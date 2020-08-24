Где отключат свет 25 августа?

25.08.20 с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Б. Колпаны, ул. Средняя, ул. Старая,
д. Старые Черницы.
25.08.20 с 09:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, ул. Новая, ул. Фабричная,
СНТ "Скворицы",
д. Покизен-Пурская,
д. Юля-Пурская,
д. Алапурская.
п. Мыза-Ивановка,
д. Оровка,
д. Кямяря.
25.08.20 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие,
с-ва "Мостовик",
"Лесное", "Тайцы", "Тритон", "Ольха ",
"Тайга", "Радуга", "Азимут",
"Обуховец".
25.08.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождественно.
25.08.20 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Горки,
д. Каушта.
25.08.20 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Маргусы.
25.08.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково, ул.Рыкунова
(коттеджи).
25.08.20 с 09:00 до 12:00 кратковременное
отключение на время переключений
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы, Д.К., магазины на пл.
Манина.