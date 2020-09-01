Лето с «Дворовым спортом»

Как рассказал один из
организаторов проекта Тимур Беруль, этот год был особенным: поездки по стране и
за границу были ограничены, поэтому многие дети на лето остались дома, и стояла
задача качественно занять ребят спортом.
Было приятно видеть,
как ребята ответственно и с радостью посещали тренировки проекта «Дворовый
спорт» по футболу, баскетболу и флорболу. Всего их было проведено 93: по пять
тренировок три раза в неделю на протяжении шести недель, и еще три отчетных
тренировки!
В обеспечении
безопасности, доступе на спортивные объекты, проведении отчетных мероприятий
помогают городские учреждения: Гатчинский спортивно досуговый центр в лице А.В.
Русских и Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
администрации Гатчинского района.
Организаторы
благодарят за профессиональный подход и любовь к детям тренеров проекта:
мастера спорта России по легкой атлетике Дарью Перкову, студента Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Сергея Беляйкова, тренера команд
«Мариенбург» и «Аэродром» Максима Хохлова, воспитанницу Гатчинской ДЮСШ №3,
тренера по баскетболу Надежду Хохлову.
Отдельную
благодарность организаторы проекта «Дворовый спорт» выражают компании МТС,
которая приобрела для ребят спортивный инвентарь: флорбольные ворота, шлемы,
мячи и клюшки. Также обновили несколько сеток на дворовых воротах.
До встречи в следующем
десятом юбилейном году!