Где отключат свет 25 августа?

Где отключат свет 25 августа?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     24 Aug 2020

25.08.20 с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Б. Колпаны, ул. Средняя, ул. Старая,

д. Старые Черницы.

 

25.08.20 с 09:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, ул. Новая, ул. Фабричная, СНТ "Скворицы",

д. Покизен-Пурская,

д. Юля-Пурская,

д. Алапурская.   

п. Мыза-Ивановка,

 д. Оровка,

 д. Кямяря.

        

25.08.20 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Пегелево,

д.  Кирлово,

п.  Торфопредприятие,

с-ва "Мостовик", "Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха ", "Тайга", "Радуга", "Азимут", "Обуховец".       

 

25.08.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождественно.

 

25.08.20 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Горки,

д. Каушта.

 

25.08.20 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Маргусы.

        

25.08.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул.Рыкунова (коттеджи). 

 

25.08.20 с 09:00 до 12:00 кратковременное отключение на время переключений

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, Д.К., магазины на пл. Манина.

 

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