Кобринское поселение отметило день рождения

Все
видео- и фотоотчеты на протяжении праздничного дня транслировались в
официальной группе администрации Кобринского поселения в социальной сети
ВКонтакте.
Первыми
поздравили земляков в формате видеообращения руководители поселения Наталия
Деминенко и Вячеслав Федорченко. Они пожелали односельчанам здоровья и
благополучия, а всему Кобринскому поселению – дальнейшего процветания.
- В
Кобринском поселении живут замечательные люди, и сегодня у нас есть прекрасная
возможность поблагодарить старожилов – за всё то, что они сделали для своего
родного края, за их созидательный труд, а молодое поколение – за
инициативность, помощь в благоустройстве. Детям хочется пожелать расти добрыми
и отзывчивыми, под стать своим отцам и дедам, - сказали Наталия Деминенко и
Вячеслав Федорченко.
Музыкальное
поздравление подготовили участники ансамбля «Рябинушка» и сотрудники Центра
культуры Кобринского поселения. Песня «Кобрино» на стихи и музыку Андрея
Синицина в исполнении Нелли Халтунен сопровождалась живописными фотографиями
Кобринского края. Еще один видеоочерк «Поселок мой, мы связаны с тобой одной
судьбой» был посвящен истории Кобринского поселения и состоял из фотографий
разных лет.
В
Прибытковской библиотеке прошла выставка местных умельцев, а сотрудники
библиотеки подготовили онлайн мастер-класс по изготовлению оберега в виде
ангела.
В
библиотеке поселка Кобринское прошла интеллектуальная игра «ИнтеллектУм».
В
Карташевском клубе была организована концертная программа с участием местных
творческих коллективов.
В
Суйдинском Доме культуры прошел кукольный спектакль «Храни меня, мой талисман».
На
площадке у здания местной администрации развернулась интерактивная программа
для самых юных жителей поселения.
В
поселке Кобринское состоялся футбольный турнир в честь Единого дня Кобринского
сельского поселения. Несмотря на погодные условия, когда юным футболистам
пришлось доигрывать турнир в дождь, каждый старался привести свою команду к
победе. В результате, бронзу присудили команде best Tim, второе место заняла
команда из поселка Карташевская, победителями стали ребята из команды,
представляющей поселок Кобринское.
Наталия
Деминенко и Вячеслав Федорченко подвели итоги фотоконкурса «Моя придомовая
территория» среди тех, кто искренне старается сделать краше свой дом, улицу и
весь населенный пункт. Победителями конкурса стали Вера Александровна Петрова и
Ирина Валерьевна Егорова из поселка Кобринское. Второе место заняла Людмила
Васильевна Нифантова из поселка Карташевская. Почетное третье место присудили
еще одному жителю поселка Карташевская – Андрею Дмитриеву.
Руководители
поселения также передали подарки и награды активным жителям от депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Коняева и Людмилы
Тептиной. За многолетний добросовестный труд и активный вклад в развитие
поселения Благодарственные письма депутатов областного парламента получили
депутат Кобринского поселения Федор Валерьевич Виноградов, кузнец мастерской
«Художественная ковка» Александр Дмитриевич Гаврилов, заместитель заведующей по
учебно-воспитательной работе детского сада № 21 Наталья Николаевна Ковалева,
учитель начальных классов Кобринской школы Елена Евгеньевна Никитина, младший
воспитатель структурного подразделения Кобринской школы Людмила Михайловна
Шмелева, старший тренер отделения футбола Районной ДЮСШ Федор Васильевич
Неклюдов.