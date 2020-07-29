«От Москвы до Бреста» через Гатчину

Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель» проводит эстафету
уже несколько лет. В этом году с проектом «Международная эстафета
инвалидов-колясочников «Дорога памяти от Москвы до
Бреста» организация вошла в число победителей грантового конкурса
Росмолодежи.
Команда участников Международной
эстафеты, в составе которой были представители 20 регионов, стартовала от
Вечного огня в Москве 23 июля. Участники акции проехали по городам воинской
славы и части победного пути, отдали дань памяти павшим и выразили уважение и
благодарность героям Великой Отечественной войны.
Из-за коронавируса маршрут эстафеты
пришлось сократить. Активные люди с инвалидностью, каждый из которых имеет
достижения в различных сферах жизни, побывали в Наро-Фоминске, Дмитрове, Ржеве,
Санкт-Петербурге, Кронштадте.
В Гатчине участники акции проехали
колонной на колясках по улицам города, возложили цветы к памятнику защитникам и
освободителям на площади Победы и выступили перед гатчинцами с концертом.
Гостей тепло приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Завтра участники акции завершат эстафету
на Невском пятачке. В Москву они вернутся 31 июля.