Материалы Президентской библиотеки помогут в процессе обучения

Президентская библиотека формирует общегосударственный электронный ресурс, где в цифровом виде хранятся книжные и периодические издания, архивные документы, кинохроника, фотографии, фильмы и многое другое. Объём электронного фонда учреждения сегодня приближается к миллиону единиц хранения. Особое внимание уделяется литературе, которая может стать полезной для образовательного процесса, подготовки рефератов, курсовых и дипломных работ.

На портале представлены увлекательные мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии и выставки, учебные фильмы. В ходе занятий ребята могут проанализировать исторические источники и научную литературу, познакомиться с редкими документами разных эпох, а также проверить полученные знания. Мультимедийные уроки посвящены Конституции, российской истории в произведениях русских писателей, избирательным системам, существовавшим в России, восстанию декабристов, закону Древней Руси – Русской Правде и другим темам.

Также Президентская библиотека реализует просветительский проект «Государика». Его главная цель – в доступной форме познакомить школьников с национальным наследием, отражающим теорию, историю и практику российской государственности. Всего представлены семь основных разделов: «Президентская летопись», «Государственные символы», «Конституция России», «Государственная власть», «Российский народ», «Территория России», «Русский язык».

В разделе «Видеолекции» доступны записи выступлений известных учёных и артистов. Например, школьники и студенты могут узнать много интересных фактов об искусстве. В лекции «Литература и театр. Образы и характеры. Взгляд актёра» народный артист России Николай Буров рассказывает об истории российского театра, о специфике подготовки актёров, о писателях, чьи произведения ставились на сцене. Историю русской балетной школы анализирует народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в лекции «Русская балетная школа: традиция и современность». Он подробно описывает методы подготовки будущих артистов балета, особенности преподавания этого вида искусства и современные тенденции развития балетного образования. В лекции «Танец и судьба» народный артист СССР Владимир Васильев делится историей о том, как он пришёл в балет, рассказывает о занятиях в хореографической школе, о первых выступлениях.

Благодаря видеоматериалам Президентской библиотеки можно получить ценную информацию, которой нет в учебниках. Так, в лекции «Историк читает Пушкина: „Сказка о рыбаке и рыбке“» кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического регионоведения Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Елена Лелина предлагает по-новому взглянуть на всем известное произведение Александра Пушкина. Она рассказывает подробную историю создания «Сказки о рыбаке и рыбке», анализирует текст и раскрывает смыслы многих устаревших слов.

Также на портале в разделе «Видеолекторий – школе» представлены видеозаписи мастер-классов по гуманитарным предметам, которые проводились в Президентской библиотеке для учащихся средних школ, гимназий и лицеев.

С помощью материалов Президентской библиотеки школьники и студенты вместе со своими наставниками смогут побывать виртуально в различных музеях. Благодаря виртуальным экскурсиям, размещённым на портале учреждения, можно, например, посетить легендарный крейсер «Аврора», прогуляться по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается Президентская библиотека, ознакомиться с Домом-музеем Юлиана Семёнова, Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда, музеем «Кобона: Дорога жизни», уникальным школьным музеем «А музы не молчали…», а также с рядом временных экспозиций, в разное время действовавших в Президентской библиотеке.

Регулярно для юных пользователей проводятся интеллектуальные и творческие конкурсы. Например, для школьников Президентская библиотека организовала интерактивную олимпиаду «Россия в электронном мире» по истории нашей страны, обществознанию и русскому языку, для учащихся вузов – конкурс студенческих работ.

В Президентской библиотеке проводятся культурно-просветительские мероприятия для школьников и студентов, в том числе и в онлайн-формате. Так, 2 сентября 2020 года состоится День военно-морских знаний, а с 22 по 24 сентября 2020 года пройдёт Форум знаний, тема которого «Глобальные вызовы в цифровую эпоху: актуальные проблемы».

Президентская библиотека и в дальнейшем планирует активно взаимодействовать со школьниками, студентами и их наставниками. Будут реализованы новые проекты и мероприятия, направленные на просвещение молодого поколения.