На чиновника завели уголовное дело

Как
сообщил информационный портал 47news, дело касается предыдущего места работы
чиновника на посту главы администрации Кобринского поселения. В связи с этим в
пятницу, 28 августа, в доме Евгения Ухарова прошел обыск, в ходе которого сотрудники
правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное оружие. Пистолет,
ружье и патроны отправили на экспертизу.
Уже
во вторник, 1 сентября, было возбуждено еще одно уголовное дело, но уже по
статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия».