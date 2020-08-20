Награда Министерства ЖКХ отправилась в Сиверский

В этот день главным виновником торжества стал Владимир Викторович Свинухов, который на прошлой неделе отметил свое 70-летие.

Свою трудовую деятельность уроженец села Алексеевка Азербайджанской ССР после обучения в ПТУ начал на Донецком металлургическом заводе в должности электрогазосварщика. После службы в рядах Советской Армии и обучения в мореходной школе Владимир Викторович работал мотористом на теплоходе «Никитовка» Азовского морского пароходства, на металлургическом заводе «Азовсталь», на птицефабрике «Заводская» был электрогазосварщиком, слесарем-ремонтником, монтажником санитарно-технических систем.

С 2004 по 2008 год Владимир Викторович работал в МУП ЖКХ «СТЭК» слесарем-ремонтником, монтажником санитарно-технических систем и оборудования. С 2008 года и по сей день работает в МУП ЖКХ «Сиверский», много лет возглавлял ремонтную службу предприятия. Сегодня, будучи уже на заслуженном отдыхе, Владимир Викторович осваивает новые технологии, а именно обслуживание автоматических индивидуальных тепловых пунктов.

- Система ЖКХ – это, в первую очередь, люди, от которых зависит комфорт и безопасность проживания в жилых домах. Владимир Викторович – это настоящий коммунальщик. Он всегда уходит с аварии последним, никогда не ищет виновных, а ищет причину. Благодарен судьбе, что свела нас с ним, искренне ценю его труд. От чистого сердца поздравляю с юбилеем и желаю дальнейших успехов, - сказал директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов и попросил Владимира Викторовича продолжать и дальше служить коммунальной отрасли.

За многолетний добросовестный труд и ответственное отношение к делу Владимир Викторович Свинухов был награжден Благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за подписью министра Владимира Якушева. Награду столь высокого достоинства юбиляру передал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

- На любом предприятии кадры решают всё. Про коммунальщиков вспоминают, только когда что-то сломано или не работает. Их «невидимый» труд напрямую влияет на качество жизни и уют в наших домах. Это уникальная и непростая профессия, - отметил Сергей Коняев и поздравил Владимира Викторовича с получением заслуженной награды.

В этот же день за активное участие в проведении мероприятий с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на общественных пространствах и улицах поселений Благодарности администрации Гатчинского района получили начальник ЖЭУ Веревского поселения Ирина Николаевна Меньщикова, начальник ЖЭУ Войсковицкого поселения Марина Сергеевна Вишневская, начальник ЖЭУ Вырицкого поселения Галина Леонидовна Павлюченко, начальник ЖЭУ Дружногорского поселения Николай Анатольевич Социн, начальник ЖЭУ Елизаветинского поселения Ольга Викторовна Кузницына, начальник ЖЭУ Кобринского поселения Лада Глебовна Петрова, начальник ЖЭУ Новосветского поселения Татьяна Васильевна Чирва, начальник ЖЭУ Рождественского поселения Татьяна Викторовна Тарасова, начальник ЖЭУ № 1

Сиверского поселения Виктория Александровна Козявина, начальник ЖЭУ № 2 Сиверского поселения Наталья Александровна Савельева, начальник ЖЭУ Сусанинского поселения Айла Ивановна Демидова, начальник ЖЭУ Сяськелевского поселения Юлия Алексеевна Хведосюк, начальник ЖЭУ Таицкого поселения Татьяна Петровна Артемьева, начальник ЖЭУ Пудомягского поселения Лилия Ивановна Буянова.

Сразу двум юбилярам предприятия Алексей Рыжов вручил Благодарность руководства МУП ЖКХ «Сиверский». За грамотное проведение кадровой политики и стратегии предприятия, стремление развиваться наградили руководителя отдела кадров Екатерину Валерьевну Хмель. За качественное выполнение поставленных задач, понимание финансовых и экономических приоритетов предприятия Благодарность получила главный бухгалтер Светлана Борисовна Тимофеева.

Начальник ЖЭУ и по совместительству глава Пудомягского поселения Лилия Буянова приготовила для коллег музыкальный подарок, свои слова поздравления сказал глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Он поблагодарил Алексея Рыжова и всех сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» за взаимодействие, благодаря которому удалось пережить непростой период пандемии.

- Вы на совесть обрабатывали подъезды, общественные территории, за что вам больше спасибо, - сказал Дмитрий Румянцев.

Ирина ХРУСТАЛЁВА