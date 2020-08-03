«Найти солдата» возвращает имена и судьбы героев

На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ можно подать бесплатное заявление на установление судьбы родственника ─ участника Великой Отечественной. Желающие также могут обратиться на «горячую линию» 8-800-300-68-97 и оставить заявку по телефону.

Онлайн-сервис «Найти солдата» работает в рамках народного проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества». Поисками пропавших солдат занимаются участники Фонда «Народный проект» совместно с ведущими архивами страны. В настоящее время не установлены судьбы более 4,7 миллионов защитников Родины, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.