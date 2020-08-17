Из роддома – в автокресле

11-го августа состоялась онлайн-пресс-конференция, посвященная старту федеральной образовательной программы «Детство без опасности» в Ленинградской области. На базе перинатального центра в Гатчине начинает проводиться обучение родильниц: как правильно перевозить детей в автомобиле. Проект реализуется Госавтоинспекцией при поддержке Минздрава России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» – с 2019 по 2021 год. В прошлом году состоялась почти тысяча тренингов в 30 субъектах РФ. В 2020-м старт программы задержался из-за пандемии, но теперь процесс пошел в 35 регионах. К концу 2021 года «Детство без опасности» охватит порядка сотни перинатальных центров и роддомов по всей стране.

Почему родильные дома?

В ходе пресс-конференции руководитель проекта «Детство без опасности» Кристина Ляпистова объяснила концепцию: «Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. Мы, взрослые, должны обеспечить им безопасность с первого дня жизни. На тренингах в перинатальных центрах и роддомах родителям прививают навыки безопасной перевозки детей с самого рождения».

Участники проекта занимаются развенчанием мифов, которые ставят под угрозу безопасность детей. В частности, мифа о том, что руки матери способны уберечь младенца в случае аварии: руководствуясь этим соображением, женщина держит ребенка на руках вместо того, чтобы поместить его в специальное удерживающее устройство.

На тренингах в перинатальных центрах родильницам объясняют, что автомобиль остается источником повышенной опасности. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД, которую привел исполняющий обязанности заместителя начальника Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Василенко. За семь месяцев наблюдается снижение ДТП с участием детей – на 17%, но в этих авариях порядка двухсот несовершеннолетних пострадали, 12 погибли. И это произошло в период изоляции, когда дети, теоретически, должны были находиться дома. По вине водителей произошло 55 ДТП, и из числа этих виновных 15% не имели права управления, 4% скрылись с места ДТП, 7% находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГАИ, нарушения правил перевозки детей в этом году в три раза чаще приводили к детским травмам. Так что проект «Детство без опасности» как никогда актуален для региона.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг искренне поблагодарил организаторов проекта за работу, которую они проводят.

- В Ленобласти много делается для снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Но конечный результат не всегда зависит от системы здравоохранения. Сами участники движения должны внести вклад в собственную безопасность – в виде следования правилам. Активизация нашей работы по обучению родителей использованию детских удерживающих устройств тоже сыграет свою роль. У нас 15 родовспомогательных учреждений, среди них – гатчинский перинатальный центр областной клинической больницы. Мы сосредоточим там нашу работу и обучим большую долю родителей, – сказал Алексей Владимирович.

Участники проекта выразили благодарность принимающей стороне – перинатальному центру Ленинградской областной клинической больницы, который предоставил базу для обучения и своих медицинских работников. Именно от них по большей части будет зависеть результат – насколько правильно они донесут информацию до новоиспеченных мам.

Главный врач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина подчеркнула, что медики понимают, насколько важно участие в этом федеральном проекте.

- За первое полугодие в перинатальном центре в Гатчине родилось более 1500 детей, в том числе три тройни, более 30 двоен. Жизнь каждого из этих детей бесценна. Мы обеспечены и материальным ресурсом, и прекрасным методическим сопровождением и ожидаем, что наши сотрудники, вовлеченные в процесс обучения, будут доносить знания до молодых родителей, – сказала Татьяна Венедиктовна.

Руководитель проекта Кристина Ляпистова рассказала, как это происходит практически. Непосредственно в медучреждение поступает мобильное оборудование: в комплекс входит автомобильное сиденье, детское удерживающее устройство группы 0+, световозвращающие наклейки и брошюры – памятки о правилах перевозки ребенка. На занятиях рассказывают, как правильно выбрать удерживающее устройство в соответствии с параметрами ребенка.

- В погоне за экономией была тенденция, когда родители приобретали автокресло ребенку на вырост, а это в случае ДТП может нанести еще больший вред, – отметила Кристина Ляпистова.

После снятия всех ограничений на базе медучреждения будет проводиться не менее трех тренингов в неделю. Всего на 2020 год в плане – три тысячи тренингов для девяти тысяч участниц. По словам организаторов проекта, у самих мамочек тренинги находят живой отклик. По их просьбам программа 2020 года была даже дополнена – например, правилами перехода проезжей части с коляской.

Секретарь межведомственной транспортной комиссии при губернаторе Ленинградской области Антон Пимашин затронул вопрос безопасности перевозок детей в общественном автотранспорте и в такси.

«При заказе машины надо обязательно упоминать о наличии маленького пассажира – это обуславливает наличие детского кресла в такси и предъявляет определенные требования к водителю», – подчеркнул Антон Александрович.

В рамках проекта «Детство без опасности» планируется стопроцентный охват родильниц, и участие в тренингах отцов новорожденных тоже приветствуется. По словам Татьяны Тюриной, сотрудники перинатального центра воодушевлены возможностью участия в этом полезном проекте, и опыт будет тиражироваться. В идеале, движение должно захватить и другие площадки, где есть дети и родители.

Общее – и справедливое – мнение участников пресс-конференции таково: «Если благодаря проекту нам удастся сохранить хоть одну детскую жизнь, мы работали не зря».

Екатерина Дзюба



