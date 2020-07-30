Выбрать место голосования можно в МФЦ

Изменить
место голосования требуется в случае, если житель региона желает проявить свою
гражданскую позицию, но в день выборов будет находиться в другом районе
Ленинградской области.
Подать
заявление можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до конца дня 8
сентября 2020 года. Для этого потребуется только паспорт. Перед посещением МФЦ
«красной» или «желтой» зон нужно записаться на прием.
Также
заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений
территориальных избирательных комиссий.
Напомним,
сегодня в регионе работают 35 МФЦ. Центры «Мои Документы» открыты в каждом
районе и предоставляют гражданам более 550 государственных и муниципальных
услуг рядом с домом, быстро и с комфортом.