Педофил турецко-подданный

4-го августа в следственный отдел по г. Гатчине
следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области
обратилась мать 12-летней девочки, ставшей жертвой виртуального педофила.
С марта 2019-го по июнь 2020-го неизвестный
злоумышленник вел переписку с ребенком в социальной сети «ВКонтакте», в
мессенджерах «Телеграмм» и WhatsApp с мобильного телефона с турецким номером. В
ходе переписки и посредством общения через видео- и аудио-звонки преступник
склонил девочку к отправке ему своих фото- и видеоизображений в обнаженном
виде, выслав в ответ фотографию собственного причинного места. Злоумышленник
нарушил половую неприкосновенность и нормальное нравственное развитие ребенка,
тем самым совершив деяние, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 132 УК
РФ: иные действия сексуального характера с использованием беспомощного
состояния потерпевшей.
Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено
уголовное дело.