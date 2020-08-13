В Приоратский парк - на бесплатное кино

В минувшую субботу в Приоратском парке прошел первый кинопоказ под открытым небом. Кинолюбители смотрели фильм «Эта замечательная жизнь». Эта легендарная кинокартина получила премию Оскар сразу в пяти номинациях.

Кинотеатр под открытым воздухом может принять не более 80 посетителей. Зная это, народ старался не опаздывать, чтобы занять лучшие места. Организаторы – «Парковое агентство» - позаботились о возможном комфорте. Для посетителей предлагается 40 стульев с пледами и 40 пледов для тех, кто захочет расположиться на траве. Кинопоказ начался в восемь часов вечера. Тот, кто пришел раньше, успел посетить фотозону и фудкорт.

На следующий день в социальной сети появились положительные отзывы и слова благодарности.

И это еще не все новости. Теперь по субботам у Приоратского дворца целый час играет духовой оркестр.

В ближайшую субботу, 15 августа, выступление оркестра у Приоратского дворца можно будет послушать с 15:00 до 16:00, а на кинопоказ приглашают в 19.30. Будет демонстрироваться фильм «Касабланка». Предварительной записи не требуется, но организаторы просят не забывать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

А в воскресенье, 16 августа, с 14:00 до 15:00 у водонапорной башни предлагают активный досуг для детей.

Татьяна Можаева