Выбрать место голосования можно в МФЦ

Выбрать место голосования можно в МФЦ

С 29 июля центры «Мои Документы» начинают прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов губернатора Ленинградской области, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

Рубрики : Выборы     30 Jul 2020

Изменить место голосования требуется в случае, если житель региона желает проявить свою гражданскую позицию, но в день выборов будет находиться в другом районе Ленинградской области.

Подать заявление можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до конца дня 8 сентября 2020 года. Для этого потребуется только паспорт. Перед посещением МФЦ «красной» или «желтой» зон нужно записаться на прием.

Также заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий.

Напомним, сегодня в регионе работают 35 МФЦ. Центры «Мои Документы» открыты в каждом районе и предоставляют гражданам более 550 государственных и муниципальных услуг рядом с домом, быстро и с комфортом.

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