На чиновника завели уголовное дело

На чиновника завели уголовное дело

Заместителю главы администрации Дружногорского поселения Евгению Ухарову предъявлены обвинения в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Рубрики : Криминал     02 Sep 2020

Как сообщил информационный портал 47news, дело касается предыдущего места работы чиновника на посту главы администрации Кобринского поселения. В связи с этим в пятницу, 28 августа, в доме Евгения Ухарова прошел обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное оружие. Пистолет, ружье и патроны отправили на экспертизу.

Уже во вторник, 1 сентября, было возбуждено еще одно уголовное дело, но уже по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия».

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