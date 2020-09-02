На чиновника завели уголовное дело

Как сообщил информационный портал 47news, дело касается предыдущего места работы чиновника на посту главы администрации Кобринского поселения. В связи с этим в пятницу, 28 августа, в доме Евгения Ухарова прошел обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное оружие. Пистолет, ружье и патроны отправили на экспертизу.

Уже во вторник, 1 сентября, было возбуждено еще одно уголовное дело, но уже по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия».