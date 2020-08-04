Сообразили на троих: двое – убийцы

26-го июля в бытовке в Орлино нашли труп 34-летнего мужчины
с тремя ножевыми ранениями. Из объяснений его приятеля, с которым они вместе
приехали в Орлино распивать спиртное, следовало, что убийца – третий сопитуха,
отсидевший срок за убийство.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали в Лужском районе за совершение данного
преступления 44-летнего Вячеслава Г., судимого, и поместили его в ИВС. В ходе
дальнейшей работы по уголовному делу был изобличен и подельник – ранее судимый
33-летний Анатолий Ф., позиционировавший себя как свидетеля. Гражданина Ф.
задержали в Даймище и тоже отправили в ИВС. Удары ножом жертве нанесли оба арестанта.
Следственным отделом по г. Гатчине принято решение
переквалифицировать данное уголовное дело на убийство, совершенное группой лиц.
Ведется следствие.