«Каждый ребенок особенный, но все дети равные»

Фестиваль прошел в субботу, 8 августа. Отличная погода позволила семьям встретиться на свежем воздухе. Активные игры объединили и детей, и взрослых.

В этот раз участников, по сравнению с первыми играми, было почти в два раза больше: если в феврале принимали участие 12 семей, то в этот раз - 20! Причем увеличилось число семей и с детками с ОВЗ, и просто любящих активный отдых.

Фестиваль прошел в дружественной атмосфере, на волне позитива и радости. Темой фестиваля стали «Полезные привычки», и поэтому на станциях детки и родители дружно выполняли веселые задания - делали зарядку, закалялись, разбирались с полезной и не полезной едой.

- Было очень хорошо и душевно. Ильюха счастлив, он не только поиграл, но и встретил друзей, отлично провел время. Отдельное спасибо ребятам-волонтерам, - поделилась эмоциями Надежда Сюгияйнен.

Всех участников наградили дипломами, воздушными шарами, а также памятками о полезных привычках и большим настенным календарем.

Фестиваль был организован АНО «Центр досуга и развития «Акуна Матата» на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета по печати областного правительства.

Ирина Кириллова