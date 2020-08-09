Одна запись в трудовой книжке

Одна запись в трудовой книжке

На Гатчинском ССК до сих пор работают сотрудники, пришедшие на комбинат в момент его основания, трудятся их дети и внуки. Михаил Ефимович Когот пришел на комбинат 26 июля 1976 года на должность «техник – электромеханик КИПиА».

Рубрики : Общество     09 Aug 2020

- Сначала подумал, что никогда в жизни до конца не познаю все тонкости этого процесса. Было страшно из-за большого количества автоматики и электроники, за которое нужно отвечать, - сказал Михаил Ефимович.

Тем не менее, сегодня он все так же следит за своевременной подачей воздуха и воды, в необходимых для производственных процессов количествах. Менялись технологии и техника, многое приходилось осваивать заново, но Михаил Ефимович никогда не думал сменить профессию или место работы. «Это мой родной дом», - говорит он.

В его цехе помимо техники расставлены цветочные горшки, где бурным цветом растут разнообразные растения, что несомненно говорит о благоприятной обстановке и заботливых руках, которые за ними ухаживают.

- В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем своим коллегам счастья и здоровья, а родному комбинату – процветания и стабильности, - сказал Михаил Ефимович.

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