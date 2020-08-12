«Лица войны» в Гатчине

На выставке «Лица войны» представлены фотографические портреты людей разных национальностей, оказавшихся в одинаковых условиях – условиях войны. Рядом – цитаты из литературных произведений, наиболее точно отражающие характер произведения.

«Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть?» Это отрывок из «Судьбы человека» Михаила Шолохова. На фотографиях серьезные, сосредоточенные лица красноармейцев, отправляющихся на фронт в июне 1941 года.

Далее – фотографии солдат во время боя. В глазах людей, запечатленных на фотографиях, – страх, боль, отчаяние и тут же смелость, решительность, которые сменяет бесконечная усталость от переживаемых тягот и невзгод.

- На многих лицах присутствует, так называемый, взгляд «на две тысячи ярдов» - отрешенный, направленный в пустоту взгляд, указывающий на отстранение от травмирующей ситуации. Этот термин появился в 1944 году – так называлась картина американского художника Томаса Ли, на которой он изобразил состояние солдата, перенесшего большую психическую травму, - пояснила методист Музея города Гатчины Галина Кирчина.

На фотографиях конца войны запечатлены совершенно противоположные эмоции – радость победы, слезы счастья от долгожданной встречи, умиротворение и в то же время тихая грусть, печаль по тем, кто не вернулся домой…

Татьяна Можаева