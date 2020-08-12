Попался пьяный наркобарон

6-го августа сотрудники
патрульно-постовой службы заметили на Аэродроме неадекватного водителя:
движение его автомобиля «Ауди А-4» черного цвета вызвало подозрения. На улице
Генерала Кныша водителя задержали – он был в состоянии опьянения. В машине на
переднем пассажирском сиденье лежало две коробки с белыми полиэтиленовыми
свертками.
На место происшествия
прибыла следственно-оперативная группа. Изъяли коробки, деньги – более 100
тысяч рублей и полторы сотни свертков, перемотанных черной изолентой, оклеенных
белой и светло-желтой бумагой. Машину поместили на спец. стоянку. По данным
экспертизы, в свертках содержалось сильнодействующее наркотическое средство
амфетамин. По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено
уголовное дело. Водитель – 30-летний житель Гатчины Артем А. – арестован.
В ночь на 8-е августа
полицейский патруль задержал в Гатчине на улице Гагарина 31-летнего жителя
Мурманска Сергея Т., у которого в ходе личного досмотра нашли полиэтиленовый
сверток с комплементарной застежкой. В свертке находилось белое
кристаллообразное вещество. Согласно выводам экспертов, вещество является
смесью, содержащей наркотическое средство «соль» массой 0,26 г. По факту
незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело.
4-го августа сотрудники
Коммунарского отдела полиции получили информацию, что в Пудомягах у гражданина
Д. имеются наркотические вещества. Прибыв на место, полицейские нашли в
квартире у подозреваемого, в ящике кухонного стола, целлофановый пакет с комком
темно-коричневого цвета. Сверток в присутствии понятых изъяли, упаковали и
направили в экспертно-криминалистический центр для исследования.
Согласно справке
экспертов, в свертке оказалась смесь, содержащая наркотическое вещество массой
около 9 граммов. По факту незаконного хранения наркотика в крупном размере
возбуждено уголовное дело. С гражданина Д. взята подписка о невыезде.
Екатерина Дзюба