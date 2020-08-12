О бесплатных лекарствах

О бесплатных лекарствах

В ходе прямого эфира на телеканале «Ореол», посвященного вопросам здравоохранения в Гатчинском районе, поступило несколько вопросов о бесплатных лекарствах: их выписывают, а в аптеках препаратов нет. Люди месяцами ждут. Онкологическим больным предлагают самим звонить на базу, и там тоже отвечают, что лекарств нет.

Рубрики : Здравоохранение     12 Aug 2020

Заместитель главного врача Гатчинской КМБ по организационно-методической работе Наталья Викторовна Полуэктова ответила, что все заявки на лекарства формируются на определенный период. Если человеку выписали лекарства, которых в заявке не было, потребуется время, чтобы была составлена новая заявка.

«Больница не занимается закупкой лекарственных препаратов. Аптечный киоск в больнице – это не больничная аптека, это «Ленфарм», и воздействовать на киоск больница не может. Мы зададим вопрос руководителям «Ленфарма», когда они решат проблему с информационным обеспечением.

Пациент может сам или через участкового врача обратиться в отдел организации оказания льготного лекарственного обеспечения по телефону: (81371) 37-001. В этом отделе рассмотрят вопрос: какой препарат, по какой льготе, есть в заявке или нет, прошли ли закупки. Очень много приходится решать индивидуально», – заметила Наталья Викторовна.

 

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