Девочка сегодня в баре, девочке 17 лет

15-го августа, ночью, в Коммунарский отдел полиции обратился
местный житель, у которого в кафе-баре «Жигули» украли со стойки мобильный
телефон Honor-7 в
черном корпусе. Ущерб составил 7000 рублей. По факту кражи было возбуждено
уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 25-го августа по
подозрению в совершении данного преступления была задержана 17-летняя
жительница Коммунара, ученица 8-го класса, ранее не судимая. В отношении
школьницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Телефон ищут.
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