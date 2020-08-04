«Гатчинский Марс» очистили волонтёры

Очередную экологическую акцию провели на
Борницком карьере в Гатчинском районе волонтеры некоммерческой
организации по борьбе с мусором на планете «Зеленая остановка».
За два летних месяца в любимом месте
отдыха местных жителей, дачников и гостей накопилось много мусора. Уборка шла и
в воде, и на суше. Доблестные дайверы почистили дно Борницкого
карьера. Волонтеры, взрослые и дети, собирали и сортировали по коробкам
пластик, стекло, металл и разный хлам. В подарок им достались отличное
настроение, свежий воздух, чарующие пейзажи, а также веселая компания
единомышленников и новые знакомства. Так, борцы за чистоту природы не на
словах, а на деле навели порядок. Пускай даже на непродолжительное время. К
сожалению, отдых на карьерах продолжает оставаться диким.
- Спасибо
всем, кто был с нами! Мы сделали «Гатчинский Марс» чуть чище! – написали в социальных
сетях организаторы акции.