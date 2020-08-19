Конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства

Заявки можно подать:

- в отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района по адресу: г. Гатчина, ул. Константинова, д. 2 понедельник-четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов.

- в «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».

Заявки принимаются от субъектов малого предпринимательства с 06.08.2020 по 04.09.2020.

Предмет конкурсного отбора – право заключения договора о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с организацией предпринимательской деятельности.

Порядок проведения конкурсного отбора утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 11.06.2020 №1627 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района на организацию предпринимательской деятельности» (в ред. от 03.08.2020 №2266).

Прием конкурсной документации осуществляется в соответствии с административным регламентом по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 30.05.2019 № 2085 (в ред. от 17.06.2020 № 1658, от 03.08.2020 №2262).

Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого предпринимательства, не может превышать 700 000,00 рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из бюджета Гатчинского муниципального с учетом софинансирования за счет средств областного бюджета на 2020 год составляет 1 950 300,00 рублей.