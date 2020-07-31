2 августа - День Воздушно-десантных войск

2 августа - День Воздушно-десантных войск

Общественная организация ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района и Гатчинская городская общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» сердечно поздравляет ветеранов Воздушно-Десантных Войск с 90-летием ВДВ.

Рубрики : Общество     31 Jul 2020

Желаем Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Никто кроме нас!

Слава ВДВ!

Председатель Совета Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области    А.П.Резвый

Председатель правления Гатчинская городская общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»  А.Н.Давыдов

Встреча ветеранов ВДВ пройдет 2 августа в 12.00 час. у памятника воинам-интернационалистам у Гатчинского городского военкомата.

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