Странный грабёж

Под утро 29-го июля в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 60-летнего жителя Сиверского, работающего водителем такси. В половине второго ночи он получил заказ от диспетчера: забрать клиента в Дружной Горке. Прибыв по адресу, он забрал троих пассажиров и отвез их в Сиверский, на Вокзальную улицу. Двое молодых людей остались сидеть в салоне, а третий – цыганской наружности – вышел из машины, подошел к водительской двери и попросил водителя выйти. После того, как водитель вышел, цыган выхватил у него из рук ключи от машины, кнопочный телефон Nokia за полторы тысячи рублей, сел за руль и уехал в сторону деревни Старосиверской.

Свою машину – черный VW Passat, 1992 года выпуска, таксист оценил в 80 тысяч рублей.

Через 15 минут после того, как в полицию поступило заявление от потерпевшего, угнанный Passat был обнаружен оперативником в Сиверском, на Вокзальной улице, у дома № 10. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.