«Найти солдата» возвращает имена и судьбы героев

«Найти солдата» возвращает имена и судьбы героев

Жителям Ленинградской области теперь доступен онлайн-сервис «Найти солдата» по поиску пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Рубрики : Общество     03 Aug 2020

На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ можно подать бесплатное заявление на установление судьбы родственника ─ участника Великой Отечественной. Желающие также могут обратиться на «горячую линию» 8-800-300-68-97 и оставить заявку по телефону.

 Онлайн-сервис «Найти солдата» работает в рамках народного проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Поисками пропавших солдат занимаются участники Фонда «Народный проект» совместно с ведущими архивами страны. В настоящее время не установлены судьбы более 4,7 миллионов защитников Родины, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

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