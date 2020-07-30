Кобринское поселение отметило день рождения

Все видео- и фотоотчеты на протяжении праздничного дня транслировались в официальной группе администрации Кобринского поселения в социальной сети ВКонтакте.

Первыми поздравили земляков в формате видеообращения руководители поселения Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко. Они пожелали односельчанам здоровья и благополучия, а всему Кобринскому поселению – дальнейшего процветания.

- В Кобринском поселении живут замечательные люди, и сегодня у нас есть прекрасная возможность поблагодарить старожилов – за всё то, что они сделали для своего родного края, за их созидательный труд, а молодое поколение – за инициативность, помощь в благоустройстве. Детям хочется пожелать расти добрыми и отзывчивыми, под стать своим отцам и дедам, - сказали Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко.

Музыкальное поздравление подготовили участники ансамбля «Рябинушка» и сотрудники Центра культуры Кобринского поселения. Песня «Кобрино» на стихи и музыку Андрея Синицина в исполнении Нелли Халтунен сопровождалась живописными фотографиями Кобринского края. Еще один видеоочерк «Поселок мой, мы связаны с тобой одной судьбой» был посвящен истории Кобринского поселения и состоял из фотографий разных лет.

В Прибытковской библиотеке прошла выставка местных умельцев, а сотрудники библиотеки подготовили онлайн мастер-класс по изготовлению оберега в виде ангела.

В библиотеке поселка Кобринское прошла интеллектуальная игра «ИнтеллектУм».

В Карташевском клубе была организована концертная программа с участием местных творческих коллективов.

В Суйдинском Доме культуры прошел кукольный спектакль «Храни меня, мой талисман».

На площадке у здания местной администрации развернулась интерактивная программа для самых юных жителей поселения.

В поселке Кобринское состоялся футбольный турнир в честь Единого дня Кобринского сельского поселения. Несмотря на погодные условия, когда юным футболистам пришлось доигрывать турнир в дождь, каждый старался привести свою команду к победе. В результате, бронзу присудили команде best Tim, второе место заняла команда из поселка Карташевская, победителями стали ребята из команды, представляющей поселок Кобринское.

Наталия Деминенко и Вячеслав Федорченко подвели итоги фотоконкурса «Моя придомовая территория» среди тех, кто искренне старается сделать краше свой дом, улицу и весь населенный пункт. Победителями конкурса стали Вера Александровна Петрова и Ирина Валерьевна Егорова из поселка Кобринское. Второе место заняла Людмила Васильевна Нифантова из поселка Карташевская. Почетное третье место присудили еще одному жителю поселка Карташевская – Андрею Дмитриеву.

Руководители поселения также передали подарки и награды активным жителям от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Коняева и Людмилы Тептиной. За многолетний добросовестный труд и активный вклад в развитие поселения Благодарственные письма депутатов областного парламента получили депутат Кобринского поселения Федор Валерьевич Виноградов, кузнец мастерской «Художественная ковка» Александр Дмитриевич Гаврилов, заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе детского сада № 21 Наталья Николаевна Ковалева, учитель начальных классов Кобринской школы Елена Евгеньевна Никитина, младший воспитатель структурного подразделения Кобринской школы Людмила Михайловна Шмелева, старший тренер отделения футбола Районной ДЮСШ Федор Васильевич Неклюдов.