Странный грабёж

Под утро 29-го июля в
дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 60-летнего
жителя Сиверского, работающего водителем такси. В половине второго ночи он получил
заказ от диспетчера: забрать клиента в Дружной Горке. Прибыв по адресу, он
забрал троих пассажиров и отвез их в Сиверский, на Вокзальную улицу. Двое
молодых людей остались сидеть в салоне, а третий – цыганской наружности – вышел
из машины, подошел к водительской двери и попросил водителя выйти. После того,
как водитель вышел, цыган выхватил у него из рук ключи от машины, кнопочный
телефон Nokia за полторы тысячи рублей, сел за руль и уехал в сторону деревни
Старосиверской.
Свою машину – черный VW
Passat, 1992 года выпуска, таксист оценил в 80 тысяч рублей.
Через 15 минут после
того, как в полицию поступило заявление от потерпевшего, угнанный Passat был
обнаружен оперативником в Сиверском, на Вокзальной улице, у дома № 10. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.