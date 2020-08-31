Гостехнадзор проверит тракторы и трактористов

В местах работы
сельскохозяйственной, дорожной, строительной и лесной техники государственные
инженеры-инспекторы Гостехнадзора Ленинградской области проверят у водителей
тракторов наличие удостоверения тракториста-машиниста соответствующей
категории, свидетельства о регистрации самоходной машины, свидетельства о
прохождении ежегодного технического осмотра, полиса ОСАГО, наличие
установленных государственных регистрационных знаков.
Рейдовые мероприятия
будут проводиться во взаимодействии с сотрудниками подразделений ДПС УГИБДД ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и службы участковых
уполномоченных полиции.