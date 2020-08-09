Строительный гигант Ленинградской области

- Андрей Валерьевич, давайте напомним, как зарождался Гатчинский ССК.

- Гатчинский сельскостроительный комбинат был введен в действие в 1974 году. Его главной задачей, поставленной государством, являлось строительство инфраструктуры для сельской местности. Сначала это были коровники, птичники и т.п., с 80-х годов комбинат также начал строить объекты социальной инфраструктуры села. Так за период работы комбината было построено 43 детских сада и 29 школ. В 1992 году комбинат начал строить жилье.

В этом же году путем реорганизации было создано ЗАО «Гатчинский ССК». В 2000 году ЗАО «ГССК» вошло в состав Производственного объединения «Ленстройматериалы». Функцию управляющей компании взяла на себя компания «Ленстройтрест», один из ведущих региональных застройщиков. Под ее руководством была разработана панельная серия «Оптима», считавшаяся на тот момент лучшей на рынке. За период работы в составе производственного объединения из изделий комбината было построено свыше 600 объектов и сдано более 700 тыс. кв.м. жилья.

В 2012 году из состава комбината выведены монтажные подразделения. Теперь Гатчинский ССК только производит домокомплекты, а монтируют их другие компании. Тогда считалось, что это правильное решение, сейчас, с высоты прожитых лет, я бы сказал, что это неоднозначно. В 2013 году производственные мощности ГССК были модернизированы установкой панельной линии финской компании Elematic. Это ведущий мировой поставщик оборудования для производства ЖБИ.

В 2016 году комбинат было решено вывести из-под управления Ленстройтреста, сделав его независимым производителем домокомплектов. Управляющей компанией стало ООО «ТК «Ленстройматериалы», генеральным директором которого я являюсь. Акционерами передо мной были поставлены, помимо получения прибыли, задачи реализации стратегии устойчивого развития, стабильности кадрового состава предприятия.

Сегодня наше предприятие не имеет отношения к сельскому хозяйству, но аббревиатура ССК сохранилась, так как название уже давно является узнаваемым, и нет смысла его менять, это дань памяти истории комбината, который сегодня продолжает развиваться в ногу со временем и является крупнейшим производителем домокомплектов для полносборного строительства в Ленинградской области. В 2019 году нам удалось побить сразу три рекорда предприятия за время работы в рамках холдинга – по объему месячного выпуска стеновых панелей, по объему выпуска плит перекрытий и по объему годового выпуска.

- Что сегодня представляет собой процесс строительства жилых домов? Изменился ли подход?

- Подход менялся несколько раз в связи с изменением технологий и экономических подходов к строительству. Это же коснулось и ГССК. Помимо разделения производственной и монтажной функции, основным изменением стал отказ от производства серийной продукции и переход на производство домокомплектов по индивидуальным проектам. Это связано с несколькими причинами.

Первую скрипку в строительстве жилья сегодня играют офисы продаж, а не производство и строительство. А рынку сейчас нужно разнообразие, которое позволяет удовлетворять как потребности эконом-сегмента в маленьких квартирах-студиях, так и потребности бизнес-сегмента в просторных квартирах и высоких потолках. И сегодня среди наших объектов есть примеры и того, и другого. В-третьих, серийность хороша при высокой плановой загрузке производства, но сегодня строительный рынок хаотичен. Бывает, что кто-то затянул проектирование, кто-то обанкротился, кто-то передумал, кто-то разругался с инвесторами или не нашел взаимопонимания с банками и так далее, поэтому обеспечить себя производственным планом на пару лет вперед сейчас уже не получается. В этих условиях мы не можем давать рынку очень низкую цену – такую, которая позволяла бы продавать квартиры только за счет цены, а значит, и остальное у нас должно быть не хуже, чем у конкурентов: и гибкость планировочных решений, и внешний вид домов, и разно-

образие фасадов, и качество.

- Какие проекты появились в вашем портфеле за последнее время?

- В 2019 году мы поставляли изделия на объекты компаний Ленстройтрест (ЖК Гатчина IQ, Янила, Юттери), Bonava (Grona Lund, Skandi Klubb, Magnifica), Лидер (ЖК Высший пилотаж в Гатчине), ГазПромБанкИнвест (ЖК «Ветер перемен»), 84 высота и другие.

В 2020 году в значительной степени мы продолжаем поставки на следующие очереди тех же компаний и проектов, а также начали сотрудничество с финской компанией SRV по поставкам изделий для строительства торгового комплекса.

Мы стремимся расширить круг наших постоянных клиентов, в том числе за счет продвижения панельного домостроения среди тех, кто до этого работал в монолите. Сборное домостроение – быстрее, дешевле и качественнее. Уверен, что переход на эскроу-счета также подтолкнет многих застройщиков выбирать сборное домостроение, чтобы сокращать сроки кредитов и проценты по ним.

Кроме того, мы хотели бы вновь выйти на рынок строительства социальных объектов и особенные усилия направить на участие в программе по расселению аварийного жилья, которую реализует ЛенОблАИЖК в сборных технологиях.

- Как вы будете отмечать профессиональный праздник?

- В связи с пандемией мы воздержимся от массовых мероприятий и ограничимся личными поздравлениями.

Пользуясь случаем, хотел бы через газету «Гатчинская правда» поздравить всех сотрудников Гатчинского ССК. Благодарю ветеранов отрасли, которые стояли у истоков комбината и помогли заслужить ему репутацию надежного и ответственного предприятия на территории Ленинградской области и всего Северо-Западного региона, также благодарю молодых специалистов, которые выбирают наше предприятие и помогают ему в дальнейшем развитии.

Поздравляю всех своих коллег внутри производственного объединения и за его рамками, кто причастен к строительной отрасли. Желаю каждому, несмотря на отраслевые перипетии и сложности, чувствовать гордость за построенные здания и сопричастность к процессу.



