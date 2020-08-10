Электронная подпись: просто и удобно

До 31 декабря 2020 года жители региона и организации могут со скидкой 20% и в упрощенном порядке оформить сертификат квалифицированной электронной подписи. Подать заявку можно через региональный портал госуслуг gu.lenobl.ru. Акцией уже воспользовались около 200 человек.

С помощью электронной подписи можно получить ряд востребованных госуслуг, не выходя из дома. Например, удобно оформлять социальные выплаты, подавать документы на поступление в вуз, регистрировать автомобиль или маломерное судно, получать разрешение на строительство ИЖС или на охоту. Для юридических лиц электронная подпись нужна для участия в электронных торгах, сдачи отчетности в контролирующие органы, при регистрации онлайн-кассы и многого другого.

Процедура получения сертификата квалифицированной электронной подписи предельно проста. Подать заявку и записать на носитель сертификат электронной подписи пользователь может самостоятельно, в дистанционном формате. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг Ленинградской области или на сайте удостоверяющего центра, соответствующего требованиям по безопасности персональных данных и защите информации.

После этого потребуется лично посетить отделение МФЦ или офис удостоверяющего центра для идентификации личности. Можно подать заявку на электронную подпись и лично, придя в МФЦ. Информация о порядке оформления квалифицированной электронной подписи размещена на главной странице портала gu.lenobl.ru.