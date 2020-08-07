«Бумер» или 2 года и 1 день

…В сентябре прошлого года
средь бела дня на одной из центральных улиц Гатчины между водителями произошли
разборки в стиле девяностых. Даже марка машины соответствовала – BMW. На улице
Радищева образовался автомобильный затор. После того, как все поехали, BMW 520i
остался стоять на месте. Находившийся сзади «Инфинити М 35» проявил признаки
нетерпения – посигналил. Но так как «БМВ» на сигналы не реагировал, «Инфинити»
решил его объехать по встречной полосе. Водитель «БМВ» такого унижения не
стерпел и дал газу, не пуская «Инфинити» вернуться в свой ряд. Однако водитель
исхитрился, обогнал «БМВ» и встроился впереди него, остановившись на
запрещающий сигнал светофора.
Водитель «БМВ» выскочил
из машины, подлетел к водителю «Инфинити», который тоже вылез наружу, и
обхватил его за торс, пытаясь поднять и повалить на землю. Маневр не удался:
водитель «Инфинити» оказал сопротивление, после чего сел обратно в свою машину
и захлопнул дверь. Водитель «БМВ» грязно ругался, стучал по стеклу водительской
двери и плевал на него. Когда «Инфинити» тронулся, молодой человек ударил его
кулаком по заднему левому крылу, вернулся в свою машину и начал преследование.
Он пытался обогнать «Инфинити» на узкой городской улице – не вышло, тогда,
после того, как «Инфинити» повернул на Чехова, водитель «БМВ» открыл стрельбу.
Двигаясь сзади на расстоянии не более восьми метров, он высунул левую руку в
окно водительской двери и направил ствол в сторону идущего впереди автомобиля.
Водитель «Инфинити» услышал хлопок, похожий на выстрел. В зеркале заднего вида
он увидел водителя «БМВ», выставившего в окно руку с предметом, похожим на
пистолет. Водитель выстрелил еще раз, но никаких повреждений на «Инфинити» не
образовалось. Разогнаться на городской улице с оживленным движением и
оторваться от вооруженного преследователя не получилось, и водитель «Инфинити»
сделал лучше: он применил экстренное торможение. «БМВ» влетел ему в задний
бампер.
Оба водителя снова вышли
из машин, между ними завязалась словесная перепалка. Пассажирка «Инфинити» тем
временем стала вызывать ГАИ, а водитель «БМВ», не дожидаясь прибытия
инспекторов, с места ДТП уехал.
В ходе осмотра места
происшествия на улице Чехова сотрудники полиции изъяли гильзу от
травматического патрона калибра 10*28 Нижневартовского завода «Фортуна»,
который используется в качестве патрона травматического действия при стрельбе
из пистолета «Grand power T12» и другого гражданского огнестрельного оружия
ограниченного поражения данного калибра. Также была изъята флеш-карта с
видеозаписью под разными ракурсами, на которой видна проезжая часть улицы
Чехова, по которой проезжают два автомобиля: «Инфинити», а следом – «БМВ».
Водителя «БМВ» нашли и
задержали. Им оказался 27-летний уроженец Дагестана гражданин Ю., осужденный за
хулиганство: в феврале 2019-го Гатчинский городской суд приговорил его к году
исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Новое
хулиганство молодой человек совершил в период отбывания наказания по
предыдущему приговору.
Гражданина Ю. заключили
под стражу, и под арестом он пробыл почти два месяца, после чего был выпущен
под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбудили
уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ: хулиганство, то есть грубое
нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с
применением предмета, используемого в качестве оружия.
В судебном заседании
Магомед Ю. вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Он сослался на то, что
«Инфинити» обогнал его по встречной и подрезал, а водитель вышел из машины и
начал его оскорблять. Потом он гнался за «Инфинити», чтобы поговорить.
Разогнавшись до 90 км/ч на улице Чехова, он стал поджигать петарды и бросать их
в окно в сторону идущего впереди «Инфинити»: две штуки бросил, а третья
взорвалась у него самого в салоне, упав на пол.
Несмотря на высказанную
подсудимым позицию, суд счел его вину полностью доказанной совокупностью
исследованных судом доказательств. 29-го июля Гатчинский городской суд вынес
ему очередной обвинительный приговор.
При назначении наказания
суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления,
влияние наказания не исправление подсудимого, его личностные характеристики.
Магомед Ю., 1992 года рождения, зарегистрированный у себя на родине в
Махачкале, проживает в Гатчине в новом доме на Хохловом поле. Он холостой,
детей нет, имеет неоконченное высшее образование и работает
продавцом-консультантом. По месту жительства органами полиции и домоуправляющей
организацией характеризуется удовлетворительно, с места прохождения военной
службы и вовсе имеет положительные характеристики, даже был награжден грамотой.
Положительно он характеризуется и по месту трудоустройства, является волонтером
в благотворительном фонде «Счастливое будущее», в деятельности которого
принимает активное участие. На учетах у нарколога и психиатра не состоит. При
этом, по сложившейся традиции, как и все наши подсудимые, страдает хроническими
заболеваниями – в связи с перенесенными травмами.
Тем не менее, с учетом
всех обстоятельств суд счел необходимым назначить гражданину Ю. наказание в
виде реального лишения свободы, поскольку исправление и перевоспитание хулигана
возможно только в условиях изоляции от общества. Более мягкий вид наказания
действия не возымеет, поскольку не будет способствовать восстановлению
социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений. А
поскольку предыдущее наказание на момент вынесения нового приговора было не до
конца отбыто – не отбытый срок составляет три дня, то окончательно подсудимому
назначили срок путем частичного сложения наказаний. Итого, получилось два года
и один день. Поскольку ранее подсудимый свободы не лишался и осуждается за
преступление средней тяжести, суд решил отправить его в колонию-поселение.
Оснований для
освобождения гражданина Ю. от уплаты процессуальных издержек суд не усмотрел.
Так что средства, подлежащие выплате потерпевшим – водителю и пассажирке
«Инфинити» – на покрытие расходов на адвоката, решено взыскать с осужденного:
по 20 тысяч рублей каждому. Так же, как и средства, потраченные на защитника
для подсудимого, участвовавшего в уголовном судопроизводстве, – более 16 тысяч
рублей в доход государства.
В срок лишения свободы
осужденному зачли время содержания его под стражей во время предварительного
следствия из расчета день за два. Поскольку осужденный не нарушал подписки о
невыезде, а также принимая во внимание данные о его личности, суд обязал его
следовать к месту отбывания наказания самостоятельно.
По информации Гатчинской
городской прокуратуры