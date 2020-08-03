«Найти солдата» возвращает имена и судьбы героев

Жителям Ленинградской области теперь доступен онлайн-сервис «Найти солдата» по поиску пропавших в годы Великой Отечественной войны.
На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ можно подать
бесплатное заявление на установление судьбы родственника ─ участника Великой
Отечественной. Желающие также могут обратиться на «горячую линию»
8-800-300-68-97 и оставить заявку по телефону.
Онлайн-сервис «Найти солдата» работает в рамках народного
проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников
Отечества». Поисками пропавших солдат занимаются участники Фонда «Народный
проект» совместно с ведущими архивами страны. В настоящее время не установлены
судьбы более 4,7 миллионов защитников Родины, пропавших без вести во время
Великой Отечественной войны.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.