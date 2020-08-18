Три дня на выборы

- Мы вступаем в активную фазу подготовки к проведению единого дня голосования. Сейчас перед нами стоят четкие задачи по оказанию содействия в организации работы участковых избирательных комиссий, информированию наших жителей, - отметила на аппаратном совещании глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

О ходе подготовки к голосованию рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Смык. В Гатчинском районе сформировано 116 участковых избирательных комиссий, количество избирателей составляет 161 770 человек. Отдать свой голос можно будет вне зависимости от прописки. Для этого до 8 сентября через МФЦ, портал Госуслуги, либо через территориальную избирательную комиссию необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в день выборов губернатора Ленинградской области. Со 2 сентября заявления можно будет подать через участковую избирательную комиссию.

Также будет организовано досрочное голосование 11 и 12 сентября. Проголосовать можно будет как на избирательных участках, которые будут открыты с 8.00 до 20.00, так и на придомовых территориях по графику. Члены 36-ти УИКов будут выезжать в отдаленные населенные пункты.

- На всех УИКах организовано видеонаблюдение, шесть избирательных участков обеспечены комплексами обработки избирательных бюллетеней, будут в наличии специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня для слабовидящих и незрячих людей. Также все участки будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сообщила Ирина Смык.

Для голосования на дому, досрочно или в день голосования, избиратель должен в период со 2 сентября до 14 часов 13 сентября обратиться (лично или через иных лиц, в том числе по телефону) в участковую избирательную комиссию по месту регистрации и сообщить уважительную причину, не позволяющую прибыть в помещение для голосования.

Татьяна Можаева