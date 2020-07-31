2 августа - День Воздушно-десантных войск

Желаем Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Никто
кроме нас!
Слава
ВДВ!
Председатель Совета Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области А.П.Резвый
Председатель
правления Гатчинская городская общественная организация Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» А.Н.Давыдов
Встреча ветеранов ВДВ пройдет 2
августа в 12.00 час. у памятника воинам-интернационалистам у Гатчинского
городского военкомата.