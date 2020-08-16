В зоне отключения 17 августа

В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет
прекращена подача электроэнергии:
с
10:00 до 17:00
Большеколпанское
СП:
д.
Вопша.
с
09:00 до 17:00
Пудостьское
СП:
п.
Пудость, ул. Новая, ул. Половинкиной.
с
09:00 до 18:00
Новосветское
СП:
д.
Пустошка.
с
09:00 до 16:00
Сиверское
ГП:
д.
Куровицы, Вырицкий проспект.
с
10:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
д.
Озерешно,
д.
Чаща,
д.
Нестерково,
д.
Тарасино,
д.
Воцко,
д.
Кремено.
с
10:00 до 17:30
Дружногорское
ГП:
д.
Лампово,
д.
Зайцево,
д.
Остров.
с
09:00 до 18:00
Пудомягское
СП:
Павловская
слобода, Центральная ул.
17
августа на 3 часа
Пудомягское
СП:
д.
Монделево, ч/сектор,
д.
Порицы.