В Приоратский парк - на бесплатное кино

В минувшую субботу в
Приоратском парке прошел первый кинопоказ под открытым небом. Кинолюбители
смотрели фильм «Эта замечательная жизнь». Эта легендарная кинокартина
получила премию Оскар сразу в пяти номинациях.
Кинотеатр под открытым воздухом
может принять не более 80 посетителей. Зная это, народ старался не опаздывать,
чтобы занять лучшие места. Организаторы – «Парковое агентство» - позаботились о
возможном комфорте. Для посетителей предлагается 40 стульев с пледами и 40
пледов для тех, кто захочет расположиться на траве. Кинопоказ начался в восемь
часов вечера. Тот, кто пришел раньше, успел посетить фотозону и фудкорт.
На следующий день в социальной сети
появились положительные отзывы и слова благодарности.
И это еще не все новости. Теперь по
субботам у Приоратского дворца целый час играет духовой оркестр.
В ближайшую субботу,
15 августа, выступление оркестра у Приоратского дворца можно будет послушать с
15:00 до 16:00, а на кинопоказ приглашают
в 19.30. Будет демонстрироваться фильм «Касабланка». Предварительной записи не
требуется, но организаторы просят не забывать средства индивидуальной защиты и
соблюдать дистанцию.
А в воскресенье, 16
августа, с 14:00 до 15:00 у водонапорной башни предлагают активный досуг для
детей.