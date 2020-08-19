Конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства

Заявки можно
подать:
- в отдел по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации
Гатчинского муниципального района по адресу: г. Гатчина, ул. Константинова, д.
2 понедельник-четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9 до 17 часов, обед с 13 до 14
часов.
- в «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг».
Заявки принимаются
от субъектов малого предпринимательства с 06.08.2020 по 04.09.2020.
Предмет конкурсного
отбора – право заключения договора о предоставлении субсидии в целях возмещения
затрат в связи с организацией предпринимательской деятельности.
Порядок проведения
конкурсного отбора утвержден постановлением администрации Гатчинского
муниципального района от 11.06.2020 №1627 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства Гатчинского
муниципального района на организацию предпринимательской деятельности» (в ред.
от 03.08.2020 №2266).
Прием конкурсной
документации осуществляется в соответствии с административным регламентом по
предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого
предпринимательства для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на
организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»,
утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района от
30.05.2019 № 2085 (в ред. от 17.06.2020 № 1658, от 03.08.2020 №2262).
Максимальный
размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого предпринимательства, не
может превышать 700 000,00 рублей.
Общий размер
субсидии, предоставляемой из бюджета Гатчинского муниципального с учетом
софинансирования за счет средств областного бюджета на 2020 год составляет 1
950 300,00 рублей.