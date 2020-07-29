 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

Помещения для проведения агитационных публичных

-Магазин п.Вырица, пр.Кирова, д.42 а – ООО «XXI век»

1. - МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.1); 2. МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины» Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна (г. Гатчина, ул.Володарского, д.17); 3. МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина» (г.Гатчина, ул.Зверевой, д.15а); 4. МУП «Кинотеатр «Победа» г. Гатчины (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.5); 5. МБУ «Центр творчества юных» (г.Гатчина, пер. Революционный, д.1).