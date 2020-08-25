Сборная Ленинградской области готовится к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Соревнования такого уровня впервые проходят в Ленинградской области. Прежде, чем выступить на соревнованиях, участникам, их наставникам, экспертам и организациям профессионального образования – площадкам пришлось проделать огромную работу:

• обеспечить конкурсные площадки новым оборудованием и материалами в соответствии инфраструктурными листами и техническими описаниями по 34 компетенциям;

• создать технические возможности проведения соревнований в дистанционном режиме;

• подготовиться к работе в новых условиях 65 экспертам и 41 конкурсанту;

• принять меры дополнительной безопасности, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией и многое другое.

Директор Мичуринского многопрофильного техникума Кирильчук В.А. рассказала, что для оборудования площадок, по требованиям Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Волдскиллс России)», пришлось проводить интернет в поле. Это было необходимо, чтобы участники по компетенции «Геодезия» смогли выполнить задание. Однако затраченные усилия были не напрасны. Ребята успешно прошли испытания и присоединились к сборной Ленинградской области для участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Для компетенций «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физкультура, спорт и фитнес», которые представляют учащиеся и выпускники Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского, перенести подготовку в онлайн-режим было несложно. Девушки стали заниматься по видеосвязи со своими наставниками. Как отмечает Елизавета Куликова, конкурсант по компетенции «Физкультура спорт и фитнес», они с наставником созванивались и обсуждали вопросы, а непосредственно физические упражнения она могла отрабатывать дома.

Не так повезло тем участникам, где требуется специальное оборудование: в домашних условиях невозможно обустроить сварочный цех, и не каждый имеет дома 3D принтер.

Юрий Басковцев, эксперт и наставник в компетенции «Изготовление прототипов» рассказывает о том, как они выходили из данной ситуации: «В целом, работы стало больше, т.к. тренировки по нашей компетенции, конечно, требуют практики. Перешли на брифинги в ZOOM. Моделировали удаленно, приезжали на площадку для печатания и практики, теорию - удаленно. Старались использовать все возможные платформы и сервисы дистанционного образования».

Юрий отметил, что многое зависит от самих ребят и их желания развиваться в этой области: «Это второй мой опыт подготовки к отборочным соревнованиям. Конечно, новость про дистанционный формат состязаний была потрясением и преодолением множества сложностей, но мы справились!»

Конкурсанты не просто справились со всеми непредвиденными обстоятельствами, но и вышли в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Изготовление прототипов» в основном и юниорском составах.

Состязания в компетентности – это редкая возможность применить свои теоретические знания, практические умения и проверить уровень своей подготовки для работы в реальной экономике. А движение «Молодые профессионалы» дает прекрасную возможность освоения новой международной производственной культуры».

Мы верим, что наши молодые профессионалы смогут достойно представить Ленинградскую область в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). С 6 по 21 сентября участники будут показывать свои навыки и умения, а мы им желаем удачи и победы на этих соревнованиях!