Девочка сегодня в баре, девочке 17 лет

15-го августа, ночью, в Коммунарский отдел полиции обратился местный житель, у которого в кафе-баре «Жигули» украли со стойки мобильный телефон Honor-7 в черном корпусе. Ущерб составил 7000 рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25-го августа по подозрению в совершении данного преступления была задержана 17-летняя жительница Коммунара, ученица 8-го класса, ранее не судимая. В отношении школьницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Телефон ищут.