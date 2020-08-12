Попался пьяный наркобарон

6-го августа сотрудники патрульно-постовой службы заметили на Аэродроме неадекватного водителя: движение его автомобиля «Ауди А-4» черного цвета вызвало подозрения. На улице Генерала Кныша водителя задержали – он был в состоянии опьянения. В машине на переднем пассажирском сиденье лежало две коробки с белыми полиэтиленовыми свертками.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли коробки, деньги – более 100 тысяч рублей и полторы сотни свертков, перемотанных черной изолентой, оклеенных белой и светло-желтой бумагой. Машину поместили на спец. стоянку. По данным экспертизы, в свертках содержалось сильнодействующее наркотическое средство амфетамин. По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Водитель – 30-летний житель Гатчины Артем А. – арестован.

В ночь на 8-е августа полицейский патруль задержал в Гатчине на улице Гагарина 31-летнего жителя Мурманска Сергея Т., у которого в ходе личного досмотра нашли полиэтиленовый сверток с комплементарной застежкой. В свертке находилось белое кристаллообразное вещество. Согласно выводам экспертов, вещество является смесью, содержащей наркотическое средство «соль» массой 0,26 г. По факту незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело.

4-го августа сотрудники Коммунарского отдела полиции получили информацию, что в Пудомягах у гражданина Д. имеются наркотические вещества. Прибыв на место, полицейские нашли в квартире у подозреваемого, в ящике кухонного стола, целлофановый пакет с комком темно-коричневого цвета. Сверток в присутствии понятых изъяли, упаковали и направили в экспертно-криминалистический центр для исследования.

Согласно справке экспертов, в свертке оказалась смесь, содержащая наркотическое вещество массой около 9 граммов. По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело. С гражданина Д. взята подписка о невыезде.

Екатерина Дзюба