Одна запись в трудовой книжке

- Сначала подумал, что
никогда в жизни до конца не познаю все тонкости этого процесса. Было страшно
из-за большого количества автоматики и электроники, за которое нужно отвечать,
- сказал Михаил Ефимович.
Тем не менее, сегодня он
все так же следит за своевременной подачей воздуха и воды, в необходимых для
производственных процессов количествах. Менялись технологии и техника, многое
приходилось осваивать заново, но Михаил Ефимович никогда не думал сменить
профессию или место работы. «Это мой родной дом», - говорит он.
В его цехе помимо техники
расставлены цветочные горшки, где бурным цветом растут разнообразные растения,
что несомненно говорит о благоприятной обстановке и заботливых руках, которые
за ними ухаживают.
- В преддверии
профессионального праздника хочу пожелать всем своим коллегам счастья и
здоровья, а родному комбинату – процветания и стабильности, - сказал Михаил
Ефимович.