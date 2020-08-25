В Гатчинском районе напишут "Диктант Победы"

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цель просветительской акции – привлечь дополнительный интерес общества, особенно
молодого поколения, к Великой Отечественной войне, подвигам, героизму и
трагизму этих переломных лет. В этом году Диктант Победы напишут в Гатчинских
школах № 7 и № 11, Коммунарской школе № 3, Сиверской школе № 3 и Гатчинском
лицее № 3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова.
По
словам председателя Совета ветеранов Гатчинского района Александра Резвого,
члены Совета ветеранов также примут участие в «Диктанте Победы».
- В
этот же день, 3 сентября, будет проходить встреча представителей городов
воинской славы на Дороге жизни у мемориала «Разорванное кольцо». Поэтому часть
ветеранского актива будут в составе делегации. Остальные – обязательно примут участие
в «Диктанте Победы». В прошлом году ветераны уже принимали участие в акции, а в
этом году еще больше заинтересованных людей, потому что это год юбилея Победы.
Это мероприятие важно для людей разных возрастов - и для молодого поколения, и
для ветеранов. Мероприятие еще раз напомнит о важности Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, даст возможность прикоснуться к истории, -
отметил Александр Резвый.
Акция
пройдет в международном формате. «Диктант Победы» напишут не только в России,
но и в других странах.
Вопросы
будут без учета возраста аудитории. «Диктант Победы» пройдет в виде тестов: все
участники получат бланки с 20 вопросами, к каждому дается четыре варианта
ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться гаджетами или подсказками
нельзя. Критерии для победы просты: максимум правильных вопросов при минимуме
затраченного времени.
Напомним,
что 18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте
диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 10 тысяч площадок, где 3 сентября
пройдет акция. Принять участие в ней можно и онлайн.