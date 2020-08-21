Гатчинские подростки работают с «Вилкой»

- Работа по трудовой занятости подростков строится совместно с администрацией Гатчинского района и поселений, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделением по делам несовершеннолетних УМВД России по Гатчинскому району и гатчинскими предприятиями, – рассказывает директор Гатчинского филиала центра занятости населения Ленинградской области Елена Крылова. – И работа эта ведется в течение всего года. Несмотря на пандемию, с марта месяца к нам обратилось 444 несовершеннолетних. Из них на сегодняшний день 395 человек трудоустроены на временные работы. Временное трудоустройство в этом году началось поздно, ребята работают в основном июль и август. Только единицы успели поработать в июне, и единицы будут работать в сентябре.

- Сколько всего планируется трудоустроить подростков в этом сезоне?

- По предварительному согласованию с работодателями, в этом году у нас должно отработать порядка 750 несовершеннолетних. К сожалению, больше не получится, но и это неплохой результат в сложившихся условиях.

Как обычно, организация трудоустройства несовершеннолетних строится по двум основным направлениям: в поселениях и на предприятиях Гатчинского района. На данный момент у работодателей трудоустроено порядка двух десятков человек. Остальные триста с лишним работают в поселениях.

- Кем работают ребята?

- Работу, где есть профессиональная направленность, предоставляют только организации-работодатели. В частности, у нас есть постоянные партнеры, это две гатчинские организации: ООО «Вилка» и ООО «Муслим-1». «Вилка» – предприятие общественного питания, там ребята работают курьерами, помощниками повара, контролерами-приемщиками и помощниками кладовщиков. «Муслим – 1» – это сельское хозяйство; там подросткам предоставляется работа курьерами и помощниками кладовщика.

В поселениях дети трудятся рабочими по благоустройству населенных пунктов (других вариантов пока нет). Занимаются они уборкой территории, мелким ремонтом, покраской, посадкой цветов и кустарников – в общем, всем, что направлено на благоустройство.

И есть еще третье направление, которое действует не так давно: трудоустройство несовершеннолетних за счет грантов. Работодатели – государственные (муниципальные) бюджетные, автономные учреждения – участвуют в конкурсе на получение субсидии на временное трудоустройство, и эта субсидия расходуется на зарплату несовершеннолетних. То есть работодатель платит не из своего бюджета, а за счет получения субсидий.

- Кто проводит этот конкурс, и получают ли гатчинские предприятия гранты?

- Конкурс проходит в областном Комитете по труду и занятости населения, участвуют в нем предприятия Ленинградской области. В этом году три гатчинских предприятия представили пакеты документов и получили гранты. Это Гатчинский дворец молодежи, Гатчинский городской спортивно-досуговый центр и ГИЭФПТ. В итоге, в июле под эгидой Дворца молодежи отработали 108 детей, в спортивно-досуговом центре – 30, в ГИЭФПТ – пятеро.

- Чем занимались подростки?

- Тоже благоустройством, уборкой территории. Работодатели связываются, например, с МУП ЖКХ: такую-то территорию надо убрать. И дети туда выходят трудовыми бригадами под руководством бригадира. Тоже убирают территорию города, красят скамейки, сажают кусты, цветы. Что касается ГИЭФПТ, то и там подростки занимаются уборкой территории – вокруг института и общежития.

- Сколько, в среднем, дети зарабатывают?

- Около 13 тысяч рублей в месяц. Работают они каждый день, но укороченное время, в зависимости от возраста. Плюс идет доплата от службы занятости – материальная поддержка в 2250 рублей. Для подростков 15-16 лет, которых среди наших трудоустроенных большинство, это неплохой заработок.

- Елена Юрьевна, как практически происходит трудоустройство подростков?

- Обычно дети приходят к нам, встают на учет. Или же приходят во Дворец молодежи, в спортивно-досуговый центр – записываются там. Мы с этими организациями работаем совместно. Однако в этом году из-за пандемии к нам прийти было нельзя, и подать заявку, чтобы встать на учет и получить временную занятость, можно было только через портал «Работа в России». Тут основная нагрузка легла на работодателей: они сами формировали списки детей, собирали документы, чтобы трудоустроить несовершеннолетних.

- Неужели работодатели охотно берут подростков?

- Надо отдать должное гатчинским предприятиям: многие пробуют брать детей на работу. Потому что лето, каникулы, подростков надо занять, да и заработанные ими деньги могут внести существенный вклад в бюджет семьи. И обычно работодатели обращаются в службу занятости, и тех ребят, которые встают к нам на учет, мы направляем к ним на собеседование.

В этом году, конечно, не так много желающих взять на работу детей – взрослых бы оставить с рабочими местами. Но, тем не менее, «Муслим-1» и «Вилка» своей традиции не изменяют и дают детям возможность познакомиться с профессиями. У директора «Вилки», например, принципиальная позиция, чтобы ребята за время своего летнего трудоустройства поработали по разным специальностям, в разных направлениях: и курьерами, и помощниками повара, даже администраторами, потому что «Вилка» развозит обеды. К нему очередь из подростков.

Кстати, в период летней занятости профориентация у нас не прекращается: наш профконсультант выезжает к работодателю, либо дети приходят небольшими группами в службу занятости и с ними беседуют о будущей профессии. Предостеречь ребенка от ошибок при выборе профессии очень важно – в будущем это может снизить для него риск стать безработным.

Екатерина Дзюба