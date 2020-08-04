«Гатчинский Марс» очистили волонтёры

Очередную экологическую акцию провели на Борницком карьере в Гатчинском районе волонтеры некоммерческой организации по борьбе с мусором на планете «Зеленая остановка».

За два летних месяца в любимом месте отдыха местных жителей, дачников и гостей накопилось много мусора. Уборка шла и в воде, и на суше. Доблестные дайверы почистили дно Борницкого карьера. Волонтеры, взрослые и дети, собирали и сортировали по коробкам пластик, стекло, металл и разный хлам. В подарок им достались отличное настроение, свежий воздух, чарующие пейзажи, а также веселая компания единомышленников и новые знакомства. Так, борцы за чистоту природы не на словах, а на деле навели порядок. Пускай даже на непродолжительное время. К сожалению, отдых на карьерах продолжает оставаться диким.

- Спасибо всем, кто был с нами! Мы сделали «Гатчинский Марс» чуть чище! – написали в социальных сетях организаторы акции.