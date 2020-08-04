Сообразили на троих: двое – убийцы

26-го июля в бытовке в Орлино нашли труп 34-летнего мужчины с тремя ножевыми ранениями. Из объяснений его приятеля, с которым они вместе приехали в Орлино распивать спиртное, следовало, что убийца – третий сопитуха, отсидевший срок за убийство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали в Лужском районе за совершение данного преступления 44-летнего Вячеслава Г., судимого, и поместили его в ИВС. В ходе дальнейшей работы по уголовному делу был изобличен и подельник – ранее судимый 33-летний Анатолий Ф., позиционировавший себя как свидетеля. Гражданина Ф. задержали в Даймище и тоже отправили в ИВС. Удары ножом жертве нанесли оба арестанта.

Следственным отделом по г. Гатчине принято решение переквалифицировать данное уголовное дело на убийство, совершенное группой лиц. Ведется следствие.