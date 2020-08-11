Педофил турецко-подданный

4-го августа в следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области обратилась мать 12-летней девочки, ставшей жертвой виртуального педофила.

С марта 2019-го по июнь 2020-го неизвестный злоумышленник вел переписку с ребенком в социальной сети «ВКонтакте», в мессенджерах «Телеграмм» и WhatsApp с мобильного телефона с турецким номером. В ходе переписки и посредством общения через видео- и аудио-звонки преступник склонил девочку к отправке ему своих фото- и видеоизображений в обнаженном виде, выслав в ответ фотографию собственного причинного места. Злоумышленник нарушил половую неприкосновенность и нормальное нравственное развитие ребенка, тем самым совершив деяние, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ: иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело.