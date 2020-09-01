Выборы будут безопасными

В единый день голосования, 13 сентября, а также на досрочном голосовании, которое пройдет 11 и 12 сентября, на территории Ленинградской области будут работать 995 избирательных участков. В составе участковых избирательных комиссий работают 9 300 человек.

Членам избирательных комиссий будут предоставлены перчатки, маски, защитные экраны, халаты и антисептик. В помещениях для голосования будет проводиться регулярная санитарная обработка.

60% членов участковых избирательных комиссий ─ работники образовательных и медицинских учреждений ─ будут заранее протестированы за счет регионального бюджета на наличие коронавирусной инфекции. Исследования стартовали 26 августа в преддверии начала нового учебного года.