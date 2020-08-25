В Гатчинском районе напишут "Диктант Победы"

Главная цель просветительской акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и трагизму этих переломных лет. В этом году Диктант Победы напишут в Гатчинских школах № 7 и № 11, Коммунарской школе № 3, Сиверской школе № 3 и Гатчинском лицее № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова.

По словам председателя Совета ветеранов Гатчинского района Александра Резвого, члены Совета ветеранов также примут участие в «Диктанте Победы».

- В этот же день, 3 сентября, будет проходить встреча представителей городов воинской славы на Дороге жизни у мемориала «Разорванное кольцо». Поэтому часть ветеранского актива будут в составе делегации. Остальные – обязательно примут участие в «Диктанте Победы». В прошлом году ветераны уже принимали участие в акции, а в этом году еще больше заинтересованных людей, потому что это год юбилея Победы. Это мероприятие важно для людей разных возрастов - и для молодого поколения, и для ветеранов. Мероприятие еще раз напомнит о важности Победы советского народа в Великой Отечественной войне, даст возможность прикоснуться к истории, - отметил Александр Резвый.

Акция пройдет в международном формате. «Диктант Победы» напишут не только в России, но и в других странах.

Вопросы будут без учета возраста аудитории. «Диктант Победы» пройдет в виде тестов: все участники получат бланки с 20 вопросами, к каждому дается четыре варианта ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться гаджетами или подсказками нельзя. Критерии для победы просты: максимум правильных вопросов при минимуме затраченного времени.

Напомним, что 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.