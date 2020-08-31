Материалы Президентской библиотеки помогут в процессе обучения

Президентская библиотека
формирует общегосударственный электронный ресурс, где в цифровом виде хранятся
книжные и периодические издания, архивные документы, кинохроника, фотографии,
фильмы и многое другое. Объём электронного фонда учреждения сегодня
приближается к миллиону единиц хранения. Особое внимание уделяется литературе,
которая может стать полезной для образовательного процесса, подготовки
рефератов, курсовых и дипломных работ.
На портале представлены
увлекательные мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии и выставки, учебные
фильмы. В ходе занятий ребята могут проанализировать исторические источники и
научную литературу, познакомиться с редкими документами разных эпох, а также
проверить полученные знания. Мультимедийные уроки посвящены Конституции,
российской истории в произведениях русских писателей, избирательным системам,
существовавшим в России, восстанию декабристов, закону Древней Руси – Русской
Правде и другим темам.
Также Президентская
библиотека реализует просветительский проект «Государика». Его главная цель – в
доступной форме познакомить школьников с национальным наследием, отражающим
теорию, историю и практику российской государственности. Всего представлены
семь основных разделов: «Президентская летопись», «Государственные символы»,
«Конституция России», «Государственная власть», «Российский народ», «Территория
России», «Русский язык».
В разделе «Видеолекции»
доступны записи выступлений известных учёных и артистов. Например, школьники и
студенты могут узнать много интересных фактов об искусстве. В лекции
«Литература и театр. Образы и характеры. Взгляд актёра» народный артист России
Николай Буров рассказывает об истории российского театра, о специфике
подготовки актёров, о писателях, чьи произведения ставились на сцене. Историю
русской балетной школы анализирует народный артист России, ректор Академии
русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в лекции «Русская
балетная школа: традиция и современность». Он подробно описывает методы
подготовки будущих артистов балета, особенности преподавания этого вида
искусства и современные тенденции развития балетного образования. В лекции
«Танец и судьба» народный артист СССР Владимир Васильев делится историей о том,
как он пришёл в балет, рассказывает о занятиях в хореографической школе, о
первых выступлениях.
Благодаря видеоматериалам
Президентской библиотеки можно получить ценную информацию, которой нет в
учебниках. Так, в лекции «Историк читает Пушкина: „Сказка о рыбаке и рыбке“»
кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического регионоведения
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Елена
Лелина предлагает по-новому взглянуть на всем известное произведение Александра
Пушкина. Она рассказывает подробную историю создания «Сказки о рыбаке и рыбке»,
анализирует текст и раскрывает смыслы многих устаревших слов.
Также на портале в
разделе «Видеолекторий – школе» представлены видеозаписи мастер-классов по
гуманитарным предметам, которые проводились в Президентской библиотеке для
учащихся средних школ, гимназий и лицеев.
С помощью материалов
Президентской библиотеки школьники и студенты вместе со своими наставниками
смогут побывать виртуально в различных музеях. Благодаря виртуальным
экскурсиям, размещённым на портале учреждения, можно, например, посетить
легендарный крейсер «Аврора», прогуляться по историческому зданию Синода, где в
наши дни располагается Президентская библиотека, ознакомиться с Домом-музеем
Юлиана Семёнова, Государственным мемориальным музеем обороны и блокады
Ленинграда, музеем «Кобона: Дорога жизни», уникальным школьным музеем «А музы
не молчали…», а также с рядом временных экспозиций, в разное время
действовавших в Президентской библиотеке.
Регулярно для юных
пользователей проводятся интеллектуальные и творческие конкурсы. Например, для
школьников Президентская библиотека организовала интерактивную олимпиаду
«Россия в электронном мире» по истории нашей страны, обществознанию и русскому
языку, для учащихся вузов – конкурс студенческих работ.
В Президентской
библиотеке проводятся культурно-просветительские мероприятия для школьников и
студентов, в том числе и в онлайн-формате. Так, 2 сентября 2020 года состоится
День военно-морских знаний, а с 22 по 24 сентября 2020 года пройдёт Форум
знаний, тема которого «Глобальные вызовы в цифровую эпоху: актуальные
проблемы».
Президентская библиотека
и в дальнейшем планирует активно взаимодействовать со школьниками, студентами и
их наставниками. Будут реализованы новые проекты и мероприятия, направленные на
просвещение молодого поколения.