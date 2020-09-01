Выборы будут безопасными

В единый день
голосования, 13 сентября, а также на досрочном голосовании, которое пройдет 11
и 12 сентября, на территории Ленинградской области будут работать 995
избирательных участков. В составе участковых избирательных комиссий работают 9
300 человек.
Членам избирательных
комиссий будут предоставлены перчатки, маски, защитные экраны, халаты и
антисептик. В помещениях для голосования будет проводиться регулярная
санитарная обработка.
60% членов участковых
избирательных комиссий ─ работники образовательных и медицинских учреждений ─
будут заранее протестированы за счет регионального бюджета на наличие
коронавирусной инфекции. Исследования стартовали 26 августа в преддверии начала
нового учебного года.