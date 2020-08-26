Награды сиверских атлетов

Сельские спортивные игры Ленинградской области проводятся в два этапа с февраля по октябрь 2020 года. Они включают 13 видов соревнований. В Приозерске проходили состязания по тяжелой атлетике, силовому троеборью и мас-рестлингу.

Сборная команда Сиверского городского поселения представляла Гатчинский муниципальный район в разных весовых категориях и разных видах спорта. Команду сопровождали и нацеливали на успех тренеры Денис Соснин и Карина Муравьева. Также в подготовке спортсменов принимал участие мастер спорта по тяжелой атлетике Алексей Михайлов.

Каждый участник сборной команды выступал на пределе своих сил и возможностей. К сожалению, не все смогли стать призерами, но были и те, чьи результаты помогли им подняться на пьедестал почета.

Первое место среди мужчин в весовой категории 90+ кг по мас-рестлингу, а также второе место среди мужчин по силовому троеборью в весовой категории 80+ кг занял Александр Анцев. Победу среди женщин в весовой категории 65 кг по тяжелой атлетике одержала Анна Гуляева. Первое место среди женщин в весовой категории 85+ кг по тяжелой атлетике, а также первое место среди женщин в весовой категории 85+ кг по мас-реслингу заняла Марина Иванова. Второе место среди мужчин в весовой категории до 80 кг по мас-рестлингу занял Леонид Шестоперов.

В командном зачете сборная команда Сиверского поселения заняла второе место - по тяжелой атлетике, третье место - по мас-рестлингу.

Сельские спортивные игры продолжаются. Планируется, что кросс пройдет в Гатчине, в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации».