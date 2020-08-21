Гатчинские подростки работают с «Вилкой»

-
Работа по трудовой занятости подростков строится совместно с администрацией
Гатчинского района и поселений, комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, отделением по делам несовершеннолетних УМВД России по Гатчинскому
району и гатчинскими предприятиями, – рассказывает директор Гатчинского филиала
центра занятости населения Ленинградской области Елена Крылова. – И работа эта
ведется в течение всего года. Несмотря на пандемию, с марта месяца к нам
обратилось 444 несовершеннолетних. Из них на сегодняшний день 395 человек
трудоустроены на временные работы. Временное трудоустройство в этом году
началось поздно, ребята работают в основном июль и август. Только единицы
успели поработать в июне, и единицы будут работать в сентябре.
-
Сколько всего планируется трудоустроить подростков в этом сезоне?
- По
предварительному согласованию с работодателями, в этом году у нас должно
отработать порядка 750 несовершеннолетних. К сожалению, больше не получится, но
и это неплохой результат в сложившихся условиях.
Как
обычно, организация трудоустройства несовершеннолетних строится по двум
основным направлениям: в поселениях и на предприятиях Гатчинского района. На
данный момент у работодателей трудоустроено порядка двух десятков человек.
Остальные триста с лишним работают в поселениях.
-
Кем работают ребята?
-
Работу, где есть профессиональная направленность, предоставляют только
организации-работодатели. В частности, у нас есть постоянные партнеры, это две
гатчинские организации: ООО «Вилка» и ООО «Муслим-1». «Вилка» – предприятие
общественного питания, там ребята работают курьерами, помощниками повара,
контролерами-приемщиками и помощниками кладовщиков. «Муслим – 1» – это сельское
хозяйство; там подросткам предоставляется работа курьерами и помощниками
кладовщика.
В
поселениях дети трудятся рабочими по благоустройству населенных пунктов (других
вариантов пока нет). Занимаются они уборкой территории, мелким ремонтом,
покраской, посадкой цветов и кустарников – в общем, всем, что направлено на
благоустройство.
И
есть еще третье направление, которое действует не так давно: трудоустройство
несовершеннолетних за счет грантов. Работодатели – государственные (муниципальные)
бюджетные, автономные учреждения – участвуют в конкурсе на получение субсидии
на временное трудоустройство, и эта субсидия расходуется на зарплату
несовершеннолетних. То есть работодатель платит не из своего бюджета, а за счет
получения субсидий.
-
Кто проводит этот конкурс, и получают ли гатчинские предприятия гранты?
-
Конкурс проходит в областном Комитете по труду и занятости населения, участвуют
в нем предприятия Ленинградской области. В этом году три гатчинских предприятия
представили пакеты документов и получили гранты. Это Гатчинский дворец
молодежи, Гатчинский городской спортивно-досуговый центр и ГИЭФПТ. В итоге, в
июле под эгидой Дворца молодежи отработали 108 детей, в спортивно-досуговом
центре – 30, в ГИЭФПТ – пятеро.
-
Чем занимались подростки?
-
Тоже благоустройством, уборкой территории. Работодатели связываются, например,
с МУП ЖКХ: такую-то территорию надо убрать. И дети туда выходят трудовыми
бригадами под руководством бригадира. Тоже убирают территорию города, красят
скамейки, сажают кусты, цветы. Что касается ГИЭФПТ, то и там подростки
занимаются уборкой территории – вокруг института и общежития.
-
Сколько, в среднем, дети зарабатывают?
-
Около 13 тысяч рублей в месяц. Работают они каждый день, но укороченное время,
в зависимости от возраста. Плюс идет доплата от службы занятости – материальная
поддержка в 2250 рублей. Для подростков 15-16 лет, которых среди наших
трудоустроенных большинство, это неплохой заработок.
-
Елена Юрьевна, как практически происходит трудоустройство подростков?
-
Обычно дети приходят к нам, встают на учет. Или же приходят во Дворец молодежи,
в спортивно-досуговый центр – записываются там. Мы с этими организациями
работаем совместно. Однако в этом году из-за пандемии к нам прийти было нельзя,
и подать заявку, чтобы встать на учет и получить временную занятость, можно
было только через портал «Работа в России». Тут основная нагрузка легла на
работодателей: они сами формировали списки детей, собирали документы, чтобы
трудоустроить несовершеннолетних.
-
Неужели работодатели охотно берут подростков?
-
Надо отдать должное гатчинским предприятиям: многие пробуют брать детей на
работу. Потому что лето, каникулы, подростков надо занять, да и заработанные
ими деньги могут внести существенный вклад в бюджет семьи. И обычно
работодатели обращаются в службу занятости, и тех ребят, которые встают к нам
на учет, мы направляем к ним на собеседование.
В
этом году, конечно, не так много желающих взять на работу детей – взрослых бы
оставить с рабочими местами. Но, тем не менее, «Муслим-1» и «Вилка» своей
традиции не изменяют и дают детям возможность познакомиться с профессиями. У
директора «Вилки», например, принципиальная позиция, чтобы ребята за время
своего летнего трудоустройства поработали по разным специальностям, в разных
направлениях: и курьерами, и помощниками повара, даже администраторами, потому
что «Вилка» развозит обеды. К нему очередь из подростков.
Кстати,
в период летней занятости профориентация у нас не прекращается: наш
профконсультант выезжает к работодателю, либо дети приходят небольшими группами
в службу занятости и с ними беседуют о будущей профессии. Предостеречь ребенка
от ошибок при выборе профессии очень важно – в будущем это может снизить для
него риск стать безработным.
Екатерина
Дзюба