
Лядино у дома № 19;
д.
Малые Колпаны:
пер.Речной
у дома № 1;
ул.
Центральная у домов № 44, 51;
ул.
Западная у дома № 21;
д. Новое Колено у дома № 8;
д.
Новые Черницы у поворота на ул. Южная;
д.
Новое Хинколово у дома № 20 по ул. Карьерная;
д.
Парицы у домов № 38, 98 по ул.
Большая;
д.
Ротково у дома № 25;
д.
Старые Черницы у дома № 14;
д.
Старое Хинколово у дома № 22;
д.
Тихковицы у дома № 25;
д.
Химози:
ул.Ополченцев
у дома № 73;
ул.
Озерная у дома № 23;
ул.
Восточная у дома № 1;
с. Никольское:
ул.
Шипунова у дома № 32;
ул.
Силиной у дома № 40;
ул.
Киевское шоссе у домов № 7, 43, 116;
ул.
Меньковская у дома № 10.
|
Веревское сельское поселение
|
-Муниципальное казенное учреждение
культуры «Веревский сельский культурно-досуговый центр» -д. Малое Верево, ул.
Кутышева, д. 1-а.
|
информационные
стенды в д. Малое Верево (ул. Школьная ИП Кочура, ул. Гатчинская, угол ул.
Первостроителей, ул. Кутышева д.4-а (у администрации) Вайя, гор. Ижора, д.
Вайялово, д. Пегелево, д. Кирлово, д. Торфопредприятие, Ивановка
-информационные стенды в д.Малое Верево, (ул.
Школьная ИП Кочура, ул. Кутышева д.4-а (у администрации) Б.Верево, Зайцево,
Ижора, ст. Верево, Коммолово, Бугры, Горки, Романовка
|
Войсковицкое сельское поселение
|
- МБУК «Войсковицкий центр культуры и
спорта» (большой зал и малый зал) п.Войсковицы ул. Молодежная, дом 1,
- актовый зал МБОУ «Войсковицкая СОШ№2»
пл.Усова, д.29,п.Новый Учхоз.
|
- стенд для объявлений п. Войсковицы,
вблизи д.2 ул.Молодежная,
- стенд для объявлений п. Войсковицы,
вблизи д.4 пл. Манина,
- стенд для объявлений п. Новый Учхоз,
вблизи д. 6, пл. Усова.
|
Елизаветинское сельское поселение
|
-Зал заседания
администрации поселения, п. Елизаветино, ул. Парковая д.17
-МКУК
«Елизаветинский СКБК» п. Елизаветино пл. Дружбы д.41
-в других
населенных пунктах поселения, не имеющих специальных помещений, по мере
необходимости, на улице
|
-доска объявлений -д. Шпаньково, ул. А.
Рыкунова, д. 1;
д. Шпаньково, ул. Центральная
-доска объявлений- п. Елизаветино, Дылицкое
шоссе, д.2а;
п. Елизаветино, ул. Парковая
-доска объявлений п. Елизаветино, пл.
Дружбы, д.37.
д. Смольково, д. Ермолино, д. Заполье,
д. Пульево, д. Холоповицы, д. Алексеевка, д. Яскелево, д.Березнево, д.
Таровицы, д. Луйсковицы, д. Волгово, д. Дубыцы
|
Кобринское сельское поселение
|
-п.Высокоключевой, пр. Большой,
д.35-Высокоключевая библиотека;
-п.Суйда, ул.Центральная, 2а– Суйдинский
ДК;
-п.Кобринское, ул.Центральная,16–
Кобринская библиотека;
-п.Карташевская, ул.Красная, д.24-Карташевский
сельский клуб;
-п.Прибытково ,ул.Школьная, д.2-
Прибытковская библиотека;
-д.Меньково, д.92а– Меньковская
библиотека.
|
УИК № 440
- п. Высокоключевой на доске объявлений:
ул. Олейниковой у дома № 12, Большой проспект у почты; ул.Колхозная д.2,
ул.Чехова у магазина
УИК
№ 441
- на досках объявлений: в п.Суйда у дома № 6 по улице Центральная, торгового
павильоны , д.Пижма у дома 36 д. Новокузнецово у дома № 43,
-с.Воскресенское ул. Центральная у домов
№ 41,
-д. Погост у дома № 2а,
- д.Мельница ул. Морской
у дома № 12;ул.ген.Федорова,
ул.Железнодорожная ;
– на досках объявлений:
-в п.Кобринское ул.
Центральная у дома № 7 ,
-д.Кобрино у дома № 35;
- на доске объявлений: ул. Красная у
дома № 16 магазин;
–
на досках объявлений:
д. Покровка ул. Центральная д.4,
п. Прибытково ул. Пионеров д.27 и Средний
проспект д. № 17а.
- на досках объявлений: д. Меньково у дома № 92 и
№ 71а.
|
Новосветское сельское поселение
|
-МБУК НКДЦ «Лидер»
(Дом Культуры)-
п. Новый Свет, д. 82
|
-
п. Новый Свет, доска объявлений у автобусной остановки;
-п.
Новый Свет, ул. Солнечная, доска объявлений на въезде;
-п.
Торфяное, доска объявлений около д. 41 а (магазин ИП Кондрашов А.Г.)
-п.
Пригородный, Вырицкое шоссе, д.6
|
Пудомягское сельское поселение
|
-пос.Лукаши, ул.Ижорская, д.8, Лукашевский дом культуры;
-дер.Пудомяги, д.15, Пудомягская библиотека.
|
-доска объявлений около д.5,
ул.Ижорская, пос.Лукаши (магазин);
-доска объявлений около д.33, ул.Заводская, пос.Лукаши (ЛОЗ «СЗМА»);
-доска объявлений около д.№8, дер.Пудомяги
-доска объявлений около д.4а, дер.Пудомяги (магазин);
-доска объявлений около д.23, дер.Антелево(магазин);
-доска объявлений около д.118,
дер.Покровская (магазин);
-доска объявлений около д.198, дер.Покровская (магазин).
-д.Руссолово, ул.Центральная, около д.5
|
Пудостьское сельское поселение
|
Пудость, ул. Половинкиной,89 – Пудостьский
культурно-досуговый центр;
п.
Терволово, ул.Ленинградская, д.14 – Терволовский сельский дом культуры;
дер.
Малое Рейзино, д.7а - Рейзинский сельский клуб
дер.
Ивановка – клуб
|
пос. Пудость - доска объявлений у дома №
6 по ул. Зайончковского;
-пос. Терволово - доска объявлений ул.
Ленинградская дом 16а у магазина «Альянс»;
-дер. Ивановка - доска объявлений у
магазина ИП Финаженок С.И. дом 11;
-дер. Большое Рейзино - доска объявлений
у магазина ИП Улановой З.В. дом 80;
-п. Мыза-Ивановка - доска объявлений у
магазина ИП Игонина С.А. ул. Шоссейная дом 16.
Д.Петрово
П.Мыза-Ивановка ул.Шоссейная, у ФАП
П.Мыза-Ивановка ул.Шоссейная у д.32, 32а
|
Рождественское сельское поселение
|
- ДК в с.Рождествено, адрес:
с.Рождествено, Большой пр.д.106
- КДЦ в
д.Батово, адрес: д.Батово, д.12
- ДК в п.Дивенский, адрес: п.Дивенский,
ул.Володарского, д.29а
|
-с.Рождествено:
доска объявлений жилпоселка (около д.2
по ул.Терещенко), магазин (ул.Терещенко. д.1а),магазин (ул.Комсомольская,
д.2а),- д.Батово: доска объявлений
жилпоселка (д.6); доска объявлений ЗАО «АК«Оредеж» (д.1), магазины
(д.6 и д.9а), отделение связи (д.6);
-
п.Дивенский: доска объявлений ООО
«ГиК» (ул.Володарского д.21), магазины (ул.Володарского д.18а,
д.38),отделение связи (ул.Володарского д.18);- д.Даймище: доска объявлений, магазины(Большой
пр., д.75);
-
д.Чикино, магазин
(д.5а)
д.Грязно, магазин (ул.Центральная, д.22а);
д.Замостье, магазин (д.24)
-д.Выра,
магазин
(ул.Старая Выра, д.38а);
магазины (Большой пр.д.12а и д.79б)
-
д.Межно, магазин (ул.Центральная д.1);
- д.СтароеПоддубье: д.7, автобусные
остановки;
- д.НовоеПоддубье: д.1, автобусные
остановки;
|
Сусанинское сельское поселение
|
- МУК КДЦ п.Сусанино (п.Сусанино,
Петровский пр., д.22)
-
клуб п.Кобралово (п.Кобралово, ул. Центральная, д.12)
- общественный центр (п.Семрино, Большой
пр., д.2, кв.1а)
|
-информационные стенды в п.Сусанино, вблизи здания
управления СНТ
-информационные стенды в п.Сусанинод.Мыза,
д.Заборье, д.Ковшово, д.Виркино д.Красницы
-информационные стенды в п.Семрино, ул.Хвойная
-информационные
стенды в п.Кобралово
ст.Владимирская вблизи здания управления СНТ
|
Сяськелевское сельское поселение
|
-МКУК
«Сяськелевский ИДЦ» по адресу: д.Сяськелево, д.10а
|
-информационный стенд д.Сяськелево,
ул.Центральная,7а (у магазина Пятерочка),
- информационный стенд дер.Жабино,
ул.Поселковая,24
- доска объявлений дер.Тойворово, д.2/49
-информационный стенд д.Ст.Низковицы,
д.49а