«От Москвы до Бреста» через Гатчину

Межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель» проводит эстафету уже несколько лет. В этом году с проектом «Международная эстафета инвалидов-колясочников «Дорога памяти от Москвы до Бреста» организация вошла в число победителей грантового конкурса Росмолодежи.

Команда участников Международной эстафеты, в составе которой были представители 20 регионов, стартовала от Вечного огня в Москве 23 июля. Участники акции проехали по городам воинской славы и части победного пути, отдали дань памяти павшим и выразили уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны.

Из-за коронавируса маршрут эстафеты пришлось сократить. Активные люди с инвалидностью, каждый из которых имеет достижения в различных сферах жизни, побывали в Наро-Фоминске, Дмитрове, Ржеве, Санкт-Петербурге, Кронштадте.

В Гатчине участники акции проехали колонной на колясках по улицам города, возложили цветы к памятнику защитникам и освободителям на площади Победы и выступили перед гатчинцами с концертом. Гостей тепло приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Завтра участники акции завершат эстафету на Невском пятачке. В Москву они вернутся 31 июля.