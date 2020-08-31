Гостехнадзор проверит тракторы и трактористов

Гостехнадзор проверит тракторы и трактористов

С 1 по 30 сентября Гостехнадзор Ленинградской области проводит профилактическую операцию «Трактор».

Рубрики : Общество     31 Aug 2020

В местах работы сельскохозяйственной, дорожной, строительной и лесной техники государственные инженеры-инспекторы Гостехнадзора Ленинградской области проверят у водителей тракторов наличие удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории, свидетельства о регистрации самоходной машины, свидетельства о прохождении ежегодного технического осмотра, полиса ОСАГО, наличие установленных государственных регистрационных знаков.

Рейдовые мероприятия будут проводиться во взаимодействии с сотрудниками подразделений ДПС УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и службы участковых уполномоченных полиции.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+