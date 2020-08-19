Убийство в Коммунаре

Под утро 16-го августа в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Бумажников между мусорными контейнерами лежит труп неизвестного мужчины с ранами на голове. Прибывшая на место, следственно-оперативная группа обнаружила тело немолодого человека с признаками насильственной смерти. На голове у него было пять рвано-рубленых ран. Личность установили: это местный житель, 67-летний Валерий Иванович М., проживавший на Ленинградском шоссе.

Следственный отдел по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ: убийство.