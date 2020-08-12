«Лица войны» в Гатчине

На
выставке «Лица войны» представлены фотографические портреты людей разных
национальностей, оказавшихся в одинаковых условиях – условиях войны. Рядом –
цитаты из литературных произведений, наиболее точно отражающие характер
произведения.
«Я
сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали вы когда-нибудь глаза,
словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в
них трудно смотреть?» Это отрывок из «Судьбы человека» Михаила Шолохова. На
фотографиях серьезные, сосредоточенные лица красноармейцев, отправляющихся на
фронт в июне 1941 года.
Далее
– фотографии солдат во время боя. В глазах людей, запечатленных на фотографиях,
– страх, боль, отчаяние и тут же смелость, решительность, которые сменяет
бесконечная усталость от переживаемых тягот и невзгод.
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На многих лицах присутствует, так называемый, взгляд «на две тысячи ярдов» -
отрешенный, направленный в пустоту взгляд, указывающий на отстранение от
травмирующей ситуации. Этот термин появился в 1944 году – так называлась
картина американского художника Томаса Ли, на которой он изобразил состояние
солдата, перенесшего большую психическую травму, - пояснила методист Музея
города Гатчины Галина Кирчина.
На
фотографиях конца войны запечатлены совершенно противоположные эмоции – радость
победы, слезы счастья от долгожданной встречи, умиротворение и в то же время
тихая грусть, печаль по тем, кто не вернулся домой…
Татьяна
Можаева