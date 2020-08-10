Электронная подпись: просто и удобно

До 31 декабря 2020 года
жители региона и организации могут со скидкой 20% и в упрощенном порядке
оформить сертификат квалифицированной электронной подписи. Подать заявку можно
через региональный портал госуслуг gu.lenobl.ru. Акцией уже воспользовались
около 200 человек.
С помощью электронной
подписи можно получить ряд востребованных госуслуг, не выходя из дома.
Например, удобно оформлять социальные выплаты, подавать документы на
поступление в вуз, регистрировать автомобиль или маломерное судно, получать
разрешение на строительство ИЖС или на охоту. Для юридических лиц электронная
подпись нужна для участия в электронных торгах, сдачи отчетности в
контролирующие органы, при регистрации онлайн-кассы и многого другого.
Процедура получения
сертификата квалифицированной электронной подписи предельно проста. Подать
заявку и записать на носитель сертификат электронной подписи пользователь может
самостоятельно, в дистанционном формате. Это можно сделать через личный кабинет
на портале госуслуг Ленинградской области или на сайте удостоверяющего центра,
соответствующего требованиям по безопасности персональных данных и защите
информации.
После этого потребуется
лично посетить отделение МФЦ или офис удостоверяющего центра для идентификации
личности. Можно подать заявку на электронную подпись и лично, придя в МФЦ.
Информация о порядке оформления квалифицированной электронной подписи размещена
на главной странице портала gu.lenobl.ru.