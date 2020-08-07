«Бумер» или 2 года и 1 день

…В сентябре прошлого года средь бела дня на одной из центральных улиц Гатчины между водителями произошли разборки в стиле девяностых. Даже марка машины соответствовала – BMW. На улице Радищева образовался автомобильный затор. После того, как все поехали, BMW 520i остался стоять на месте. Находившийся сзади «Инфинити М 35» проявил признаки нетерпения – посигналил. Но так как «БМВ» на сигналы не реагировал, «Инфинити» решил его объехать по встречной полосе. Водитель «БМВ» такого унижения не стерпел и дал газу, не пуская «Инфинити» вернуться в свой ряд. Однако водитель исхитрился, обогнал «БМВ» и встроился впереди него, остановившись на запрещающий сигнал светофора.

Водитель «БМВ» выскочил из машины, подлетел к водителю «Инфинити», который тоже вылез наружу, и обхватил его за торс, пытаясь поднять и повалить на землю. Маневр не удался: водитель «Инфинити» оказал сопротивление, после чего сел обратно в свою машину и захлопнул дверь. Водитель «БМВ» грязно ругался, стучал по стеклу водительской двери и плевал на него. Когда «Инфинити» тронулся, молодой человек ударил его кулаком по заднему левому крылу, вернулся в свою машину и начал преследование. Он пытался обогнать «Инфинити» на узкой городской улице – не вышло, тогда, после того, как «Инфинити» повернул на Чехова, водитель «БМВ» открыл стрельбу. Двигаясь сзади на расстоянии не более восьми метров, он высунул левую руку в окно водительской двери и направил ствол в сторону идущего впереди автомобиля. Водитель «Инфинити» услышал хлопок, похожий на выстрел. В зеркале заднего вида он увидел водителя «БМВ», выставившего в окно руку с предметом, похожим на пистолет. Водитель выстрелил еще раз, но никаких повреждений на «Инфинити» не образовалось. Разогнаться на городской улице с оживленным движением и оторваться от вооруженного преследователя не получилось, и водитель «Инфинити» сделал лучше: он применил экстренное торможение. «БМВ» влетел ему в задний бампер.

Оба водителя снова вышли из машин, между ними завязалась словесная перепалка. Пассажирка «Инфинити» тем временем стала вызывать ГАИ, а водитель «БМВ», не дожидаясь прибытия инспекторов, с места ДТП уехал.

В ходе осмотра места происшествия на улице Чехова сотрудники полиции изъяли гильзу от травматического патрона калибра 10*28 Нижневартовского завода «Фортуна», который используется в качестве патрона травматического действия при стрельбе из пистолета «Grand power T12» и другого гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения данного калибра. Также была изъята флеш-карта с видеозаписью под разными ракурсами, на которой видна проезжая часть улицы Чехова, по которой проезжают два автомобиля: «Инфинити», а следом – «БМВ».

Водителя «БМВ» нашли и задержали. Им оказался 27-летний уроженец Дагестана гражданин Ю., осужденный за хулиганство: в феврале 2019-го Гатчинский городской суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Новое хулиганство молодой человек совершил в период отбывания наказания по предыдущему приговору.

Гражданина Ю. заключили под стражу, и под арестом он пробыл почти два месяца, после чего был выпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ: хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В судебном заседании Магомед Ю. вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Он сослался на то, что «Инфинити» обогнал его по встречной и подрезал, а водитель вышел из машины и начал его оскорблять. Потом он гнался за «Инфинити», чтобы поговорить. Разогнавшись до 90 км/ч на улице Чехова, он стал поджигать петарды и бросать их в окно в сторону идущего впереди «Инфинити»: две штуки бросил, а третья взорвалась у него самого в салоне, упав на пол.

Несмотря на высказанную подсудимым позицию, суд счел его вину полностью доказанной совокупностью исследованных судом доказательств. 29-го июля Гатчинский городской суд вынес ему очередной обвинительный приговор.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания не исправление подсудимого, его личностные характеристики. Магомед Ю., 1992 года рождения, зарегистрированный у себя на родине в Махачкале, проживает в Гатчине в новом доме на Хохловом поле. Он холостой, детей нет, имеет неоконченное высшее образование и работает продавцом-консультантом. По месту жительства органами полиции и домоуправляющей организацией характеризуется удовлетворительно, с места прохождения военной службы и вовсе имеет положительные характеристики, даже был награжден грамотой. Положительно он характеризуется и по месту трудоустройства, является волонтером в благотворительном фонде «Счастливое будущее», в деятельности которого принимает активное участие. На учетах у нарколога и психиатра не состоит. При этом, по сложившейся традиции, как и все наши подсудимые, страдает хроническими заболеваниями – в связи с перенесенными травмами.

Тем не менее, с учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить гражданину Ю. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку исправление и перевоспитание хулигана возможно только в условиях изоляции от общества. Более мягкий вид наказания действия не возымеет, поскольку не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений. А поскольку предыдущее наказание на момент вынесения нового приговора было не до конца отбыто – не отбытый срок составляет три дня, то окончательно подсудимому назначили срок путем частичного сложения наказаний. Итого, получилось два года и один день. Поскольку ранее подсудимый свободы не лишался и осуждается за преступление средней тяжести, суд решил отправить его в колонию-поселение.

Оснований для освобождения гражданина Ю. от уплаты процессуальных издержек суд не усмотрел. Так что средства, подлежащие выплате потерпевшим – водителю и пассажирке «Инфинити» – на покрытие расходов на адвоката, решено взыскать с осужденного: по 20 тысяч рублей каждому. Так же, как и средства, потраченные на защитника для подсудимого, участвовавшего в уголовном судопроизводстве, – более 16 тысяч рублей в доход государства.

В срок лишения свободы осужденному зачли время содержания его под стражей во время предварительного следствия из расчета день за два. Поскольку осужденный не нарушал подписки о невыезде, а также принимая во внимание данные о его личности, суд обязал его следовать к месту отбывания наказания самостоятельно.





По информации Гатчинской городской прокуратуры