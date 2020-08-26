Награды сиверских атлетов

Сельские спортивные игры
Ленинградской области проводятся в два этапа с февраля по октябрь 2020 года.
Они включают 13 видов соревнований. В Приозерске проходили состязания по
тяжелой атлетике, силовому троеборью и мас-рестлингу.
Сборная команда
Сиверского городского поселения представляла Гатчинский муниципальный район в
разных весовых категориях и разных видах спорта. Команду сопровождали и
нацеливали на успех тренеры Денис Соснин и Карина Муравьева. Также в подготовке
спортсменов принимал участие мастер спорта по тяжелой атлетике Алексей
Михайлов.
Каждый участник сборной
команды выступал на пределе своих сил и возможностей. К сожалению, не все
смогли стать призерами, но были и те, чьи результаты помогли им подняться на
пьедестал почета.
Первое место среди мужчин
в весовой категории 90+ кг по мас-рестлингу, а также второе место среди мужчин
по силовому троеборью в весовой категории 80+ кг занял Александр Анцев. Победу
среди женщин в весовой категории 65 кг по тяжелой атлетике одержала Анна
Гуляева. Первое место среди женщин в весовой категории 85+ кг по тяжелой
атлетике, а также первое место среди женщин в весовой категории 85+ кг по
мас-реслингу заняла Марина Иванова. Второе место среди мужчин в весовой
категории до 80 кг по мас-рестлингу занял Леонид Шестоперов.
В командном зачете
сборная команда Сиверского поселения заняла второе место - по тяжелой атлетике,
третье место - по мас-рестлингу.
Сельские спортивные игры
продолжаются. Планируется, что кросс пройдет в Гатчине, в рамках проведения
Всероссийского дня бега «Кросс нации».