Педофил турецко-подданный

Педофил турецко-подданный

Педофилы – и те переместились в Сеть, так что мессенджеры и соц. сети – отнюдь не безопасное пространство для несовершеннолетних. В Гатчине возбуждено уголовное дело по факту сексуальных действий в отношении малолетней. Преступление было совершено с помощью телекоммуникаций.

Рубрики : Криминал     11 Aug 2020

4-го августа в следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области обратилась мать 12-летней девочки, ставшей жертвой виртуального педофила.

С марта 2019-го по июнь 2020-го неизвестный злоумышленник вел переписку с ребенком в социальной сети «ВКонтакте», в мессенджерах «Телеграмм» и WhatsApp с мобильного телефона с турецким номером. В ходе переписки и посредством общения через видео- и аудио-звонки преступник склонил девочку к отправке ему своих фото- и видеоизображений в обнаженном виде, выслав в ответ фотографию собственного причинного места. Злоумышленник нарушил половую неприкосновенность и нормальное нравственное развитие ребенка, тем самым совершив деяние, предусмотренное пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ: иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело.

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