В зоне отключения 17 августа

В зоне отключения 17 августа

Энергоснабжающие организации уведомляет о запланированных отключениях 17 августа в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     16 Aug 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша.          

 

с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, ул. Новая, ул. Половинкиной.

 

с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

д. Пустошка.

 

с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы, Вырицкий проспект.

 

с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Озерешно,

д. Чаща,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

д. Воцко,

д. Кремено.

                 

с 10:00 до 17:30

Дружногорское ГП:

д. Лампово,

д. Зайцево,

д. Остров.

       

с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

Павловская слобода, Центральная ул.     

 

17 августа на 3 часа

Пудомягское СП:

д. Монделево, ч/сектор,

д. Порицы.

 

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