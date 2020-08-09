«Корону» поймали в деревне Луйсковицы

В целом по Гатчинскому району на 9 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 1781 человека, 1277 из их числа – 71,7 % - выздоровели, зарегистрировано 20 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 484 человека.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что за два минувших дня коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина (+3)

- Коммунар (+1)

- п. Тайцы (+2)

- п. Сиверский (+2)

- д. Парицы (+2)

- д. Луйсковицы (+5)

- п. Пудость (+1)

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 9 августа коронавирусная инфекция диагностирована у 6177человек, 4214 поправились, 61 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 68,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 662 человека (выздоровели 552),

- г. Коммунар – 120 человек (выздоровели 59),

- п. Сиверский– 106 человек (выздоровели 83),

- п. Вырица – 105 человек (выздоровели 85),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 58 человек (выздоровели 29),

- п. Новый Свет – 57 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 32 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость – 30 человек (выздоровели 16),

- д. Малое Верево – 29 человек (выздоровели 13),

- д. Лампово – 27 человек (выздоровел 21),

- с. Никольское - 26 человек (выздоровели 9),

- д. Сяськелево, п. Войсковицы – по 20 человек,

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны – 15 человек (выздоровели 10),

- п. Елизаветино – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино, д. Новый Учхоз – по 13 человек,

- п. Мыза-Ивановка – 11 человек,

- д. Батово, п. Семрино – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины – 8 человек,

- п. Лукаши, д. Покровская – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино, д. Жабино, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Черново, п. Вайялово, д. Парицы – по 3 человека,

- п. Дивенский, Новосиверская, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино - по 1 человеку.