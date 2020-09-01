Лето с «Дворовым спортом»

Как рассказал один из организаторов проекта Тимур Беруль, этот год был особенным: поездки по стране и за границу были ограничены, поэтому многие дети на лето остались дома, и стояла задача качественно занять ребят спортом.

Было приятно видеть, как ребята ответственно и с радостью посещали тренировки проекта «Дворовый спорт» по футболу, баскетболу и флорболу. Всего их было проведено 93: по пять тренировок три раза в неделю на протяжении шести недель, и еще три отчетных тренировки!

В обеспечении безопасности, доступе на спортивные объекты, проведении отчетных мероприятий помогают городские учреждения: Гатчинский спортивно досуговый центр в лице А.В. Русских и Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района.

Организаторы благодарят за профессиональный подход и любовь к детям тренеров проекта: мастера спорта России по легкой атлетике Дарью Перкову, студента Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Сергея Беляйкова, тренера команд «Мариенбург» и «Аэродром» Максима Хохлова, воспитанницу Гатчинской ДЮСШ №3, тренера по баскетболу Надежду Хохлову.

Отдельную благодарность организаторы проекта «Дворовый спорт» выражают компании МТС, которая приобрела для ребят спортивный инвентарь: флорбольные ворота, шлемы, мячи и клюшки. Также обновили несколько сеток на дворовых воротах.

До встречи в следующем десятом юбилейном году!