О бесплатных лекарствах

Заместитель
главного врача Гатчинской КМБ по организационно-методической работе
Наталья Викторовна Полуэктова ответила, что все заявки на лекарства формируются
на определенный период. Если человеку выписали лекарства, которых в заявке не
было, потребуется время, чтобы была составлена новая заявка.
«Больница
не занимается закупкой лекарственных препаратов. Аптечный киоск в больнице –
это не больничная аптека, это «Ленфарм», и воздействовать на киоск больница не
может. Мы зададим вопрос руководителям «Ленфарма», когда они решат проблему с
информационным обеспечением.
Пациент
может сам или через участкового врача обратиться в отдел организации оказания
льготного лекарственного обеспечения по телефону: (81371) 37-001. В этом отделе
рассмотрят вопрос: какой препарат, по какой льготе, есть в заявке или нет,
прошли ли закупки. Очень много приходится решать индивидуально», – заметила
Наталья Викторовна.