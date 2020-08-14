«Каждый ребенок особенный, но все дети равные»

Фестиваль
прошел в субботу, 8 августа. Отличная погода позволила семьям встретиться на
свежем воздухе. Активные игры объединили и детей, и взрослых.
В
этот раз участников, по сравнению с первыми играми, было почти в два раза
больше: если в феврале принимали участие 12 семей, то в этот раз - 20! Причем
увеличилось число семей и с детками с ОВЗ, и просто любящих активный отдых.
Фестиваль
прошел в дружественной атмосфере, на волне позитива и радости. Темой фестиваля
стали «Полезные привычки», и поэтому на станциях детки и родители дружно
выполняли веселые задания - делали зарядку, закалялись, разбирались с полезной
и не полезной едой.
-
Было очень хорошо и душевно. Ильюха счастлив, он не только поиграл, но и
встретил друзей, отлично провел время. Отдельное спасибо ребятам-волонтерам, -
поделилась эмоциями Надежда Сюгияйнен.
Всех
участников наградили дипломами, воздушными шарами, а также памятками о полезных
привычках и большим настенным календарем.
Фестиваль
был организован АНО «Центр досуга и развития «Акуна Матата» на средства гранта
губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета по печати областного
правительства.
Ирина
Кириллова