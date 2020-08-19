Убийство в Коммунаре

Под утро 16-го августа в Коммунарский
отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Бумажников между
мусорными контейнерами лежит труп неизвестного мужчины с ранами на голове.
Прибывшая на место, следственно-оперативная группа обнаружила тело немолодого
человека с признаками насильственной смерти. На голове у него было пять
рвано-рубленых ран. Личность установили: это местный житель, 67-летний Валерий
Иванович М., проживавший на Ленинградском шоссе.
Следственный отдел по г. Гатчине СУ СК
РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ:
убийство.