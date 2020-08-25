Сборная Ленинградской области готовится к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Соревнования такого
уровня впервые проходят в Ленинградской области. Прежде, чем выступить на
соревнованиях, участникам, их наставникам, экспертам и организациям
профессионального образования – площадкам пришлось проделать огромную работу:
• обеспечить конкурсные площадки новым оборудованием и материалами в
соответствии инфраструктурными листами и техническими описаниями по 34
компетенциям;
• создать технические возможности проведения соревнований в
дистанционном режиме;
• подготовиться к работе в новых условиях 65 экспертам и 41
конкурсанту;
• принять меры дополнительной безопасности, направленные на борьбу с
коронавирусной инфекцией и многое другое.
Директор Мичуринского
многопрофильного техникума Кирильчук В.А. рассказала, что для оборудования
площадок, по требованиям Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Волдскиллс России)», пришлось проводить
интернет в поле. Это было необходимо, чтобы участники по компетенции «Геодезия»
смогли выполнить задание. Однако затраченные усилия были не напрасны. Ребята
успешно прошли испытания и присоединились к сборной Ленинградской области для
участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Для компетенций
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физкультура, спорт
и фитнес», которые представляют учащиеся и выпускники Гатчинского
педагогического колледжа им. Ушинского, перенести подготовку в онлайн-режим
было несложно. Девушки стали заниматься по видеосвязи со своими наставниками.
Как отмечает Елизавета Куликова, конкурсант по компетенции «Физкультура спорт и
фитнес», они с наставником созванивались и обсуждали вопросы, а непосредственно
физические упражнения она могла отрабатывать дома.
Не так повезло тем
участникам, где требуется специальное оборудование: в домашних условиях
невозможно обустроить сварочный цех, и не каждый имеет дома 3D принтер.
Юрий Басковцев, эксперт и
наставник в компетенции «Изготовление прототипов» рассказывает о том, как они
выходили из данной ситуации: «В целом, работы стало больше, т.к. тренировки по
нашей компетенции, конечно, требуют практики. Перешли на брифинги в ZOOM.
Моделировали удаленно, приезжали на площадку для печатания и практики, теорию -
удаленно. Старались использовать все возможные платформы и сервисы
дистанционного образования».
Юрий отметил, что многое
зависит от самих ребят и их желания развиваться в этой области: «Это второй мой
опыт подготовки к отборочным соревнованиям. Конечно, новость про дистанционный
формат состязаний была потрясением и преодолением множества сложностей, но мы
справились!»
Конкурсанты не просто
справились со всеми непредвиденными обстоятельствами, но и вышли в финал VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Изготовление прототипов» в основном и юниорском составах.
Состязания в
компетентности – это редкая возможность применить свои теоретические знания,
практические умения и проверить уровень своей подготовки для работы в реальной
экономике. А движение «Молодые профессионалы» дает прекрасную возможность
освоения новой международной производственной культуры».
Мы верим, что наши
молодые профессионалы смогут достойно представить Ленинградскую область в
Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). С 6 по 21 сентября участники будут показывать свои навыки и умения, а
мы им желаем удачи и победы на этих соревнованиях!