Гостехнадзор проверит тракторы и трактористов

В местах работы сельскохозяйственной, дорожной, строительной и лесной техники государственные инженеры-инспекторы Гостехнадзора Ленинградской области проверят у водителей тракторов наличие удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории, свидетельства о регистрации самоходной машины, свидетельства о прохождении ежегодного технического осмотра, полиса ОСАГО, наличие установленных государственных регистрационных знаков.

Рейдовые мероприятия будут проводиться во взаимодействии с сотрудниками подразделений ДПС УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и службы участковых уполномоченных полиции.