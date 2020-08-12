«Правда и справедливость» устами Ирины Хрусталёвой

В конкурсе приняли участие более двух тысяч журналистов из 85 регионов России, которые представили 6327 конкурсных работ. Наиболее востребованными темами стали «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» (18 % от всех материалов), «Экологические долги и испытание природы на прочность» (14 %), «Или мы есть или нас не будет» (14 %), «Культура – основа нашей идентичности» (11 %).

Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Ирина Хрусталёва представила на конкурс две публикации, посвященные судьбе сироты Саши Юдина, который оказался лишен права на собственное жилье, положенное ему по закону. Восстановить его права на квартиру - которую он, кстати, уже получил - помогали руководитель Гатчинского фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» Лариса Калинина, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, адвокат Санкт-Петербургской адвокатской конторы Виктор Анисимов. Свою поддержку Саше Юдину оказала и руководитель Мультицентра социальной и трудовой реабилитации во Всеволожске Ирина Дрозденко.

Также в число лауреатов вошли и другие «акулы пера» Ленинградской области: Сергей Ковачев (областная интернет-газета Гатчинка.рф), Людмила Кривошеева (газета «Волховские огни») и Яна Кузнецова (информационно-аналитическая газета «Петербургский рубеж»).

- Как региональный журналист в прошлом, понимаю, насколько важна работа журналистов. Как тяжело им бывает достучаться до чиновничьих кабинетов. ОНФ подвел итоги конкурса и отметил тех, кто не молчит. Они публичат проблемные темы, заставляют власть шевелиться. Эти журналисты – наши надежные партнеры и друзья. Конкурс всегда давал уникальную возможность региональным СМИ донести свои проблемные темы до самого президента, лидера ОНФ Владимира Путина. Появлялись прямые поручения главы государства, проблемы решались. Сегодня это один из самых авторитетных конкурсов СМИ. Хочу сказать спасибо тем, кто присоединяется к нам. Это уже большая команда во всех регионах страны, – отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Напомним, в прошлом году в число лауреатов V Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» вошла корреспондент газеты «Гатчинская правда» Татьяна Можаева.