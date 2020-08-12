Врачи областной больницы на прямой связи с жителями

Сегодня врачи работают в Тосненском, Приозерском и Всеволожском районах. В Тосненской клинической межрайонной больнице проведена проверка кардиостимуляторов, жителей также приняли гематолог, ревматолог и офтальмолог ЛОКБ.

В Приозерск приехали кардиолог, эндокринолог, невролог и врач для проведения эхокардиографии. В Токсово жителей консультируют кардиолог, нефролог и уролог.

«Мы знаем, как ждали этих консультаций наши пациенты во время эпидемиологических ограничений, и сейчас планируем объехать всю область, облегчив тем самым нашим жителям доступ к столь необходимой им медицинской помощи», — прокомментировала главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина.

В четверг, 13 августа, специалисты ЛОКБ будут работать в Киришах и в Волосово, в пятницу – в Гатчине, Кировске и Рощино, а в субботу – запланирована работа в Сланцах.